Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı 11 Haziran'da, biletler tükendi

Her yıl Apple'ın işletim sistemlerinin geleceğinin tartışıldığı ve yeniliklere kapıların açıldığı Dünya Geliştiriciler Konferansı - WWDC 2012 bu yıl 11 Haziran -15 Haziran tarihleri arasında San Fransisco'da Moscone West Merkezi'nde gerçekleştirilecek.





Konferans kapsamında Apple mühendisleri tarafından yazılım alanında verilecek 100'ün üzerinde teknik sunum, iOS ve OS X teknolojilerinden nasıl en iyi şekilde yararlanılacağını gösteren 100 uygulamaları laboratuvar, farklı oturumlar, geçen yılın öne çıkan başarılı uygulamaların ödüllendirildiği Apple Tasarım Ödülleri gerçekleştirilecek.





Apple'ın 1599$'dan piyasaya sürdüğü biletler sadece 2 saat içerisinde tükendi. Bu yıl konferansa ilginin oldukça fazla olacağı belirtiliyor. Geçen sene 6 saatte, bir önceki yıl 14 saatte biletler tükenmişti.





En başta yeni bir iPad mini dedikodularının konferansta ortaya çıkması bekleniyor. Ayrıca iOS 6 ve OS X Mountain Lion sürümlerinin de konferansta ele alınması ihtimali, talebi artıran unsurlardan. Konferansın sloganı ise "hepimizin beklediği hafta" şeklinde.