Apple, Otonom araçlar üzerinde çalıştığını doğruladı

Apple'ın otonom bir araç üzerinde çalıştığı iddiaları vardı ancak artık somut olarak bir şey üzerinde çalıştığını biliyoruz.

Apple'ın gönderdiği mektupta otonom taşıt sistemi

Apple'ın ABD'de NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration -Milli Otoyol Trafik Güvenliği Birimi-)'e gönderdiği mektupta bir otonom taşıt sistemi üzerinde çalıştığı görülüyor.

Mektup Apple'ın Ürün Entegrasyon Müdürü Steve Kenner tarafından yazılmış. Kısaca makine öğrenmesi ile Apple'ın sistemlerini kullanan araçların ne kadar güvenli olacağı üzerine yazılmış bir mektup.

Apple, diğer üreticilerden pek farklı şeyler yazmasa da Apple'ın testlere başladığında sorun yaşamak istemediği için böyle bir girişimde bulunduğu üzerinde duruluyor.

Apple'ın otonom bir taşıt sistemi üzerinde çalıştığı böylece onaylanmış oldu. Ancak ne tür bir sistem veya araç olduğu hakkında net bir bilgi yok.

http://wccftech.com/apple-confirms-working-autonomous-vehicle/