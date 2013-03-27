Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Çin'de akıllı asistanı Siri'den dolayı sanık koltuğunda

6 yıl
756
1
22
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple, Çin'de akıllı asistanı Siri'den dolayı sanık koltuğunda

Çeşitli firmalar tarafından açılan patent davalarında sanık olan Apple, bu seferde Çin'de açılan patent davasında sanık koltuğuna oturdu. Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de açılan son patent davasının sebebi ise Apple'ın iPhone 4S'den beri ürünlerinde yer verdiği akıllı asistan Siri.

Siri benzerliğiyle bir süre önce gündeme gelen Xiaoi'nin geliştiricisi olarak sıkı teknoloji takipçilerinin hatırlayacağı bir isim olan Shangai Zhi Zhen, patent ihlali gerekçesiyle bölge mahkemesine yaptığı dava başvurusunda Xiaoi için 2006 yılından bu yana koruma altına aldıkları patentin Apple tarafından Siri teknolojinin kullanımı esnasında ihlal ettiğini iddia etti.

Konuyla ilgili olarak AFP'ye konuşan Zhi Zhen'in avukatlarından Si Weijiang, firma olarak ilk taleplerinin Çin'de patent ihlali yapan Apple ürünlerinin satışına son verilmesini olduğunu söylerken; tazminat ile mağduriyetlerinin giderilme taleplerini ise şimdilik hariç tuttuklarını söyledi. Shangai Daily'e açıklamalar yapan Shangai Zhi Zhen basın sözcüsü ise Siri'nin, 2003'den bu yana geliştirdikleri Xiaoi'e çok benzediğini söylerken; Xiaoi için ilk patent başvurusunu 2004 yılında yaptıklarını ve 2006 yılında patentin imtiyaz hakkının kendilerine verildiğini hatırlattı.

İlk olarak MSN için sohbet robotu olarak geliştirilen Xiaoi, şu anda gerek Android gerekse de iOS platformlarında 100 milyonu aşkın kullanıcı tarafından kullanılmakta. Android tarafında Siri'nin logosuna benzer bir logonun kullanıldığı Xiaoi'nin iOS uygulamasında ise daha basit bir mikrofon logosu kullanılmaktayken; genel arayüzü itibariyle, diğer asistanlara kıyasla, Siri'yi daha fazla andırmıyor değil.

Bilindiği gibi Siri, 2008'de eski ismiyle iPhone OS, şu anki ismiyle iOS'in 3.parti uygulamaları desteklemesiyle birlikte App Store üzerinde yayınlanmış; 2010 yılında ise Apple tarafından satın alınmıştı. Siri destekli ilk ürün olan iPhone 4S ise 2011 yılında satışa sunulmuştu.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
lordindarkness 6 yıl en beğenilen
Adam tazminat falan istemiyor direkt telefonların Çin'den kaldırılmasını istiyor ki bu durumda adamın bir çıkarı olmaz. Dolayısı ile böyle bir girişimde bulunmasının da bir anlamı olmaz. Tahmin ediyorum ki şu son Çin ulusal kanalı CCTV'de Apple'ın kötülenmesi ve bu olay Samsung'un başını çektiği bir "Apple'ı Çin pazarından silme" projesi(Samsung,Sony,HTC gibi büyük markaların uzak doğulu olduğu düşünülürse firmaların bu kimliğini kullanarak baskı oluşturması çok doğal.). Zira Apple için Çin pazarı oldukça önemli ve her yıl milyonlarca cihazını sırf Çin'de satıyor.
Adam tazminat falan istemiyor direkt telefonların Çin'den kaldırılmasını istiyor ki bu durumda adamın bir çıkarı olmaz. Dolayısı ile böyle bir girişimde bulunma...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
En çok ta şuna sevindim: "Çin'de patent ihlali yapan Apple ürünlerinin satışına son verilmesini olduğunu söylerken; tazminat ile mağduriyetlerinin giderilme taleplerini ise şimdilik hariç tuttuklarını söyledi."
Apple nasıl firmalarla anlaşmayıp, para istemeyip direkman kaldırılmasını istiyorsa onlar da aynısını istemişler.
Etme bulma dünyası...
En çok ta şuna sevindim: "Çin'de patent ihlali yapan Apple ürünlerinin satışına son verilmesini olduğunu söylerken; tazminat ile mağduriyetlerinin giderilme tal...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eozkuzucu 6 yıl
siriye uzanan eller kırılsım kadına şiddete hayır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozs 6 yıl
O zaman bu firmanin android kullanan bütün firmalara da dava acmasi lazim. Android'de de var cunku siri benzeri bi zamazingo yanlis bilmiyorsam. (Yanlışsam düzeltin)Android kullanan butun firmalara (Samsung,Lg,Htc,Sony) dava açamıyacaklarına gore, bu davadan bi cacık olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
En çok ta şuna sevindim: "Çin'de patent ihlali yapan Apple ürünlerinin satışına son verilmesini olduğunu söylerken; tazminat ile mağduriyetlerinin giderilme taleplerini ise şimdilik hariç tuttuklarını söyledi."
Apple nasıl firmalarla anlaşmayıp, para istemeyip direkman kaldırılmasını istiyorsa onlar da aynısını istemişler.
Etme bulma dünyası...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lordindarkness 6 yıl en beğenilen
Adam tazminat falan istemiyor direkt telefonların Çin'den kaldırılmasını istiyor ki bu durumda adamın bir çıkarı olmaz. Dolayısı ile böyle bir girişimde bulunmasının da bir anlamı olmaz. Tahmin ediyorum ki şu son Çin ulusal kanalı CCTV'de Apple'ın kötülenmesi ve bu olay Samsung'un başını çektiği bir "Apple'ı Çin pazarından silme" projesi(Samsung,Sony,HTC gibi büyük markaların uzak doğulu olduğu düşünülürse firmaların bu kimliğini kullanarak baskı oluşturması çok doğal.). Zira Apple için Çin pazarı oldukça önemli ve her yıl milyonlarca cihazını sırf Çin'de satıyor.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mellkor 6 yıl
Bu çin büyük olduğu kadar çok zor bir pazar. Her firmanın hedeflediği ve birazda canının yandığı aşikar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Siri yi apple üretmedi ki sadece olanı geliştirdi. Apple suçu ilk üreticiye atsa nolur acaba?
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-)KraL(- 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri
Siri yi apple üretmedi ki sadece olanı geliştirdi. Apple suçu ilk üreticiye atsa nolur acaba?



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turkattack 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri
Siri yi apple üretmedi ki sadece olanı geliştirdi. Apple suçu ilk üreticiye atsa nolur acaba?


İlk ureticinin şirketini satın aldıgı için ortada bir şuç varsa sorumlulugu appleda
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muhamnet 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri

Siri yi apple üretmedi ki sadece olanı geliştirdi. Apple suçu ilk üreticiye atsa nolur acaba?


İlk üreten firmayı hatasıyla sevabıyla Satın Aldı... Yani Apple Ã kaçacak yine...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
756 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, ios ve
5 etiket daha siri Apple ipod touch çin iPad
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl BlackBerry Z10 video inceleme "En yeni BlackBerry test masamızda" 6 yıl Toshiba'nın yeni nesil 4K televizyonları, Blu-ray oynatıcıları ve diğer yenilikleri Amsterdam'da takip ettik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim