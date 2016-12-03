Mercedes'ten geleceğin far teknolojisi: Digital Light

Mercedes yakın gelecekteki modellerinde kullanabileceği yeni far sistemi prototipini tanıttı. Dijital Işık adındaki sistem otomatik olarak diğer yol kullanıcılarına uyum sağlayabiliyor ve yol yüzeyine net bir şekilde görüntüler yansıtabiliyor. Sistem bu özellikleriyle 2015 yılında karşımıza çıkan F015 konseptindekiyle oldukça benzerlik gösteriyor.

Yeni nesil far sisteminde ışık başına 1 milyondan fazla mikro ayna yer alırken, mikro aynalar tarafından oluşturulan her pikselin parlaklığı da kameralar ve radar sensörlerinin kombinasyonu yardımıyla çevreye göre uyum sağlıyor. Bunun sonucu olarak da kesintisiz, gerçek zamanlı olarak ayarlanan parlaklık ve ışık yönü sayesinde diğer yol kullanıcıları ve yayalar rahatsız olmuyor.

Bununla birlikte, yeni Dijital Işık sisteminin en dikkat çekici yönü ise, farları gelişmiş yüksek çözünürlüklü projektörler olarak kullanabilme yeteneği. Yol yüzeyinde keskin net görüntüler oluşturmak için mikro ayna piksellerini kullanan Dijital Işık, uydu navigasyon sistemi ile birlikte çalışarak, uyarıları ve yönergeleri yol yüzeyine yansıtabiliyor.

Güvenlik amaçlı da kullanılabilen sistem öndeki araca fazla yaklaşma durumunda yol üzerinde bir görsel uyarı oluşturuyor. Dar bir yolda giderken sürücüye yardım amaçlı da çalışan sistem bu gibi bir durumda arabanın genişliği kadar yerde iki adet çubuk oluşturuyor. Yayalara yol verme durumunda da aktif olan sistem, yayanın geçmesi için yol yüzeyine bir yaya geçidi görseli yansıtıyor.

Bunlar gibi farklı pek çok senaryoya göre çalışan sistemi yakın gelecekte Mercedes modellerinde görmeyi umuyoruz.

http://www.autoexpress.co.uk/mercedes/97913/mercedes-unveils-digital-light-headlight-technology