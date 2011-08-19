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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Nokia ve Qualcomm; InterDigital'in patentlerine teklif verecek

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Motorola Mobility'nin Google tarafından satın alınacak olmasıyla yeni bir boyut kazanması beklenen patent savaşlarında, teknoloji devleri portföylerini güçlendirmek için çalışmalarına son hız devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 6000 patentinin haklarını Apple ve Sony'nin de aralarında bulunduğu konsorsiyuma 4,5 milyar dolar karşılığında satan Nortel'den sonra InterDigital'in fikri haklarını satışa sunmasıyla ilgili detaylar belli oluyor.

Reuters'in konuyla ilgili kaynaklarına dayandırdığı haberine göre kablosuz iletişim dünyasının önemli firmalarından olan InterDigital'ın fikri haklarının imtiyaz sahibi olabilmek için Apple, Nokia ve Qualcomm başta olmak üzere birçok firma teklif vermeye hazırlanıyor. Adı geçen bu firmaların InterDigital'in fikri haklarıyla ilgili detaylı çalışmalarını tamamlayabilmek için InterDigital'den biraz daha süre istemelerinden dolayı InterDigital, teklifleri toplamayı gelecek haftadan Amerika İşçi Bayramı (eylül'ün ilk pazarı) ertesine erteledi.

İlk zamanlar InterDigital'in patentleriyle ilgilendiği konuşulan ve hatta bu iddiaların borsada InterDigital'in hisselerine ralli yaptırmış olmasına rağmen, Google'ın geçtiğimiz pazartesi günü Motorola Mobility'yi 12.5 milyar dolar gibi bir fiyata alacağını duyurmasının ardından; internet devinin InterDigital'in fikri haklarına teklif vereceği yönündeki beklenti de azalmış oldu.

Reuters'in haberine göre özellikle kablosuz iletişim alanında patentleriyle öne çıkan InterDigital, 3.Nesil iletişim pazarında Apple, Samsung, Research in Motion ve HTC gibi firmalara fikri haklarını lisanslarken, firmanın 4G ile ilgili portföyü ise nispeten lisanslanmamış durumda. Diğer bir deyişle, InterDigital'in fikri hakları, pazardaki bütün oyuncular için büyük bir önem taşıyor.


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orhan azeri 7 yıl
Zamaninda hitler oyleydi,napolyon oyleydi,sovet oyleydi peki ya sonra ?
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napolyon94 7 yıl orhan azeri
orhan azeri
Zamaninda hitler oyleydi,napolyon oyleydi,sovet oyleydi peki ya sonra ?

İos5 le dususe gececekler merak etme
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OverClocK1ng 7 yıl
Amaaan aaaa. Apple almasın.
Gerekirse aramızda para toplayalım. Diğer firmalara yardım edelim.
Daha fazla para verip alsınlar, Apple'a kaptırmasınlar.
Gözünü seveyim. Sakın haaaaa...
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acmtncy 7 yıl
my54
yıl 2022 olduğunda apple akıllı telefonlara ait patentlerin %90 sahip olup, başkalarına yaşama şansı vermeyecek herhalde.

yıl 2022 olduğunda apple tarih olacak.
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myfranco 7 yıl acmtncy
acmtncy

my54

yıl 2022 olduğunda apple akıllı telefonlara ait patentlerin %90 sahip olup, başkalarına yaşama şansı vermeyecek herhalde.


yıl 2022 olduğunda apple tarih olacak.


Gecenin en büyük yorumu olmuş bu. Sen dua et bu gidişle birkaç ülke almasın bu adamlar.
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northernlights 7 yıl
Bu patent işi iyice kızıştı.
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my54 7 yıl
yıl 2022 olduğunda apple akıllı telefonlara ait patentlerin %90 sahip olup, başkalarına yaşama şansı vermeyecek herhalde.
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