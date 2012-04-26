Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı 11 Haziran'da, biletler tükendi

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Her yıl Apple'ın işletim sistemlerinin geleceğinin tartışıldığı ve yeniliklere kapıların açıldığı Dünya Geliştiriciler Konferansı - WWDC 2012 bu yıl 11 Haziran -15 Haziran tarihleri arasında San Fransisco'da Moscone West Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Konferans kapsamında Apple mühendisleri tarafından yazılım alanında verilecek 100'ün üzerinde teknik sunum, iOS ve OS X teknolojilerinden nasıl en iyi şekilde yararlanılacağını gösteren 100 uygulamaları laboratuvar, farklı oturumlar, geçen yılın öne çıkan başarılı uygulamaların ödüllendirildiği Apple Tasarım Ödülleri gerçekleştirilecek.
Apple'ın 1599$'dan piyasaya sürdüğü biletler sadece 2 saat içerisinde tükendi. Bu yıl konferansa ilginin oldukça fazla olacağı belirtiliyor. Geçen sene 6 saatte, bir önceki yıl 14 saatte biletler tükenmişti.
En başta yeni bir iPad mini dedikodularının konferansta ortaya çıkması bekleniyor. Ayrıca iOS 6 ve OS X Mountain Lion sürümlerinin de konferansta ele alınması ihtimali, talebi artıran unsurlardan. Konferansın sloganı ise "hepimizin beklediği hafta" şeklinde.
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biraz agır olmuş diğer firmaların unpackedleri ya da geliştirici konferansları ücretsizken işte apple bu fiyatı vermesindeki neden talebin fazla olması , keşke türkiyedende birisi gitseydi engadget gibi canlı yapsalardı , mesut abi falan keşke gidebiliyorlarsa gitselerdi süper olurdu
içinizde developer hesabını paylaşmak isteyen var mı? almak istiyorum, yardımcı olursanız sevinirim. ahmedalp@me.com
İlk defa bunu gördüm açıckası, izleyicilerin önündemi Apple'ın gekeceğini tartışıcaklar sadece gözmü boyuyacaklar? :)
Heralde haziranda tanıtsalar ağustosta amerikada factory unlock olanlar raflara düşer
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