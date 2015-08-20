Apple Music Festivali'nin tarihi ve içeriği belli oldu

Amerikalı teknoloji devi Apple tarafından 2007 yılından beri düzenlenen ve tüm dünyadaki iTunes kullanıcılarına doyasıya bir müzik ziyafeti yaşatan iTunes Festivali, bu yıl yeni adıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Apple'ın Haziran ayında kullanıma sunduğu yeni online müzik servisi Apple Music'ten yola çıkılarak Apple Music Festivali olarak yeniden adlandırılan festival, bu yıl da dünyaca ünlü müzisyenlere ve gruplara ev sahipliği yapacak.



Apple tarafından dün yayınlanan açıklamayla, Apple Music Festivali'nin 19 Eylül'de start alacağı duyuruldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Londra'daki Roundhouse konser alanında düzenlenecek olan festival, 28 Eylül'e kadar devam edecek. Apple Music üzerinden düzenlenecek çekilişte kazanan şanslı Apple kullanıcıların ücretsiz bir şekilde Roundhouse'da izleyebilecekleri Apple Music Festivali'ni, tüm dünyadaki iTunes ve Apple Music kullanıcıları da takip edebilecekler.



Apple Music Festivali kapsamında sahne alacak gruplardan bazılarını da açıklayan Apple; Florence + the Machine, Pharrell Williams, Disclosure ve One Direction gibi dünyaca ünlü grup ve müzisyenlerin bu yıl festivalde performans sergileyeceğini duyurdu.



http://www.techradar.com/news/audio/apple-s-rebranded-apple-music-festival-will-kick-off-september-19-1302052