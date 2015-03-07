Apple, Dow Jones borsasına geçiş yapıyor





Son yıllarda yaptığı önemli hamleler Apple'ın bilgisayar ve mobil cihaz pazarında büyük başarılar kazandırırken, borsa tarafında da önemli yansımaları oldu. NASDAQ endeksinde 127$ hisse değerine ulaşan Apple, toplamda 700 milyar doları geçerek dünyanın halka açık en değerli şirketi haline geldi.

Apple'In önlenemez yükselişi borsa endekslerinde de değişiklik yaşanmasına sebep oldu. ABD'nin en büyük otuz şirketini listeleyen Dow Jones endeksi, listede AT&T operatörünü çıkararak Apple'ı dahil etmeye karar verdi. Dünyanın konuştuğu bir endeks olan Dow Jones'daki değişimler global ekonomiyi de etkileyebiliyor.

Apple hisseleri hali hazırda New York Menkul Kıymetler Borsası - NASDAQ'da listeleniyordu. NASDAQ borsası ABD'nin en büyük 100 şirketini listeliyor. Dow Jones'a geçiş sonrasında Apple hisseleri NASDAQ üzerinde de listelenmeye devam edecek. Zira her iki endekste de bulunmak mümkün.

Apple 19 Mart 2015 itibariyle Dow Jones endeksinde listelenmeye başlayacak. Açıklamanın ardından Apple hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kazandı. Analiz uzmanları borsa değişikliğinin Apple'ın piyasa değerini daha da artıracağı tahmininde bulunuyor.









http://www.wsj.com/articles/apple-added-to-dow-jones-industrial-average-1425650402