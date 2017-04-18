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Apple Music Facebook Messenger’a geliyor

Apple Music’in Facebook Messenger üzerinden kullanıma sunulacağı duyuruldu. Facebook Messenger kullanıcıları, Apple Music uzantısı sayesinde şarkı paylaşımı yapabilecekler.
2 yıl
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Emre Karakullukçu
Yazar
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Apple, Facebook Messenger için özelleştirilmiş Apple Music eklentisinin geliştirildiğini duyuruldu. Tüm Facebook Messenger kullanıcıları tarafından kullanılabilecek yeni eklenti, konuşma üzerinden kullanıcıların birbirleriyle şarkı paylaşımında bulunmasını sağlayacak.

Apple Music eklentisi, Facebook Messenger platformunun 2.0 sürümünün bir parçası. Apple Music’in yanı sıra Spotify da platforma özel bir eklentinin de bu sürümle birlikte kullanıma sunulacağı biliniyor. Apple Music’in ve Spotify’ın arasında çekişmenin Facebook Messenger’a da sıçradığını söylemek yanlış olmazdı.

Geçtiğimiz Aralık ayında 20 milyon kullanıcıya sahip olduğunu açıklayan Apple Music, bu eklentilerle kullanıcı sayısını artırmak istiyor.


https://venturebeat.com/2017/04/18/apple-music-is-coming-to-facebook-messenger/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CooL_ROMEO 2 yıl
Facebook'a bak Apple'a bile kök söktürüyor..
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axaxa 2 yıl
Atağa geçti :)
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naboo 2 yıl
rekabete devam. kimse tekel olmasın.
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