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Apple, Otonom araçlar üzerinde çalıştığını doğruladı

Apple'ın otonom araçlar üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyordu. Şimdi ise NHHTSA'ya gönderilen bir mektupta Apple'ın otonom bir araç üzerinde çalıştığı görüldü.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Apple'ın otonom bir araç üzerinde çalıştığı iddiaları vardı ancak artık somut olarak bir şey üzerinde çalıştığını biliyoruz.

Apple'ın gönderdiği mektupta otonom taşıt sistemi

Apple'ın ABD'de NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration -Milli Otoyol Trafik Güvenliği Birimi-)'e gönderdiği mektupta bir otonom taşıt sistemi üzerinde çalıştığı görülüyor.
Mektup Apple'ın Ürün Entegrasyon Müdürü Steve Kenner tarafından yazılmış. Kısaca makine öğrenmesi ile Apple'ın sistemlerini kullanan araçların ne kadar güvenli olacağı üzerine  yazılmış bir mektup.
 Apple, diğer üreticilerden pek farklı şeyler yazmasa da Apple'ın testlere başladığında sorun yaşamak istemediği için böyle bir girişimde bulunduğu üzerinde duruluyor.
Apple'ın otonom bir taşıt sistemi üzerinde çalıştığı böylece onaylanmış oldu. Ancak ne tür bir sistem veya araç olduğu hakkında net bir bilgi yok. 

http://wccftech.com/apple-confirms-working-autonomous-vehicle/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 3 yıl en beğenilen
Önce Yen'i çıkan MacBook Proları, iPhoneları adam etsin de sıra araçlara gelsin.

Tek işi güncelleme adı altında emoloji eklemek.


Tamam sakinim.
Önce Yen'i çıkan MacBook Proları, iPhoneları adam etsin de sıra araçlara gelsin.Tek işi güncelleme adı altında emoloji eklemek.Tam...
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DH Misafiri 3 yıl
Arabayla giderken sağa yada sola dönmek için kesin app store'a bağlanıp kredi kartım bilgileri ister
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erkanberk 3 yıl
Trafikte makas atan, u dönüşü olmayan yerden dönen, düzen düşmanı sürücülere nasıl bi çare bulacaklar çok merak ediyorum. Belki güncelleme ile çözerler :))
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JoeyBane 3 yıl
direksiyonu yanlis tutmussunuz
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kadirirdem 3 yıl
zaten biliniyordu :) Apple'ı biliyoruz minumun donanım maxımum fiyat ile gelecek...
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Angel of the Lord 3 yıl
Otonom araçları Apple buldu.
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Kulak Misafiri 3 yıl
Sonunda açıkladı. Dünya rahatlamıştır artık.
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marsli61 3 yıl
Apple diyorki bazı ipon 6s ler uretum hatasindan dolayi kendi kendine kapaniyor



support.apple.com/...

Bazılarindada pil hatali uretimmiş
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Guest-F8946C419 3 yıl en beğenilen
Önce Yen'i çıkan MacBook Proları, iPhoneları adam etsin de sıra araçlara gelsin.

Tek işi güncelleme adı altında emoloji eklemek.


Tamam sakinim.
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