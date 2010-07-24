Apple: Motorola Droid X'te de sinyal kaybı yaşanıyor

Dün itibariyle iPhone 4 kullanıcılarına ücretsiz bumper kılıf vermeye başlayan Apple, sinyal probleminin sadece iPhone 4'e mahsus bir durum olmadığını iddia ediyor. Hatırlanacağı üzere konuyla ilgili basın toplantısında Steve Jobs, "hiç bir telefon mükemmel değildir" diyerek aynı sorunun rakip modellerde de olduğunu iddia etmiş, örnekler göstermişti.
Apple'ın bu çıkışına sessiz kalmayan üreticilerden Nokia, "dahili anten tasarımına sahip telefonlarda öncüyüz, ilk modelimizi [8810] 1998 yılında piyasa sunduk ve eğer bir sorun yaşarsak, tasarımdan önce fonksiyonaliteye önem veririz" açıklamasında bulunmuştu. Motorola ise, yeni telefonu Droid X için "nasıl isterseniz öyle tutup kullanabilirsiniz" demişti.
Sinyal sorunuyla ilgili olarak Apple'ın iddialarına tepki gösteren son isim ise Samsung olmuş ve firmanın iPhone 4'ten memnun olmayan kullanıcılara ücretsiz Galaxy S verdiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak sinyal sorununun iPhone 4'e özel bir durum olmadığı konusunda ısrarcı olan Apple, yeni videolarla bu durumu ispatlamaya çalışıyor.
Motorola verdiği Droid X ilanında, çift anten tasarımıyla telefonu dilediğiniz gibi tutabilirsiniz demişti.
Apple'ın hedefindeki son isim Motorola oldu. Droid X modeliyle pazara hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede ilk stokların tamamını satan Motorola'nın hızlı yükselişinde, iPhone 4'teki sorun nedeniyle telefonu satın almaktan vazgeçen kullanıcıların etkili olduğu tahmin ediliyor. Bu durumdan mı bilinmez ama Apple son videosunda Droid X'i hedef aldı.
NewYork Times gazetesine verdiği tam sayfa ilanda, Droid X'in çifte anten tasarımına sahip olduğunu dolayısıyla kullanıcıların onu dilediği gibi tutup kullanabileceğini belirten Motorola'nın aksine Apple, iPhone 4'tekine benzer şekilde Droid X'in avuç içerisine sıkıca tutulması halinde sinyal barının sıfıra kadar düştüğünü iddia ediyor.
Apple: Motorola Droid X'te de sinyal düşüyor!
18 mühendis ve bilimadamı tarafından yönetilen, 100 milyon dolarlık anten test merkezine sahip olan Apple, Droid X'teki sinyal düşüşünü, iPhone 4'tekiyle aynı nedenlere bağlayarak, bu durumun dahili anten tasarımına sahip mevcut telefonlar için kaçnılmaz bir durum olduğunu ima ediypr, iPhone 4'ün bu açıdan kusurlu bir cihaz olmadığını söylüyor.
Bir aydan kısa bir sürede 3 milyondan fazla iPhone 4 satan Apple, henüz pek çok ülkede resmi satışa başlamadı. Yeni ülkelerle birlikte iPhone 4 satışlarının hızlı bir şekilde artması beklenirken, bu artışın ne oranda olacağı, yaşanan son gelişmeler ve ücretesiz kılıf dağıtımının, iPhone 4'ün pazar performansını ne oranda etkileyeceğini ise zaman gösterecek.
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Gözünüzden hiçbirşey kaçmıyor kutluyorum sizi.
Ben her zaman alıcağım ürünü birebir inceledikten sonra alma taraftarıyımdır. Consumer Reports'un o kadar çok "önermiyoruz" demesi gereken telefon piyasadaki şu anda.
Mantalitemiz biraz farklı çalışıyor. Siz alıcağınız ürünün iyi yada kötü haberini internetten okuyup almaya yada almamaya karar verebilirsiniz. Ama ben öyle değilim. İstediği kadar prestijli bir kurum olsun.
O yüzden bana ahkam kesipte, bilgilendirme linkleri falan koymazsan çok sevinirim.
yerseniz 29 dolar kalın mı geldi alın bedava.
stiv amca
başka söze gerek yok...
apple, bu defa kıçını açmakla kalmayıp striptiz yaptı
çekmediği halde, inatla bizim ayfoncular inatla bu cihazı kullanır. kimsenin şüphesi olmasın...
TV de bir reklam var,Turk televizyonlarinin avrupaya yonelik olan yayinlarinda.izleyenler olmustur.Adam zayiflatmaya yonelik bir urun pazarliyor.Pazarlarkende diyorki, Amerika da, dunyada bilmem kac milyon x urunu kullaniyor.Sonrada diyorki, Sizce bu x urunu kullanan bilmem kac milyon yaniliyor olabilirmi diye urunu satmaya calisiyor.Bende her seferinde x urunu kullanan bu bilmem kac milyon yaniliyor olabilir diye kufreder zaplarim bu reklami.Ki konumuza donecek olursak,
Yazdigin ve benzer yazilan diger yorumlarda buna benziyor ve cok havada kalan yorumlar.Apple hissedari degilsen eger,
İphone 4 yok satsa ne olur satmasa ne olur? Piyasa satisa sunulduktan bu yana veya satista oldugu sure boyunca, 2,3,4 10 veya 20 milyon yada yok satsa ne olur.Donanimsal tasarim hatali bir urunun bu denli kabul gormesi bir kisim istisnalar haric, 7milyar nufuslu Dunyadaki Apple egolari kabarmis, populasyonu gosterir.Baska birsey degil.
Bazilari hala iphone 4 hakkinda olumsuz elestiride bulunanlara herhangi bir marka fanatigi yaftasi yapistirarak, iphone 4 u aklamaya calisiyor kendince.Ancak belirtmek isterimki iphone ilk ciktiginda alip kullananlardan biriyim.Gerci hanima versemde, hala arada alip online oyunlara takilirim.
Arti olarak bende iphone 4 icin buyuk bir hevesle siparis verip,ancak bir sekilde arkadasimin vasitasi ile deneyip, problemi bizzat gormus ve siparisini iptal etmis biriyim.
Steve Jobs deseki;donanimsal uretim hatali iphone 4 u yeniliyoruz tasarimda degisiklige gidiyoruz,imkansiz birsey ya neyse. ki bunca sacmaligina ve kendi yanlisini baskasinda var veya yok baska birinin yanlisi ile kendi yanlisini hatasini olagan birseymis gibi gosterme cabalarindan sonra cok zor ama iphone 4 u yine alirim.
Bir degil on iphone alacak gucum imkanim var sukur.Ancak olaya, alirim para benim icin problem degil veya Turkiye de baz istasyonlari insan sagligina zararli ama cokta guclu sorun yok, kullaniyorum,kullanirimdan cok baska bakis acisi ile baktigim icin, iphone 4 gibi donanimsal tasarim hatali bir telefonu ve onu bu sekilde pazarliyanlari elestiriyorum.Elestirmeyede devam edecegim.
1.hiç bir telefon mükemmel değildir derken neyi kastediyor olabilir..
2.ya ama diğer tlflardada var banane banane diyen biri neyi kastediyor olabilir
3. 1$lık kılıfı 29$a satıp sonra bedava vereceğim diyen biri neyi kastediyor olabilir..
4.başkasının hatalarıyla kendi "aptallığını" örtbas etmek isteyen neyi kastediyor olabilir...
fanatikusluk demek böyle birşeymiş..okuduğunu anlayıp "anlamama" numarasını sitivden mi öğrendiniz??
1---Apple tepe yöneticisi Steve Jobs, düzenledikleri basın toplantısında, iPhone 4'teki "yakınlık sensörü" sorunun farkında olduklarını ve yeni yazılım güncellemesiyle çözeceklerini belirtti.
2---Steve Jobs: Bizi izlemeye devam edin
3---birçok firmaya göndermeleriyle dalga geçen Steve Jobs : "Hayal kırıklığına uğramayacaksın"
evet hala KRALININ eteğinden ayrılmayacak mısın?? KRALCIK
? Anandtech, Nexus One'ı normal bir şekilde tutarken sinyal seviyesinin 10dBm düşmesine karşılık iPhone 4'te bu değerin 24dBm olduğunu gösterdi.
Ayrıca (normalde kimsenin telefonunu o şekilde tutmadığı kadar) sıkı bir şekilde tutulurken Nexus One'ın sinyal seviyesi 17dBm düşüyor, 24dBm değil.
Kaynak: anandtech.com/...
? CNET iPhone 4'ün 5 çubuk göstermesine rağmen sorunlu noktaya temas edildiğinde telefonun diğer ucundaki kişinin sizi duyamadığını gösteren bir video yayınladı
Kaynak: cnettv.cnet.com/...
? Alman "Stiftung Warentest" yaptığı bilimsel testler sonucunda sorunlu noktaya temas edildiğinde iPhone 4'ün %90 sinyal kaybı yaşadığını tesbit etti. Diğer telefonlara ise onları sıkı bir şekilde tuttukları zaman bile %25'ten fazla sinyal kaybettiremediler.
Kaynak: test.de/...
? Steve Jobs'un ta kendisi geçtiğimiz haftalardaki basın toplantısı esnasında iPhone 4'ün her 100 çağrıda iPhone 3GS'ten bir çağrı daha fazlasının koptuğunu ifade etti. Steve Jobs'un bu tesbitte bulunduğu şebeke olan AT&T'nin ortalama kopan çağrı oranı (kendi ifadelerine göre) %1,44.
Şayet iPhone 3GS çağrı düşürme konusunda AT&T'nin ortalamasına uyan bir telefonsa, bu rakam iPhone 4'ün iPhone 3GS'den %60 daha fazla (1,44 / 2,44) çağrı düşürdüğünü gösterir. Bu oran devasadır!
Kaynak: boygeniusreport.com/...
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Fakat burada asıl sorun sinyal seviyesinin düşmesi değil, sinyalin NASIL ve NE KADAR düştüğüdür.
NASIL: iPhone 4'ü hemen hemen herkesin internette dolaşırken veya telefonda konuşurken tuttuğu gibi tutun. Bu "death-grip" adı verilen ve Apple'ın videolarındaki gibi cihazı boğacakmışcasına sıkmak değildir!
NE KADAR: 20dBm'e karşılık 10dBm, veya %90 kayba karşılık %25 ya da %99 kayba karşılık %90 (oran hesaplamayı nasıl yaptığınıza göre değişebilmektedir). Yani tüm diğer telefonlardan daha fazla.
Tüm bunların üstüne size iPhone 4'ün neden bu şekilde bir soruna sahip olduğunu ve neden diğer telefonların sahip olmadığını kolayca açıklayabilirim: "iPhone 4 antenini diğer iletkenlerle kısa devre yapıp antenin yapısını değiştirmenize (bozmanıza) izin veren tek telefon olduğu için."
Diğer telefonların izin verdiği tek şey ise anteni sinyal seviyesinin düşmesine sebep olacak şekilde elinizle kapatmanızdır.
Peki aradaki fark nedir? Matematiksel olarak konuşacak olursak diğer telefonlarda görülen, sinyal seviyesinin 10dBm düşmesi cihaza ulaşan sinyal gücünün 10 kat (ya da %90) azalması anlamına gelir.
Bu iPhone 4'teki gibi antenin yapısının anteni etkisiz kılacak kadar değişmesinden epey farklıdır. Yine matematiksel olarak konuşacak olursak sinyal seviyesinin 20dBm düşmesi cihaza ulaşan sinyal gücünün 100 kat (ya da %99-%100) azalması anlamına gelir.
Yani her iki cihazı da sol elinizle doğal bir şekilde tuttuğunuzda Nexus One (veya herhangi bir diğer telefon) iPhone 4'ten en az 10 kat daha güçlü sinyal almaktadır.
İşin tekniğine inecek olursak, iOS 4.0'da 5 sinyal çubuğu göstermek için minimum sinyal seviyesi olan -91dBm'de the Nexus One sadece 3 sinyal çubuğu gösterir. Nexus One elde tutulduğunda 10dBm kaybetmesine rağmen -101dBm'de yine de gayet kaliteli görüşmeler yaptırırken, iPhone 4 20dBm kaybettiğinde sinyal seviyesi -111dBm'e düşmekte ve çağrının kopma noktası olan -113dBm'e yaklaşmaktadır.
Yukarıdan da anlayabileceğiniz üzere aslında sinyal seviye çubukları karşılaştırma amaçlı güvenilir bir anlam taşımazlar. Bir telefon -90dBm'de 4 sinyal çubuğu gösterirken bir diğeri -80dBm'de 4 sinyal çubuğu gösterebilir ve fakat gerçekte ilk telefon ikinci telefondan gücü %90 daha az olan sinyal almaktadır.
Bizlere dBm üzerinden gerçek sinyal alış seviyesi ve görüşme esnasında taşınan ses kalitesi testleri yerine sadece sinyal çubuklarını gösteren Apple, aslında diğer telefonların kendi cihazındaki gibi bir sorunu olmadığını kabul etmektedir.
Gerçek anlamda yeterli bir teknik veri/araştırma olmakla beraber Türkiye'de bu kadar kayba yol açmayacağı kanısındayım. Vericilerin ne denli güçlü, sağlık açısından normal sinyaller dağıttığı tam bir muamma Türkiye'de. Muhtemelen de bu kadar sorun çıkarmayacaktır iPhone4 Türkiye'de; ama yine de cihazın sorunlu olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir.