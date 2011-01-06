Apple, Mac App Store uygulama mağazasını açtı

Apple daha önce açıkladığı üzere 6 Ocak yani bugün itibariyle Mac App Store uygulama mağazasını kullanıma açtı. iPhone ve iPad gibi taşınabilir cihazlar için geliştirilen uygulamaları sunduğu AppStore mağazası ile milyarlarca dolarlık gelir elde eden ve endüstriyi yeni bir iş model ekseninde bir kez daha yönlendiren firma, Mac App Store ile de oldukça iddialı.

Autodesk, Ancestry.com ve Boinx başta olmak üzere pek çok firmanın ücretli ve ücretsiz binden fazla uygulaması ile başlangıç yapan Mac App Store'un kısa zamanda uygulama çeşitliğini zenginleştirmesi ve daha fazla sayıda içerik sunması bekleniyor. Eğitim, Oyun, Yaşam ve Üretim gibi kategoriler altında sunulan uygulamalara erişmek için Mac OS X Snow Leopard kullanıcısı olmanız gerekiyor. Apple'dan yapılan açıklamaya göre Snow Leopard kullanıcıları, işletim sistemini 10.6.6 sürümüne güncelleyerek uygulama mağasına erişebiliyorlar.