Apple, Microsoft ve Google, Kodak'ın patentleri için yarışta

Mobil işletim sistemi konusunda ciddi bir yarış içerisinde olan Apple ve Google, şimdi de iflasını açıklayan Kodak’ın patentleri için yarışta.

The Wall Street Journal’ın haberine göre iflasını açıklayan Kodak’ın patentleri için bir kez daha patent yarışına girmiş durumdalar. Bir kez daha diyoruz çünkü hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene Apple, EMC, Ericsson, Microsoft, RIM ve Sony’den oluşan konsorsiyum ile aralarında Intel ve Google’ın da bulunduğu bir başka konsorsiyum Nortel’in 6000 patentini satın almak için sıkı bir mücadeleye girmiş; sonunda Apple ile Microsoft’un başını çektiği konsorsiyum yarıştan galip çıkmıştı.

WSJ; Kodak’ın patentleri için Apple ve Microsoft’un güç birliği yaptıklarını söylerken; Google’ın başını çektiği konsorsiyumda ise Android’li üç büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, LG ve HTC bulunuyor. Her iki konsorsiyuma sırasıyla Intellectual Venture ve RPX Corp. isimli patent firmaları da eşlik ederken; kaynakların ifadesine göre haftasonu boyunca sürecek olan görüşmelerde tekliflerin değişebileceği gibi stratejik ittifaklarda da değişiklik olabilme ihtimali söz konusu.

Bilindiği üzere Kodak, gerek Apple gerekse de Samsung’a karşı patent ihlali gerekçesiyle dava açmıştı. Anlaşılan gerek Apple gerekse de Google, Kodak’ın 2004 yılında 3 milyar dolar gelir elde ettiği patent portföyüne sahip olarak; fikri haklar konusunda rakiplerine üstünlük kurmak istiyor.