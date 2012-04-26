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Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı 11 Haziran'da, biletler tükendi

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Her yıl Apple'ın işletim sistemlerinin geleceğinin tartışıldığı ve yeniliklere kapıların açıldığı Dünya Geliştiriciler Konferansı - WWDC 2012 bu yıl 11 Haziran -15 Haziran tarihleri arasında San Fransisco'da Moscone West Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Konferans kapsamında Apple mühendisleri tarafından yazılım alanında verilecek 100'ün üzerinde teknik sunum, iOS ve OS X teknolojilerinden nasıl en iyi şekilde yararlanılacağını gösteren 100 uygulamaları laboratuvar, farklı oturumlar, geçen yılın öne çıkan başarılı uygulamaların ödüllendirildiği Apple Tasarım Ödülleri gerçekleştirilecek.

Apple'ın 1599$'dan piyasaya sürdüğü biletler sadece 2 saat içerisinde tükendi. Bu yıl konferansa ilginin oldukça fazla olacağı belirtiliyor. Geçen sene 6 saatte, bir önceki yıl 14 saatte biletler tükenmişti.

En başta yeni bir iPad mini dedikodularının konferansta ortaya çıkması bekleniyor. Ayrıca iOS 6 ve OS X Mountain Lion sürümlerinin de konferansta ele alınması ihtimali, talebi artıran unsurlardan. Konferansın sloganı ise "hepimizin beklediği hafta" şeklinde.

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mateacher 7 yıl en beğenilen
Buraya gidecek olanlar büyük firmaların editörleri yoneticileri teknoloji sitesi editörleri yazılım firmaları iOS , mac os geliştiriciler premium resellerler. Bunlar yani herseyden önce haberi olup sunum yapılmasını isteyecekler ücretsiz olsa zaten herkes dolar Apple bu isin profesyonellerini toplamak icin boyle bir fiyat vermiş bence cok yüksekte degil yani.
Buraya gidecek olanlar büyük firmaların editörleri yoneticileri teknoloji sitesi editörleri yazılım firmaları iOS , mac os geliştiriciler premium resellerler. ...
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yuhongyior 7 yıl
bu sayede piyasadaki birçok kişiden bir adım önde başlıyorsunuz çalışmaya..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kleftiko 7 yıl
Züğürtler çok bulmuş, çok laf etmiş giriş ücretine... Yazık.
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greenleafffff 7 yıl kleftiko
kleftiko

Züğürtler çok bulmuş, çok laf etmiş giriş ücretine... Yazık.

biraz agır olmuş diğer firmaların unpackedleri ya da geliştirici konferansları ücretsizken işte apple bu fiyatı vermesindeki neden talebin fazla olması , keşke türkiyedende birisi gitseydi engadget gibi canlı yapsalardı , mesut abi falan keşke gidebiliyorlarsa gitselerdi süper olurdu
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JonnyCaqe 7 yıl
bilet fiyatlarında bir dokuz fazla olmasın
Ozaman 159 olur gene pahalı
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ahmedalp 7 yıl
merhaba arkadaşlar,
içinizde developer hesabını paylaşmak isteyen var mı? almak istiyorum, yardımcı olursanız sevinirim. ahmedalp@me.com
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gokooo 7 yıl
Herkes ücrete takılmış ama o ücret az bile zaten oraya iş için gidiyor adam gidin mesela diş doktorunuza sorun yurtdışındaki diş doktorluğu seminerlerinin biletleri ne kadarmış 2000€-3000€ luk seminerler oluyor iş dünyasının parçasıdır bunlar
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freeman8476 7 yıl
Arkadaslar bi bilet fazla almisim gelmek isteyen varmi. Lanet olasi bu zenginlik!! Dalginliga gelip Ne aldigimi bazen unutuyorum. Ha buarada fakirler icin ogrenci bileti 1300$ kacirmayin derim okadar da vardir herhalde sizde!.. Bu da nedir boyle!! Biraz sessiz olun burda uyumaya calisiyoruz. Hayir bu ruya olmamali!!!
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alpa07 7 yıl
1599 dolar 1600 olsa alamazdık.
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E_Aydin35 7 yıl
Başarılı uygulamalar ödüllendirilicek derken, kendi cihazınamı ödül vericek? =)
İlk defa bunu gördüm açıckası, izleyicilerin önündemi Apple'ın gekeceğini tartışıcaklar sadece gözmü boyuyacaklar? :)
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trapattoni11 7 yıl
Yılın 2. çeyreğinde 11 milyar dolar net kar eden bir şirketin, biletlere 1599 dolar fiyat etiketi koymasının sebebini "para kazanmak" olarak gören arkadaşları tebrik ediyorum. Adamlar haklı bu aralar biraz sıkışık Apple, elektriğiydi suyuydu, doğalgazıydı para yetmiyor tabi.
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safe 7 yıl
Bence ne ipad ne de iphone tanıtacaklar. Yeni macbook ve işletim sistemini tanıtacaklar arada bir tv zıkkımını sıkıştırırlar.
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POLATON 7 yıl
Acaba bu konferansta iphone 5 tanıtılır mı? Sizce ihtimal varmı? Tanıtmasalar diyelim 1 sene sonraki konferanstamı tanıtıyorlar? Bunların programı nasıl acaba.
Heralde haziranda tanıtsalar ağustosta amerikada factory unlock olanlar raflara düşer
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