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Apple, Microsoft ve Google, Kodak'ın patentleri için yarışta

6 yıl
33,8b
1
54
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Mobil işletim sistemi konusunda ciddi bir yarış içerisinde olan Apple ve Google, şimdi de iflasını açıklayan Kodak’ın patentleri için yarışta.

The Wall Street Journal’ın haberine göre iflasını açıklayan Kodak’ın patentleri için bir kez daha patent yarışına girmiş durumdalar. Bir kez daha diyoruz çünkü hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene Apple, EMC, Ericsson, Microsoft, RIM ve Sony’den oluşan konsorsiyum ile aralarında Intel ve Google’ın da bulunduğu bir başka konsorsiyum Nortel’in 6000 patentini satın almak için sıkı bir mücadeleye girmiş; sonunda Apple ile Microsoft’un başını çektiği konsorsiyum yarıştan galip çıkmıştı.

WSJ; Kodak’ın patentleri için Apple ve Microsoft’un güç birliği yaptıklarını söylerken; Google’ın başını çektiği konsorsiyumda ise Android’li üç büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, LG ve HTC bulunuyor. Her iki konsorsiyuma sırasıyla Intellectual Venture ve RPX Corp. isimli patent firmaları da eşlik ederken; kaynakların ifadesine göre haftasonu boyunca sürecek olan görüşmelerde tekliflerin değişebileceği gibi stratejik ittifaklarda da değişiklik olabilme ihtimali söz konusu.

Bilindiği üzere Kodak, gerek Apple gerekse de Samsung’a karşı patent ihlali gerekçesiyle dava açmıştı. Anlaşılan gerek Apple gerekse de Google, Kodak’ın 2004 yılında 3 milyar dolar gelir elde ettiği patent portföyüne sahip olarak; fikri haklar konusunda rakiplerine üstünlük kurmak istiyor.


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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Google alırsa: Millete bedava kullandırır , herkes faydalanır.
Microsoft alırsa: Bedava olmaz ama ufak bir lisans parasıyla herkes kullanır.
Apple alırsa(A.K.): Kimseye kullandırtmaz, kullanmaya kalkanı mahkemeye verir..
(A.K.)= (Allah Korusun)
Google alırsa: Millete bedava kullandırır , herkes faydalanır.Microsoft alırsa: Bedava olmaz ama ufak bir lisans parasıyla herkes kullanır.Apple alırsa...
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2 Yanıt Yanıtla +60
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Captan_Price 6 yıl
kodak niye böyle oldu ya :(
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Lord Melkor 6 yıl
Kodakin batma sebebi en buyuk gelir kazancini kaybetmesi olmustur. Bu gelir ise hastanelerdeki rontgenlerin sonucunun artik filmde degilde digital ortama gecmesi . Dusunun sene tum dunyanin saglayicisi kodak ti adamin gelirlerinin yuzde 80 e yakini gidince mecburen iflas bayragini cektiler
Kodakin batma sebebi en buyuk gelir kazancini kaybetmesi olmustur. Bu gelir ise hastanelerdeki rontgenlerin sonucunun artik filmde degilde digital ortama gecmes...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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fthkn 4 yıl
Herhangi bir patent dosyasını elimize alsak hiçbir şey anlamayız. Kim bilir hangi donanımın kaçıncı derece işlevi ile ilgili bir ayrıntıyı kapsayan patentler. Ama mucidi Kodak. ve 6 binden fazla. Belki de Türkiye'nin teknolojiden sahip olduğu toplam patent sayısından bile çok.
Bir dünyanın sonu mesajı da vereyim. Bu patent savaşları 3. dünya savaşı sebebi olabilir.
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T@M@Y 5 yıl
Üzüldüm. 2008 de aldığım Kodak z1485 dijital fotoğraf makinesi halen bir çok markanın şu an çıkardığı makinelerden daha kaliteli çekimler yapıyor.
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igetsky 5 yıl
yazik olmus canon ve nikon un karsisinda tutunamadi
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eofdred 5 yıl
apple ve microosft a karşı diğerleri. bence kimin patentleri alacağı ortada
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Guest-323E4D72D 5 yıl
OverClocK1ng
Google alırsa: Millete bedava kullandırır , herkes faydalanır.Microsoft alırsa: Bedava olmaz ama ufak bir lisans parasıyla herkes kullanır.Apple alırsa(A.K.): Kimseye kullandırtmaz, kullanmaya kalkanı mahkemeye verir..(A.K.)= (Allah Korusun)

Bu yoruma gülünür.Microsoftun almasını istiyordum ama bu yorumdan sonra inşallah google satın alırda sende şu Millete bedava kullandırır , herkes faydalanır.(!) sözünü yutmuş olursun :)
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amasseia 5 yıl
Kodak'ın iflas etmesine çok üzüldüm. Ürünleri çok kaliteliydi. Ürettiği en son ürünlerden biri de fotoğraf makinem olan z990'dı. Batan geminin malını kullanıyorum resmen ama canon ve nikon un aynı segmentte bulunan çoğu makinesinden iyidir.
Kodak'ın iflas etmesinin nedeni ise Nokia gibi teknolojiyi yakından takip etmemesidir. Her iki marka da kendini lider görmüştür ve değişime karşı direnmiştir; bu direnişin sonucunu ise hepimiz görüyoruz zaten.
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sedat79 5 yıl
- İlk dijital kamerayı 1976 yılında Kodak'ın icat ettiğini
- Dünyanın ilk 1,4 milyon megapixellik kamerasını 1986 yılında yine Kodak'ın icat ettiğini,
- 1986 ile 1994 yılları arasında Arge'ye 5,5 milyar dolar yatırdığını,
- Dijital fotografçılık alanında binlerce patenti olduğunu ve yakın bir zamanda bazı patentlerinin ihlal davalarından dolayı Samgung'dan 550 milyon dolar, LG'den 400 milyon dolar kazandığını biliyor muydunuz?
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Özgür1616 6 yıl
Büyük ihtimal Apple alıcak ve kimse kullanmıycak benim gönlüm Google alsın
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BloodSilent 6 yıl
Bir zamanların efsanesiydi Kodak ama gelişen teknolojiye yetişemedi en büyük gelirini kaybedip battı ben Kodak'i Nokia gibi görüyorum sadece Kodak daha çabuk batti
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kasim33 6 yıl
google neden apple yakın duruyor anlamış değilim dünyanın en güzel android cihazlarını üreten samsung ve htc ile yakınlık kuracağına apple yaklaşıyor sanki ayrıca samsung olmasa android olmazdı bence apple samsung davasındada google hemen kendini savundu ben yerinde olsam samsunga destek olurdum.
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veteriner69 6 yıl
THESTER, sen de Homofobi var sanırım.
Biraz araştırırsan, eşcinselliğe bu kadar tepki veren insanların homofobik olduklarını görürsün. Eşcinsellerden ve eşcinsellikten aşırı derecede korkarlar. En başlıca nedeni: kendisinin eşcinsel olduğundan şüphelenen ve bu durumdan endişelenen birey, bu korkusunu homofobi olarak dışa vurabilir.
Biraz araştırmanı öneririm.
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