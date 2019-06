Apple, Find My Mac'i kullanıma sundu

Geçtiğimiz günlerde iCloud.com'un beta sürümünü geliştiricilerin hizmetine sunan Apple, OS X Lion'ın 4.geliştirici sürümü ile sisteme eklenen yeni servisi Find My Mac'in de deneme çalışmalarına başladı.

Nasıl Find My iPhone, kullanıcılara kaybettikleri iPhone'larının konum bilgisinin yanı sıra mesaj gönderme, telefonu kitleme ve sıfırlama imkanı sunuyor ise, Find My Mac de kullanıcılara bilgisayarlarının konum bilgisinin yanı sıra mesaj göndermek, ekranı kilitleme ya da harddisk'i tamamen sıfırlama imkanı veriyor. Her iki sistemin muhtemel farkı ise cihazların konum bilgisine erişmesinden kaynaklanıyor. Find My iPhone; GPS, Wi-Fi ve baz istasyonları aracılığıyla konum bilgisini elde ederken; Find My Mac ise çevredeki Wi-Fi ağları ile Mac'lerin konum bilgisine erişiyor.

Find My Mac'in iOS 5 ile kullanıma sunulacak olan iCloud ile kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor.