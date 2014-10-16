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Apple Fitbit ürünlerini mağazalarından kaldırabilir

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple Fitbit ürünlerini mağazalarından kaldırabilir

Apple'ın Beats firmasını satın almasının ardından bazı nedenlerden ötürü Bose ses ürünlerini perakende mağazalarından kaldıracağı gündeme gelmişti. Bu kez aynı konu Fitbit fitness takip bileklikleri için de gündeme geldi.

Fitbit'in iOS 8'deki Healthkit platformuna veri aktarımı yapma konusunda halen düşünme aşamasında olduklarını açıklamasının hemen ardından gündeme gelen konunun sebebi ise bilinmiyor. 

Bazı kaynaklar Healthkit platformuna dahil olmak istemeyen Fitbit'e karşı Apple'ın koz kullanmak istediğini belirtiyor. Bazı kaynaklar ise Apple Watch piyasaya çıkmadan önce Apple'ın mağazalarını rakiplerden temizlemek istediğini dile getiriyor. 

Tabi bunların hangisi geçerli bilinmiyor. Apple tarafından gelmiş bir resmi açıklama da yok. Ancak Fitbit, fitness takip cihazları pazarındaki hakimiyetini anlattığı duyurusunda satışta olduğu perakende zincirleri arasında Apple'ı saymamış. Bu bakımdan iddiaların doğru olabileceği kanısı ağır basıyor.  

http://recode.net/2014/10/15/apple-plans-to-stop-selling-fitbit-devices-from-stores/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F8946C419 4 yıl
Adam haklı. Migros'ta kalkıp, kiler markalı ürünleri kendi mağazasında satması gibi bişey olurdu bu. Son derece doğru karar.
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AlkanExclusive 4 yıl
Valla ben Flex'i yarı fiyatına aldım Apple Store'dan 1.5 ay önce. Artık çıkartabilir

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Üfler 4 yıl
naparsa yapsın :d
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berdilek 4 yıl
Fitbit One Yaşam Koçu Wireless Activity Tracker Aksesuarlı Paket

Taşıma Çantası
Şarj Kablosu
Kemer Klipsi
USB Kablosuz Senkronizasyon

http://istanbulunfirsati.com.tr/detay-19259-fitbit-one-yasam-kocu-wireless-activity-tracker-aksesuarli-paket-300-tl-yerine-sadece-179-tl
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Profes07sional 4 yıl
Cikarsin
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Infinitum 4 yıl
Apple'ın en nefret ettiğim özelliği tekelciliği.
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Gece772 4 yıl
Kaldırsın
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