Apple, Çin'de akıllı asistanı Siri'den dolayı sanık koltuğunda

Çeşitli firmalar tarafından açılan patent davalarında sanık olan Apple, bu seferde Çin'de açılan patent davasında sanık koltuğuna oturdu. Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de açılan son patent davasının sebebi ise Apple'ın iPhone 4S'den beri ürünlerinde yer verdiği akıllı asistan Siri.

Siri benzerliğiyle bir süre önce gündeme gelen Xiaoi'nin geliştiricisi olarak sıkı teknoloji takipçilerinin hatırlayacağı bir isim olan Shangai Zhi Zhen, patent ihlali gerekçesiyle bölge mahkemesine yaptığı dava başvurusunda Xiaoi için 2006 yılından bu yana koruma altına aldıkları patentin Apple tarafından Siri teknolojinin kullanımı esnasında ihlal ettiğini iddia etti.

Konuyla ilgili olarak AFP'ye konuşan Zhi Zhen'in avukatlarından Si Weijiang, firma olarak ilk taleplerinin Çin'de patent ihlali yapan Apple ürünlerinin satışına son verilmesini olduğunu söylerken; tazminat ile mağduriyetlerinin giderilme taleplerini ise şimdilik hariç tuttuklarını söyledi. Shangai Daily'e açıklamalar yapan Shangai Zhi Zhen basın sözcüsü ise Siri'nin, 2003'den bu yana geliştirdikleri Xiaoi'e çok benzediğini söylerken; Xiaoi için ilk patent başvurusunu 2004 yılında yaptıklarını ve 2006 yılında patentin imtiyaz hakkının kendilerine verildiğini hatırlattı.

İlk olarak MSN için sohbet robotu olarak geliştirilen Xiaoi, şu anda gerek Android gerekse de iOS platformlarında 100 milyonu aşkın kullanıcı tarafından kullanılmakta. Android tarafında Siri'nin logosuna benzer bir logonun kullanıldığı Xiaoi'nin iOS uygulamasında ise daha basit bir mikrofon logosu kullanılmaktayken; genel arayüzü itibariyle, diğer asistanlara kıyasla, Siri'yi daha fazla andırmıyor değil.

Bilindiği gibi Siri, 2008'de eski ismiyle iPhone OS, şu anki ismiyle iOS'in 3.parti uygulamaları desteklemesiyle birlikte App Store üzerinde yayınlanmış; 2010 yılında ise Apple tarafından satın alınmıştı. Siri destekli ilk ürün olan iPhone 4S ise 2011 yılında satışa sunulmuştu.