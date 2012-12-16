Dünyanın en büyük elektronik devlerinden olan Apple, Camera Raw'ın 4.03 güncellemesini yayınladı.

Apple'ın ürünlerinden olan Aperture 3 ve iPhoto 11 programlarında, dijital fotoğraf makinelerinin "Raw" formatındaki fotoğrafları açmaya imkan veren Camera Raw'ın, 4.03 güncellemesi piyasaya çıktı. Apple'ın yaptığı yeni güncelleme ile Canon EOS 6D ve Nikon 1 V2 modellerine destek verilmeye başlandı.

Geçen günlerde Microsoft'un ta bu tarz bir güncelleme yaptığını duyurmuştuk. 5mb boyutundaki yeni güncellemeyi aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

http://support.apple.com/kb/DL1604?viewlocale=en_US&locale=en_US

http://support.apple.com/kb/DL1604?viewlocale=en_US&locale=en_US