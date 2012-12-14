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Apple, MobileMedia Ideas firmasına ait 3 patenti ihlal etti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Patent davaları nedeniyle sürekli gündeme gelen Apple, bu kez aleyhine açılan patent ihlalini davasını kaybetti. 

MobileMedia Ideas tarafından 2010 yılında, iPhone modelinin 14 patentini ihlal ettiğine dair açılan davada, ekran döndürme gibi patentler dava dışı kalmış ve bu yılın başlarında üç patentin duruşmalara eklenmesi kararlaştırılmıştı.

MobileMedia Ideas, 2010 yılında Sony, MPEG - LA ve Nokia tarafından patentlerin yönetimi amacıyla kurulmuş bir ortaklık. Genelde patent trolü şeklinde tanımlanan bu firmalar, patentleri bünyesinde toplayarak dava açma ve lisanslama işlerini takip ediyorlar.

Mahkeme hafta boyunca yaptığı mütalaa sonrası üç patentin Apple tarafından ihlal edildiğine hükmetti. Bu üç patent telefon kamerası, çağrı cevaplama ve reddetme ile ilgili ve Nokia ile Sony'ye ait. ABD patent ofisine kayıtlı bu patentler; 6,070,068-6,253,075-6,427,078 numaralarına sahip. 

MobileMedia tepe yöneticisi Larry Horn; adaletin yerini bulduğu için çok mutlu olduklarını ve teknolojilerini seve seve Apple gibi firmalara lisanslayabileceklerini belirtti. 

İhlal ile ilgili ne tür zararların ortaya çıktığı ise açıklanmadı. Dava iPod ve iPad modellerini etkilemeyecek. MobileMedia ayrıca RIM ve HTC'ye de patent davası açmış durumda.  

http://www.bloomberg.com/news/2012-12-13/apple-infringes-three-patents-with-the-iphone-jury-says.html Yorum Yaz
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Steve Jobs' "Hırsızlığın dik alası bu. Bu haksızlığı düzeltmek için gerekirse son nefesime kadar savaşır, Apple'ın bankadaki 40 milyar dolarını sonuna kadar harcarım. Android'i bitireceğim, çünkü o çalıntı bir ürün. Bu konuda bir termonükleer savaş başlatmaya hazırım."
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.
Sakin ol sampiyon, sen de hirsizlik yapmissin.
Steve Jobs' "Hırsızlığın dik alası bu. Bu haksızlığı düzeltmek için gerekirse son nefesime kadar savaşır, Apple'ın bankadaki 40 milyar dolarını sonuna kadar har...
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DH Misafiri 6 yıl
@ozzy2007
xbox 360 playstation 3 = wii u + pc (neredeyse oyunların hemen hepsi pc`de var zaten)
bu 2 ikisinde çıkmayan 1-2 oyun kalıyor geriye, sırf o 2 oyun için bunları satın alanda sony veya microsoft`a kazıklanmayı hakediyor demektir
kazıklanmak diyorum çünkü:
playstation 4 ve xbox 720`ye 2. el orginal oyunu oynatmama ve oyunu oynarken en heyecanlı yerinde oyun konsol tarafından dondurulup reklam gösterme özellikleriyle gelecekler bu özelliklerin patentleri çoktan alındı bile
sony`yi sadece playstation 4 davasından kara listeye almış olmadığımı özellikle belirtirim!
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Nerevarine 6 yıl
Apple haberlerinde Apple kullanıcılarından çok Samsung kullanıcıları var neden çamur atıyorlar çünkü DÜNYA DEVİ APPLE


Buda böyle bilinir.

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DH Misafiri 6 yıl
@ozzy2007
microsoft apple = linux
samsung sony = panasonic
intel = amd veya via (malesef via işlemci bulmak çok zor ancak hem istanbul hemde ankarada satan bilgisayarcılar mevcut)
seagate western digital = toshiba hardisk (vatan bilgisayarda satılıyor)
yeter ki alternatif iste!
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ozs 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

@ozzy2007



microsoft apple = linux





samsung sony = panasonic





intel = amd veya via (malesef via işlemci bulmak çok zor ancak hem istanbul hemde ankarada satan bilgisayarcılar mevcut)





seagate western digital = toshiba hardisk (vatan bilgisayarda satılıyor)









yeter ki alternatif iste!

sony ps3 ve microsoft xbox 360'a da alternatif gösterebilir misiniz?
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DH Misafiri 6 yıl
hem apple hemde microsoft üniveristelere ait patenti çalmaktan suçlu bulunup tazminat ödemişleridir
hemde microsoft bu rezilliği 2. defa yapmış yine mahkemede suçlu bulunup tazminatını ödemiştir
neden bu olay önemli
üniveristeler bu patentlerden elde etttikleri gelir ile hem üniveristenin ihtiyaçlarını karşılıyor hemde öğrencilerine burs veriyorlar
yani bu düpedüz yardım yemeğini çalıp başka yerde para karşılığında satmak ile aynı rezillik oluyor
işte apple ve microsoft bunu yapmaktan hiçte çekinmiyor sıkılımıyor utanmıyorlar
evime hayatta microsoft apple samsung sony intel ürünleri giremez
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ozs 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri


evime hayatta microsoft apple samsung sony intel ürünleri giremez






e geriye hangi marka kaldı.
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multiTYRT 6 yıl
apple 3 tane patenti ihlal edince adi hemen hirsiz oluyor.

samsung bunun 10-20 kati patent ihlal ediyor, adi yenilikci oluyor. apple haddini bilecek oluyor.

bu fandroidlerin apple alehine yapmayacaklari sey yok.
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OverClocK1ng 6 yıl multiTYRT
multiTYRT

apple 3 tane patenti ihlal edince adi hemen hirsiz oluyor.

samsung bunun 10-20 kati patent ihlal ediyor, adi yenilikci oluyor. apple haddini bilecek oluyor.

bu fandroidlerin apple alehine yapmayacaklari sey yok.


Hayır işte. Öyle değil. Apple 3 patenti ihlal etti diye hırsız olmuyor.

Kendi patentlerini ihlal etti diye Dünyada dava açmadık firma bırakmayan ve bütün bu firmalara HIRSIZ diye Apple hırsızlık yapıyor.

Yani başkasına hırsız diyen firma esasında hırsızın önde gideni. Sen git araştır bakalım Apple'ın daha ne hırsızlıkları varmış.
En son bir tane de eKitaplarla ilgili olanı vardı. Milletin kitaplarını çalıp Apple ekitaphanesinde yayınlıyordu.

Başkasına verir talkımı , kendi yutar salkımı. Apple'ı savunmaya öyle odaklanmışsınız ki laf ettirmiyorsunuz.

Oysa ki ben yukarıdaki mesajımda Samsung hırsızlık yapmadı veya X firma hırsızlık yapmadı demedim.
Apple da onlar kadar hırsız , ama gürültü patırtı yapıp her önüne gelene hırsız diye dava açıyor dedim.
Yani dava açmasa onlarla aynı değerde olacak. Ama sanki dürüst ve namusluymuş gibi bağırıp çağırıyor.
En azından kabul edin. Apple Fanlığı gözünüzü kör etmiş resmen.
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Cankano 6 yıl
Apple candir kandir ama bu durumundan nefret ediyorum
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DH Misafiri 6 yıl
OverClocK1ng
Şimdi bu haberden sonra çıkıp ta hiç bir Apple yanlısı kalkıp bana Appleı savunup Samsung hırsız, HTC şöyle , o böyle bu şöyle demesin.Bunun gibi bir sürü daha Appleın yaptığı hırsızlık haberlerini bulur koyarım. eKitap hırsızlığı haberi de dahil...Rahmetli Steve Jobsun ünlü sözünü hatırlayalım tekrar:Good artists copy, great artists steal. We have always been shameless about stealing great ideas…“İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar çalar”. Büyük fikirleri çalmak için her zaman arsız olduk…Alıntıdır...

Steve Jobs "Good artist copy, great artist steal" sözünü Picasso'nun kullandığı anlamda kullanır.
Picasso iyi sanatçı kopyalar sözüyle iyi bir sanatçının bir ürünü, var olan bir gerçekliği, fikri veya özgün bir yorumu kendinden birşey katmadan olduğu gibi yansıtmasından bahseder, bu amaçla yola çıkıp orijinal fikri bire bir yansıtamazsanız hata yaparsınız.
Büyük sanatçı çalar sözü ile ise büyük bir sanatçı temel bir fikri alır, içerisine kendi özünden birşeyler katar, daha gerçekçi, daha basit, daha samimi hale getirir, öylesine farklı bir şekilde yorumlar ki aslında fikrin baştan beri ona ait olduğunu sanırsınız. Bu durumda fikri bir adım ileriye taşırsınız.
Kısaca bu sözle yukarıda bahsi geçen davanın pek bir alakası yoktur. Haberde'de geçtiği gibi "Bu üç patent telefon kamerası, çağrı cevaplama ve reddetme ile ilgili" dir. Çok büyük ihtimalle de neredeyse tüm firmaların kullandığı teknik patentlerdir. Sizin yaptığınız kıyaslama gibi bir ürünün direk kopyalanması ile pek bir alakası yoktur.
Yorumunuz Apple'a çamur atayımda nereden atarsam atayım olmuş.
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OverClocK1ng 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

OverClocK1ng

Şimdi bu haberden sonra çıkıp ta hiç bir Apple yanlısı kalkıp bana Appleı savunup Samsung hırsız, HTC şöyle , o böyle bu şöyle demesin.Bunun gibi bir sürü daha Appleın yaptığı hırsızlık haberlerini bulur koyarım. eKitap hırsızlığı haberi de dahil...Rahmetli Steve Jobsun ünlü sözünü hatırlayalım tekrar:Good artists copy, great artists steal. We have always been shameless about stealing great ideas…“İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar çalar”. Büyük fikirleri çalmak için her zaman arsız olduk…Alıntıdır...


Steve Jobs "Good artist copy, great artist steal" sözünü Picasso'nun kullandığı anlamda kullanır.

Picasso iyi sanatçı kopyalar sözüyle iyi bir sanatçının bir ürünü, var olan bir gerçekliği, fikri veya özgün bir yorumu kendinden birşey katmadan olduğu gibi yansıtmasından bahseder, bu amaçla yola çıkıp orijinal fikri bire bir yansıtamazsanız hata yaparsınız.

Büyük sanatçı çalar sözü ile ise büyük bir sanatçı temel bir fikri alır, içerisine kendi özünden birşeyler katar, daha gerçekçi, daha basit, daha samimi hale getirir, öylesine farklı bir şekilde yorumlar ki aslında fikrin baştan beri ona ait olduğunu sanırsınız. Bu durumda fikri bir adım ileriye taşırsınız.

Kısaca bu sözle yukarıda bahsi geçen davanın pek bir alakası yoktur. Haberde'de geçtiği gibi "Bu üç patent telefon kamerası, çağrı cevaplama ve reddetme ile ilgili" dir. Çok büyük ihtimalle de neredeyse tüm firmaların kullandığı teknik patentlerdir. Sizin yaptığınız kıyaslama gibi bir ürünün direk kopyalanması ile pek bir alakası yoktur.

Yorumunuz Apple'a çamur atayımda nereden atarsam atayım olmuş.

Tabi canım kesin öyledir. Apple zaten diğer hırsızlıklarında da suçsuzdur. Bu yüzden neredeyse bütün davaları kaybeder.


Apple'ı savunacağım diye neler diyeceğinizi şaşırıyorsunuz. Hatta bugün Apple çıksa birisini vursa (mecaz) çıkıp "Ben yaptım" dersiniz...
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turkattack 6 yıl
Dava acilmis,mahkemede gorusulmus,karara baglanmis haberimiz yok.
Applein actigi davalardaki durumlardan anlik haberimizin olmasi applein pazarlama konusundaki basarisidir herhalde
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OverClocK1ng 6 yıl
Şimdi bu haberden sonra çıkıp ta hiç bir Apple yanlısı kalkıp bana Apple'ı savunup "Samsung hırsız, HTC şöyle , o böyle bu şöyle" demesin.
Bunun gibi bir sürü daha Apple'ın yaptığı hırsızlık haberlerini bulur koyarım. eKitap hırsızlığı haberi de dahil...
Rahmetli Steve Jobs'un ünlü sözünü hatırlayalım tekrar:
"Good artists copy, great artists steal. We have always been shameless about stealing great ideas…
“İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar çalar”. Büyük fikirleri çalmak için her zaman arsız olduk…"
Alıntıdır...
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yc#1 6 yıl
Statistik
Steve Jobs Hırsızlığın dik alası bu. Bu haksızlığı düzeltmek için gerekirse son nefesime kadar savaşır, Appleın bankadaki 40 milyar dolarını sonuna kadar harcarım. Androidi bitireceğim, çünkü o çalıntı bir ürün. Bu konuda bir termonükleer savaş başlatmaya hazırım. ...Sakin ol sampiyon, sen de hirsizlik yapmissin.

Rahmetli de çalardı.
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JumarQuadra 6 yıl yc#1
yc#1

Statistik

Steve Jobs Hırsızlığın dik alası bu. Bu haksızlığı düzeltmek için gerekirse son nefesime kadar savaşır, Appleın bankadaki 40 milyar dolarını sonuna kadar harcarım. Androidi bitireceğim, çünkü o çalıntı bir ürün. Bu konuda bir termonükleer savaş başlatmaya hazırım. ...Sakin ol sampiyon, sen de hirsizlik yapmissin.


Rahmetli de çalardı.


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savasserter 6 yıl
Rüzgar eken fırtına biçer...
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