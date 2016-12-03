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Mercedes'ten geleceğin far teknolojisi: Digital Light

Mercedes geleceğin far teknolojisi Dijital Işık'ı duyurdu. İçeriğinde 1 milyondan fazla mikro ayna yer alan far sistemi farklı senaryolarda yola şekiller yansıtabiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
16,2b
1
30
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mercedes yakın gelecekteki modellerinde kullanabileceği yeni far sistemi prototipini tanıttı. Dijital Işık adındaki sistem otomatik olarak diğer yol kullanıcılarına uyum sağlayabiliyor ve yol yüzeyine net bir şekilde görüntüler yansıtabiliyor. Sistem bu özellikleriyle 2015 yılında karşımıza çıkan F015 konseptindekiyle oldukça benzerlik gösteriyor.
Yeni nesil far sisteminde ışık başına 1 milyondan fazla mikro ayna yer alırken, mikro aynalar tarafından oluşturulan her pikselin parlaklığı da kameralar ve radar sensörlerinin kombinasyonu yardımıyla çevreye göre uyum sağlıyor. Bunun sonucu olarak da kesintisiz, gerçek zamanlı olarak ayarlanan parlaklık ve ışık yönü sayesinde diğer yol kullanıcıları ve yayalar rahatsız olmuyor.
Bununla birlikte, yeni Dijital Işık sisteminin en dikkat çekici yönü ise, farları gelişmiş yüksek çözünürlüklü projektörler olarak kullanabilme yeteneği. Yol yüzeyinde keskin net görüntüler oluşturmak için mikro ayna piksellerini kullanan Dijital Işık, uydu navigasyon sistemi ile birlikte çalışarak, uyarıları ve yönergeleri yol yüzeyine yansıtabiliyor.
Güvenlik amaçlı da kullanılabilen sistem öndeki araca fazla yaklaşma durumunda yol üzerinde bir görsel uyarı oluşturuyor. Dar bir yolda giderken sürücüye yardım amaçlı da çalışan sistem bu gibi bir durumda arabanın genişliği kadar yerde iki adet çubuk oluşturuyor. Yayalara yol verme durumunda da aktif olan sistem, yayanın geçmesi için yol yüzeyine bir yaya geçidi görseli yansıtıyor.
Bunlar gibi farklı pek çok senaryoya göre çalışan sistemi yakın gelecekte Mercedes modellerinde görmeyi umuyoruz.

http://www.autoexpress.co.uk/mercedes/97913/mercedes-unveils-digital-light-headlight-technology Yorum Yaz
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GreyParrot 2 yıl en beğenilen rh_plus
rh_plus
Yuzde 200 otv yi yok eden bir teknoloji cikaricagim uzerinde calisiyorum..

Seni yok ederler
Yanıtla +79
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rh_plus 2 yıl
Yuzde 200 otv yi yok eden bir teknoloji cikaricagim uzerinde calisiyorum..
3 Yanıt Yanıtla +42
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Infinitum 2 yıl rh_plus
rh_plus
Yuzde 200 otv yi yok eden bir teknoloji cikaricagim uzerinde calisiyorum..

O teknoloji bulundu

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Şunun duble yollara uygununu yaparsan süper olur
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rh_plusYuzde 200 otv yi yok eden bir teknoloji cikaricagim uzerinde calisiyorum..O teknoloji bulundu
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Experimentation 2 yıl
güzel teknoloji
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Rindaman 2 yıl
Mercedes'ten söküp şahin'e takacak ilk şahsı çok merak ediyorum.
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O.R.A.C.L.E 2 yıl
araçları da teknolojilerini de takip etmiyorum artık bıraktım. Bizim ülkemiz için araç da lüx, teknoloji de. Otur oturduğun yerde ekonomisi var artık. Ulaşamayacağım bir teknolojiden bana ne der moduna geldik artık insanin içinde heves kalmadı. Ha parası olan araştırsın tabi
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liebermann 2 yıl
5.000 TL istenecek yeni bir opsiyon olur, öteye geçmez.. geçse de biz görmeyiz, tarihe not düşülsün..
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ibrahimeltem 2 yıl
La bi ufak kaza felan yapsak far kırılsa, bu farı değişmek için 100 bin tl isterler.
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brokengineer 2 yıl
karşıdan gelen yolculara radar var yavasla uyarısı yapıyorsa tadından yenmez.
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frostburn 2 yıl
yere "çek sağa" "alırım anahtarını" gibi sosyal mesajlar içeren yansıtmalar yapabiliyorsa TR'de çok satar.
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XPerience 2 yıl
Ne kadar kullanışlı olur arıza maliyeti ne kadar olur bilemiyorum da haberi hayranlıkla okudum. İlginç ve çok iyi düşünülmüş bir olay ben zaten alamayacağım ama alacak olan da maliyetini karşılayabilir zaten
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DoNaNıMcı 2 yıl
Ariza yaptimi tamiri icin kredi cekilir artik


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Emre D 2 yıl
Mercedes sahipleri yine sinyal vermeden dönüp bütün yolları kendilerinin sanacağı için bize göre büyük bir değişiklik olmayacak.
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