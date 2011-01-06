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Apple, Mac App Store uygulama mağazasını açtı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,8b
1
18
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple daha önce açıkladığı üzere 6 Ocak yani bugün itibariyle Mac App Store uygulama mağazasını kullanıma açtı. iPhone ve iPad gibi taşınabilir cihazlar için geliştirilen uygulamaları sunduğu AppStore mağazası ile milyarlarca dolarlık gelir elde eden ve endüstriyi yeni bir iş model ekseninde bir kez daha yönlendiren firma, Mac App Store ile de oldukça iddialı.

Autodesk, Ancestry.com ve Boinx başta olmak üzere pek çok firmanın ücretli ve ücretsiz binden fazla uygulaması ile başlangıç yapan Mac App Store'un kısa zamanda uygulama çeşitliğini zenginleştirmesi ve daha fazla sayıda içerik sunması bekleniyor. Eğitim, Oyun, Yaşam ve Üretim gibi kategoriler altında sunulan uygulamalara erişmek için Mac OS X Snow Leopard kullanıcısı olmanız gerekiyor. Apple'dan yapılan açıklamaya göre Snow Leopard kullanıcıları, işletim sistemini 10.6.6 sürümüne güncelleyerek uygulama mağasına erişebiliyorlar.


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sonixTR 8 yıl
Mac App Store bence harika olmuş
Dün ilk app'mi indirdim free :))
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Psycna 8 yıl

sonixTR

Mac App Store bence harika olmuş
Dün ilk app'mi indirdim free :))



bencede cok guzel.

ayrica zamanla gelisecektir mac appstore. daha cok yeni. acilir acilmaz muhtesem uygulamalar beklemek biraz yanlis. [ki angry birds yeter tek basina] zamanla gelismezse sorun olur.
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Erasmus78 8 yıl
Canka1
Ne umuyordun?
Dün açılmış bir mağazada 300.000 uygulama beklemiyordun inşallah.
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rabbitweed 8 yıl
bodega da daha fazla app var be
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cbenlidayi 8 yıl
uygulamaları türkiye magzasından indirelemiyor :S şu anda
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dreampowder 8 yıl

cbenlidayi

uygulamaları türkiye magzasından indirelemiyor :S şu anda


ben şu anda indiriyorum hesabım türkiye üzerinden ve programın altında türkiye bayrağı resmi var?
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