Apple, MobileMedia Ideas firmasına ait 3 patenti ihlal etti





Patent davaları nedeniyle sürekli gündeme gelen Apple, bu kez aleyhine açılan patent ihlalini davasını kaybetti.





MobileMedia Ideas tarafından 2010 yılında, iPhone modelinin 14 patentini ihlal ettiğine dair açılan davada, ekran döndürme gibi patentler dava dışı kalmış ve bu yılın başlarında üç patentin duruşmalara eklenmesi kararlaştırılmıştı.





MobileMedia Ideas, 2010 yılında Sony, MPEG - LA ve Nokia tarafından patentlerin yönetimi amacıyla kurulmuş bir ortaklık. Genelde patent trolü şeklinde tanımlanan bu firmalar, patentleri bünyesinde toplayarak dava açma ve lisanslama işlerini takip ediyorlar.





Mahkeme hafta boyunca yaptığı mütalaa sonrası üç patentin Apple tarafından ihlal edildiğine hükmetti. Bu üç patent telefon kamerası, çağrı cevaplama ve reddetme ile ilgili ve Nokia ile Sony'ye ait. ABD patent ofisine kayıtlı bu patentler; 6,070,068-6,253,075-6,427,078 numaralarına sahip.





MobileMedia tepe yöneticisi Larry Horn; adaletin yerini bulduğu için çok mutlu olduklarını ve teknolojilerini seve seve Apple gibi firmalara lisanslayabileceklerini belirtti.





İhlal ile ilgili ne tür zararların ortaya çıktığı ise açıklanmadı. Dava iPod ve iPad modellerini etkilemeyecek. MobileMedia ayrıca RIM ve HTC'ye de patent davası açmış durumda.

http://www.bloomberg.com/news/2012-12-13/apple-infringes-three-patents-with-the-iphone-jury-says.html