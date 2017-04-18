Google'dan iş arama platformu: Hire

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İş arayan kişiler ve işverenleri bir araya getirmek için oluşturulan platformlara bir yenisi daha eklenecek. Google'ın tasarladığı ve kısa bir süre içinde kullanıma sunacağı Hire isimli platform ile şirketler, ihtiyaç duydukları pozisyonlar için iş ilanlarını paylaşabilecek ve kendilerine başvuru yapan uygun buldukları kişiler ile iş görüşmeleri yapabilecek.





Şimdilik resmi olarak tanıtılmayan platforma hire.withgoogle.com adresinden ulaşılabiliyor ancak herhangi bir işlem yapılamıyor. Google'ın platformdaki son düzenlemeleri de yapıp kısa bir süre sonra kullanıma sunması bekleniyor ancak uygulamayla ilgili birtakım kaygılar da bulunuyor. İlk olarak platforma giriş yapmak için Gmail hesabına sahip olmanın zorunlu olacağı ve Google'ın kişilerin bu hesabıyla bağlantılı olan verileri işverenlerle paylaşabileceğinden endişe duyuluyor.





Google ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve özel verilerin kesinlikle paylaşılmayacağını ifade etti. G Suite müşterilerinin işe alım sürecini daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak bir ürün olarak Hire'ı kullanıma sunacağını belirten Google; LinkedIn, Glassdoor ve Monster gibi iş arama platformları arasına katılan ilk sosyal medya şirketi değil. Geçtiğimiz aylarda Facebook da Messenger üzerinden iş başvurusu yapılacağını dile getirmişti ancak uygulamayı henüz hayata geçirmedi.

https://www.engadget.com/2017/04/17/google-job-listings-site/