Apple, OS X Server 3.1'in yeni derlemesini yayınladı

Haber Editörü
Yakın zamanda OS X 10.9.2’i yayınlayan Apple, OS X’i sunucu olarak kullananlara hitap eden OS X Server 3.1’in yeni derlemesini geliştiricilerin kullanımına sundu.
13S4122 numarasıyla yayınlanan derlemede yeni aygıtlar erişim kısıtlaması ve aygıt başvuru kısıtlamalarına Kullanıcılar ve Gruplar bölümünden ulaşılşabilmekte, Aktivasyon Kilidi Bypass Kodu, denetlenebilen cihazların kaydı sırasında otomatik olarak alınabilmekte.
OS X 10.9.2 yüklü, en az 2GB belleğe sahip Mac’lere yüklenebilebilen OS X Server 3.1’in önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.
OS X Server 3.1’e Mac Dev Center üzerinden ulaşılabiliyor.
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Resimdeki 2 Mac te 2011 'den beri 7x24 çalışıyor. Soldaki sunucu, sağdaki sunucu + yazılım geliştirme amaçlı kullanıyorum. Soldaki OSX Leopard sağdaki Lion, 3 senedir tek kilitlenme dahi yapmadı. Her ikisinde de Apache, MySQL gibi tüm sunucu programları OSX'te derlenip çalıştırılabiliyor.
Linux 'tan başkası o kadar yalan değil galiba?
Sonuçta Linux ta Mac OS X te Unix'ten türeme. İkisinin yapısı arasında fazla fark yok. Olayı dramatize etmeye gerek yok