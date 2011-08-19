Apple, Nokia ve Qualcomm; InterDigital'in patentlerine teklif verecek

Motorola Mobility'nin Google tarafından satın alınacak olmasıyla yeni bir boyut kazanması beklenen patent savaşlarında, teknoloji devleri portföylerini güçlendirmek için çalışmalarına son hız devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 6000 patentinin haklarını Apple ve Sony'nin de aralarında bulunduğu konsorsiyuma 4,5 milyar dolar karşılığında satan Nortel'den sonra InterDigital'in fikri haklarını satışa sunmasıyla ilgili detaylar belli oluyor.

Reuters'in konuyla ilgili kaynaklarına dayandırdığı haberine göre kablosuz iletişim dünyasının önemli firmalarından olan InterDigital'ın fikri haklarının imtiyaz sahibi olabilmek için Apple, Nokia ve Qualcomm başta olmak üzere birçok firma teklif vermeye hazırlanıyor. Adı geçen bu firmaların InterDigital'in fikri haklarıyla ilgili detaylı çalışmalarını tamamlayabilmek için InterDigital'den biraz daha süre istemelerinden dolayı InterDigital, teklifleri toplamayı gelecek haftadan Amerika İşçi Bayramı (eylül'ün ilk pazarı) ertesine erteledi.

İlk zamanlar InterDigital'in patentleriyle ilgilendiği konuşulan ve hatta bu iddiaların borsada InterDigital'in hisselerine ralli yaptırmış olmasına rağmen, Google'ın geçtiğimiz pazartesi günü Motorola Mobility'yi 12.5 milyar dolar gibi bir fiyata alacağını duyurmasının ardından; internet devinin InterDigital'in fikri haklarına teklif vereceği yönündeki beklenti de azalmış oldu.

Reuters'in haberine göre özellikle kablosuz iletişim alanında patentleriyle öne çıkan InterDigital, 3.Nesil iletişim pazarında Apple, Samsung, Research in Motion ve HTC gibi firmalara fikri haklarını lisanslarken, firmanın 4G ile ilgili portföyü ise nispeten lisanslanmamış durumda. Diğer bir deyişle, InterDigital'in fikri hakları, pazardaki bütün oyuncular için büyük bir önem taşıyor.