Apple Fitbit ürünlerini mağazalarından kaldırabilir





Apple'ın Beats firmasını satın almasının ardından bazı nedenlerden ötürü Bose ses ürünlerini perakende mağazalarından kaldıracağı gündeme gelmişti. Bu kez aynı konu Fitbit fitness takip bileklikleri için de gündeme geldi.





Fitbit'in iOS 8'deki Healthkit platformuna veri aktarımı yapma konusunda halen düşünme aşamasında olduklarını açıklamasının hemen ardından gündeme gelen konunun sebebi ise bilinmiyor.





Bazı kaynaklar Healthkit platformuna dahil olmak istemeyen Fitbit'e karşı Apple'ın koz kullanmak istediğini belirtiyor. Bazı kaynaklar ise Apple Watch piyasaya çıkmadan önce Apple'ın mağazalarını rakiplerden temizlemek istediğini dile getiriyor.





Tabi bunların hangisi geçerli bilinmiyor. Apple tarafından gelmiş bir resmi açıklama da yok. Ancak Fitbit, fitness takip cihazları pazarındaki hakimiyetini anlattığı duyurusunda satışta olduğu perakende zincirleri arasında Apple'ı saymamış. Bu bakımdan iddiaların doğru olabileceği kanısı ağır basıyor.

http://recode.net/2014/10/15/apple-plans-to-stop-selling-fitbit-devices-from-stores/