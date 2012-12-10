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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Mac Mini'lerdeki HDMI sorununu gideren EFI güncellemesini yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, Mac Mini'de yer alan HD 4000'den kaynaklanan, HDMI üzerinden bağlanan görüntüleme birimlerimde titreşime sebep olan sorunu gideren EFI güncellemesini yayınladı

Apple'ın tüm Mac Mini (2012 sonu) kullanıcılarının yüklemesi gerektiğini belirttiği güncelleme ile Mac Mini EFI, 0106.03 sürümüne yükselilirken; güncelleme yapılırken bilgisayarın mutlaka herhangi bir güç kaynağına bağlı olması ve kesinlikle kapatılmaması gerekmekte.

Yayınlanan EFI güncellemesi, Apple Software Update ya da Apple'ın destek sayfasından yüklenebiliyor.

Bilgi Notu: EFI Nedir ?

Türkçe olarak "Genişletilebilir Firmware Arayüzü" olarak ifade edilebilen EFI, tıpkı 25 seneyi aşkın süredir bilgisayarlara hayat veren BIOS gibi, işletim sistemiyle donanım - firmware arasında görev yapan arayüzdür. Intel tarafından geliştirilen EFI, BIOS'un halefi olarak nitelendirilmekle birlikte yaygın olarak Apple'ın Intel'e geçiş sonrası Open Firmware'in yerine tercih ettiği firmware arayüzü olarak biliniyor.


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itachi237 6 yıl
e hani donanımsal bir sorundu düzeltilemezdi ? tuhaf.
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gokooo 6 yıl
Bence en yararlı kısım Efi nedir açıklaması olmuş daha detaylı bir haber yapıp artısını eksisini anlatsanız süper olur.
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