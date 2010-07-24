Apple: Motorola Droid X'te de sinyal kaybı yaşanıyor

Dün itibariyle iPhone 4 kullanıcılarına ücretsiz bumper kılıf vermeye başlayan Apple, sinyal probleminin sadece iPhone 4'e mahsus bir durum olmadığını iddia ediyor. Hatırlanacağı üzere konuyla ilgili basın toplantısında Steve Jobs, "hiç bir telefon mükemmel değildir" diyerek aynı sorunun rakip modellerde de olduğunu iddia etmiş, örnekler göstermişti.

Apple'ın bu çıkışına sessiz kalmayan üreticilerden Nokia, "dahili anten tasarımına sahip telefonlarda öncüyüz, ilk modelimizi [8810] 1998 yılında piyasa sunduk ve eğer bir sorun yaşarsak, tasarımdan önce fonksiyonaliteye önem veririz" açıklamasında bulunmuştu. Motorola ise, yeni telefonu Droid X için "nasıl isterseniz öyle tutup kullanabilirsiniz" demişti.

Sinyal sorunuyla ilgili olarak Apple'ın iddialarına tepki gösteren son isim ise Samsung olmuş ve firmanın iPhone 4'ten memnun olmayan kullanıcılara ücretsiz Galaxy S verdiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak sinyal sorununun iPhone 4'e özel bir durum olmadığı konusunda ısrarcı olan Apple, yeni videolarla bu durumu ispatlamaya çalışıyor.

Motorola verdiği Droid X ilanında, çift anten tasarımıyla telefonu dilediğiniz gibi tutabilirsiniz demişti.

Apple'ın hedefindeki son isim Motorola oldu. Droid X modeliyle pazara hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede ilk stokların tamamını satan Motorola'nın hızlı yükselişinde, iPhone 4'teki sorun nedeniyle telefonu satın almaktan vazgeçen kullanıcıların etkili olduğu tahmin ediliyor. Bu durumdan mı bilinmez ama Apple son videosunda Droid X'i hedef aldı.

NewYork Times gazetesine verdiği tam sayfa ilanda, Droid X'in çifte anten tasarımına sahip olduğunu dolayısıyla kullanıcıların onu dilediği gibi tutup kullanabileceğini belirten Motorola'nın aksine Apple, iPhone 4'tekine benzer şekilde Droid X'in avuç içerisine sıkıca tutulması halinde sinyal barının sıfıra kadar düştüğünü iddia ediyor.

Apple: Motorola Droid X'te de sinyal düşüyor!

18 mühendis ve bilimadamı tarafından yönetilen, 100 milyon dolarlık anten test merkezine sahip olan Apple, Droid X'teki sinyal düşüşünü, iPhone 4'tekiyle aynı nedenlere bağlayarak, bu durumun dahili anten tasarımına sahip mevcut telefonlar için kaçnılmaz bir durum olduğunu ima ediypr, iPhone 4'ün bu açıdan kusurlu bir cihaz olmadığını söylüyor.

Bir aydan kısa bir sürede 3 milyondan fazla iPhone 4 satan Apple, henüz pek çok ülkede resmi satışa başlamadı. Yeni ülkelerle birlikte iPhone 4 satışlarının hızlı bir şekilde artması beklenirken, bu artışın ne oranda olacağı, yaşanan son gelişmeler ve ücretesiz kılıf dağıtımının, iPhone 4'ün pazar performansını ne oranda etkileyeceğini ise zaman gösterecek.