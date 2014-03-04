Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, OS X Server 3.1'in yeni derlemesini yayınladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,7b
1
3
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple, OS X Server 3.1'in yeni derlemesini yayınladı

Yakın zamanda OS X 10.9.2’i yayınlayan Apple, OS X’i sunucu olarak kullananlara hitap eden OS X Server 3.1’in yeni derlemesini geliştiricilerin kullanımına sundu.

13S4122 numarasıyla yayınlanan derlemede yeni aygıtlar erişim kısıtlaması ve aygıt başvuru kısıtlamalarına Kullanıcılar ve Gruplar bölümünden ulaşılşabilmekte, Aktivasyon Kilidi Bypass Kodu, denetlenebilen cihazların kaydı sırasında otomatik olarak alınabilmekte.

OS X 10.9.2 yüklü, en az 2GB belleğe sahip Mac’lere yüklenebilebilen OS X Server 3.1’in önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

OS X Server 3.1’e Mac Dev Center üzerinden ulaşılabiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
memocan4345 5 yıl
Arkadaşlar Cortananın Türkçe dil desteğiyle gelmesi için oylama yapılıyor destek olalım lütfen ... windowsphone.uservoice.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl
Sunucuda linuxtan başkası yalan
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vonderplanitz 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Sunucuda linuxtan başkası yalan



Resimdeki 2 Mac te 2011 'den beri 7x24 çalışıyor. Soldaki sunucu, sağdaki sunucu + yazılım geliştirme amaçlı kullanıyorum. Soldaki OSX Leopard sağdaki Lion, 3 senedir tek kilitlenme dahi yapmadı. Her ikisinde de Apache, MySQL gibi tüm sunucu programları OSX'te derlenip çalıştırılabiliyor.

Linux 'tan başkası o kadar yalan değil galiba?

Sonuçta Linux ta Mac OS X te Unix'ten türeme. İkisinin yapısı arasında fazla fark yok. Olayı dramatize etmeye gerek yok

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Seagate Laptop SSHD 1TB Video İnceleme: PlayStation 4'ü hızlandırın! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim