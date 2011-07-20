Apple, Macbook'un son kullanıcıya satışına son verdi

Yeni nesil Macbook Air ile giriş seviyesine daha üst performanslar vadeden Apple, bu hamlesiyle birlikte özellikle üniversite öğrencileri arasında yaygın olarak kullanılan Macbook'un satışına sessiz sedasız son verdi.

Apple'ın Intel ile yaptığı işbirliğini takiben 2006 yılında iBook G4'ın yerini alan Macbook, o günden bu yana Mac deneyimi uygun fiyatlarla yaşamak isteyen başta öğrenciler olmak üzere birçok kullanıcının tercih ettiği çözüm olmuştu. Yaklaşık iki sene polikarbonat kasasıyla özdeşleşen, arkasından alüminyum kasasıyla öne çıkan Macbook 2010 yılının Mayıs ayında geçirdiği revizyon ile tekrardan polikarbonat kasasıyla kullanıcıların karşısına çıkmıştı. "Herkes için notebook" sloganıyla 999 dolardan satışa sunulan son nesil Macbook, giriş seviyesindeki Macbook Air'dan daha büyük ekran, daha fazla depolama alanı, optik sürücü vadediyordu.

Macbook'ın son kullanıcıya satışının sonlanmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Apple, bilgisayarın eğitim kurumlarına satışına (muhtemelen stoklar tükenene kadar) ise 899 dolardan devam edecek.