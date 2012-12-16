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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Camera Raw'ın 4.03 güncellemesini yayınladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük elektronik devlerinden olan Apple, Camera Raw'ın 4.03 güncellemesini yayınladı.
Apple'ın ürünlerinden olan Aperture 3 ve iPhoto 11 programlarında, dijital fotoğraf makinelerinin "Raw" formatındaki fotoğrafları açmaya imkan veren Camera Raw'ın, 4.03 güncellemesi piyasaya çıktı. Apple'ın yaptığı yeni güncelleme ile Canon EOS 6D ve Nikon 1 V2 modellerine destek verilmeye başlandı.
Geçen günlerde Microsoft'un ta bu tarz bir güncelleme yaptığını duyurmuştuk. 5mb boyutundaki yeni güncellemeyi aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
http://support.apple.com/kb/DL1604?viewlocale=en_US&locale=en_US

http://support.apple.com/kb/DL1604?viewlocale=en_US&locale=en_US Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
In-ception 6 yıl
Camera Raw'a yeni mi raw desteği geliyor?
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@CAN@ 6 yıl
4.03 diyince aklıma android geldi.İmovie en beğendiğim programı.
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asdemre 6 yıl
Simdi biri cikar yine mi apple haberi der.
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