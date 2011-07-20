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Apple, Macbook'un son kullanıcıya satışına son verdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, Macbook'un son kullanıcıya satışına son verdi
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Yeni nesil Macbook Air ile giriş seviyesine daha üst performanslar vadeden Apple, bu hamlesiyle birlikte özellikle üniversite öğrencileri arasında yaygın olarak kullanılan Macbook'un satışına sessiz sedasız son verdi.

Apple'ın Intel ile yaptığı işbirliğini takiben 2006 yılında iBook G4'ın yerini alan Macbook, o günden bu yana Mac deneyimi uygun fiyatlarla yaşamak isteyen başta öğrenciler olmak üzere birçok kullanıcının tercih ettiği çözüm olmuştu. Yaklaşık iki sene polikarbonat kasasıyla özdeşleşen, arkasından alüminyum kasasıyla öne çıkan Macbook 2010 yılının Mayıs ayında geçirdiği revizyon ile tekrardan polikarbonat kasasıyla kullanıcıların karşısına çıkmıştı. "Herkes için notebook" sloganıyla 999 dolardan satışa sunulan son nesil Macbook, giriş seviyesindeki Macbook Air'dan daha büyük ekran, daha fazla depolama alanı, optik sürücü vadediyordu.

Macbook'ın son kullanıcıya satışının sonlanmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Apple, bilgisayarın eğitim kurumlarına satışına (muhtemelen stoklar tükenene kadar) ise 899 dolardan devam edecek.

Apple, Macbook'un son kullanıcıya satışına son verdi
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Apple, Macbook'un son kullanıcıya satışına son verdi
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Apple, Macbook'un son kullanıcıya satışına son verdi
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tahir40 8 yıl
Hackbook'umla yola devam... : ))
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bocekgrafik 8 yıl
Arkadaşlar Macbook ismi tamamen öldürülmüyor. Macbook Pro'nun üretimi zaten devam ediyor. Ancak Macbook'un yerini Air almış durumda.

Bilmeyenler için: Macbook ile Macbook Pro arasında, celeron işlemcili laptop ile i7 ilemcili laptop arasındaki kadar fark var. Macbook gündelik ofis uygulamaları ve basit işlemler için çıkartılan bir modeldir. Fiyatı da uygundur (pro'ya göre) ve o sebeple öğrenciler arasında revaçtadır. Şu an ki Air modeli de yaklaşık aynı kapasitede bir laptoptur.

Pro ise performans modelidir ve bazı masaüstü maclerden bile daha hızlıdır. O sebeple profesyonel kullanıcıların tercihi Pro modelidir.
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jibe 8 yıl
Sayısaldan parayı bulunca alınacaklar listesine eklendi.
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war3z 8 yıl
Bu aralar Bende almayı düşünüyorum bakalım abd den birısını bulursam yeni modelin çıkması çok iyi denk geldi
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emregök 8 yıl
Mac ve iPad İlk alınacaklar listemde.
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asilx 8 yıl
Bence yakın zamanda güncellenerek aramıza dönecektir. Macbook ismini öldürmek olmaz
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NDS 8 yıl

asilx
Bence yakın zamanda güncellenerek aramıza dönecektir. Macbook ismini öldürmek olmaz

başka bir isimde gelebilir macpad gibi
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NightGuardian 8 yıl

asilx
Bence yakın zamanda güncellenerek aramıza dönecektir. Macbook ismini öldürmek olmaz

Aynen yeni modellerini kesinlikle uretir
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Canneswar 8 yıl asilx
asilx

Bence yakın zamanda güncellenerek aramıza dönecektir. Macbook ismini öldürmek olmaz


katılıyorum
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