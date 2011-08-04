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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Find My Mac'i kullanıma sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,2b
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11
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde iCloud.com'un beta sürümünü geliştiricilerin hizmetine sunan Apple, OS X Lion'ın 4.geliştirici sürümü ile sisteme eklenen yeni servisi Find My Mac'in de deneme çalışmalarına başladı.

Nasıl Find My iPhone, kullanıcılara kaybettikleri iPhone'larının konum bilgisinin yanı sıra mesaj gönderme, telefonu kitleme ve sıfırlama imkanı sunuyor ise, Find My Mac de kullanıcılara bilgisayarlarının konum bilgisinin yanı sıra mesaj göndermek, ekranı kilitleme ya da harddisk'i tamamen sıfırlama imkanı veriyor. Her iki sistemin muhtemel farkı ise cihazların konum bilgisine erişmesinden kaynaklanıyor. Find My iPhone; GPS, Wi-Fi ve baz istasyonları aracılığıyla konum bilgisini elde ederken; Find My Mac ise çevredeki Wi-Fi ağları ile Mac'lerin konum bilgisine erişiyor.

Find My Mac'in iOS 5 ile kullanıma sunulacak olan iCloud ile kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
@Pyloge
Apple "Find My iPhone" servisini kullanicilarin hizmetine 8 Haziran 2009'da sunmustu. HTC ise htcsense.com ile "Find my phone" servisini 15 Eylul 2010'da duyurmustu. Yani HTC Sense taklidi bir durum yok :)
@PylogeApple "Find My iPhone" servisini kullanicilarin hizmetine 8 Haziran 2009'da sunmustu. HTC ise htcsense.com ile "Find my phone" servisini 15 Eylul 2010...
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ffaarruukk 8 yıl
Htc sense' den farkı ne bunun. Resmen taklit etmişler.
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.WondercrafteR. 8 yıl

ffaarruukk

Htc sense' den farkı ne bunun. Resmen taklit etmişler.


Sanırım okumadın kardeşim: [>:]


DH Misafiri

@Pyloge



Apple "Find My iPhone" servisini kullanicilarin hizmetine 8 Haziran 2009'da sunmustu. HTC ise htcsense.com ile "Find my phone" servisini 15 Eylul 2010'da duyurmustu. Yani HTC Sense taklidi bir durum yok :)


Yorum yapmadan önce iki kez düşünün. Araştırın öyle yazın bile demeyeceğim çünkü arkadaş görüldüğü üzere zaten yukarıda yazmış. Konuyu bi okuyup öyle yorum yazsanız böyle kendinizi rezil etmezsiniz.
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Film Bu Ya 8 yıl ffaarruukk
ffaarruukk

Htc sense' den farkı ne bunun. Resmen taklit etmişler.


DH Misafiri

@Pyloge



Apple "Find My iPhone" servisini kullanicilarin hizmetine 8 Haziran 2009'da sunmustu. HTC ise htcsense.com ile "Find my phone" servisini 15 Eylul 2010'da duyurmustu. Yani HTC Sense taklidi bir durum yok :)








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drony 8 yıl
Acikcasi bunu yapacaklarini tahmin ediyordum. Gecen hafta tatilde mbp yi cafede unutup gidince ve tekrar geri gelip(kosarak-ucarak) kavusunca mac icinde olmali hatta cikacaktir demistim:)
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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
@Pyloge
Apple "Find My iPhone" servisini kullanicilarin hizmetine 8 Haziran 2009'da sunmustu. HTC ise htcsense.com ile "Find my phone" servisini 15 Eylul 2010'da duyurmustu. Yani HTC Sense taklidi bir durum yok :)
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sugarboy 8 yıl
Find my iphone ipad içinde oluyor mu
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Farwynd 8 yıl
HTC Sense taklidi. Hadi bakalım Apple noldu?
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Film Bu Ya 8 yıl
koskoca mac bilgisayar kaybolacak değil ya


ama macbook'lar için güzel haber olmuş. bu arada konum bilgisini nasıl almayı planlıyorlar acaba? en son internete girilen yer ile mi? nasıl nasıl..
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CTU 8 yıl
her helade bilgisayar internete bağlı değilse birşey bulamayacak doğal olarak
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