Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Dow Jones borsasına geçiş yapıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
1
6
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple, Dow Jones borsasına geçiş yapıyor

Son yıllarda yaptığı önemli hamleler Apple'ın bilgisayar ve mobil cihaz pazarında büyük başarılar kazandırırken, borsa tarafında da önemli yansımaları oldu. NASDAQ endeksinde 127$ hisse değerine ulaşan Apple, toplamda 700 milyar doları geçerek dünyanın halka açık en değerli şirketi haline geldi.
Apple'In önlenemez yükselişi borsa endekslerinde de değişiklik yaşanmasına sebep oldu. ABD'nin en büyük otuz şirketini listeleyen Dow Jones endeksi, listede AT&T operatörünü çıkararak Apple'ı dahil etmeye karar verdi. Dünyanın konuştuğu bir endeks olan Dow Jones'daki değişimler global ekonomiyi de etkileyebiliyor.
Apple hisseleri hali hazırda New York Menkul Kıymetler Borsası - NASDAQ'da listeleniyordu. NASDAQ borsası ABD'nin en büyük 100 şirketini listeliyor. Dow Jones'a geçiş sonrasında Apple hisseleri NASDAQ üzerinde de listelenmeye devam edecek. Zira her iki endekste de bulunmak mümkün.
Apple 19 Mart 2015 itibariyle Dow Jones endeksinde listelenmeye başlayacak. Açıklamanın ardından Apple hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kazandı. Analiz uzmanları borsa değişikliğinin Apple'ın piyasa değerini daha da artıracağı tahmininde bulunuyor.



http://www.wsj.com/articles/apple-added-to-dow-jones-industrial-average-1425650402 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
bu yükseliş nereye kadar sürecek daha böyle, her şeyin bir sonu var umarım Apple'ın sonunu görürüm (Apple'dan nefret etmiyorum ama bu kadar büyük şirketin nasıl iflas edeceğini izlemek güzel olurdu)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crackmaster 4 yıl
Bende İlker ile aynı fikirdeyim, $1,800.00 veya 1.800,00TL şeklinde yazılması gerekir. (IMHO)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emir kustirika 4 yıl
zenginin parası züğürdün çenesi gene :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 4 yıl
Ekrem hocam, 127$ hatalı bir giriş, doğrusu $127
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NEORIX 4 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

Ekrem hocam, 127$ hatalı bir giriş, doğrusu $127



Türkiyede genel olarak 127$ şeklinde (sembol sonda) yazılır. ABD ise $127 şeklinde (sembol başta) kullanır.
TDK'nın yazım kılavuzunda bulamadım. Söylediğimin aksi yönünde bir kural varsa belirtirseniz iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lova 4 yıl
Hiç anlamam şu borsa olaylarından ama sanırsam Apple için iyi birşey olmuş sadece onu anladım :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Huawei MediaPad X2 video ön inceleme "Telefon özellikli, tasarım ve malzeme kalitesiyle iddialı tablet" 4 yıl Huawei CarFi ile aracınız 4G hızında internet sunuyor! Video ön inceleme 4 yıl Sony, akıllı telefon pazarından çıkıyor mu ? Detaylar ve merak edilenler bu videoda! 4 yıl Jabra Stealth Test Masamızda 4 yıl MWC 2015 Vestel Standı Venus Plus ön inceleme 4 yıl Qualcomm WiPower manyetik alan kablosuz şarj teknolojisi ön inceleme 4 yıl Meizu M1 Note ön inceleme 4 yıl 2si1 "Şen" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Acer'ın yeni nesil telefonları ve akıllı bilekliğini inceledik: f/1.8 kameralı telefon Jade Z dikkat çekici Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim