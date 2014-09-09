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Apple Phablet segmentine giriş yaptı : iPhone 6 Plus

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple Phablet segmentine giriş yaptı : iPhone 6 Plus

iPhone 6 ile birlikte yine sızıntıları doğru çıkarırcasına Apple'ın lanse ettiği diğer akıllı telefon iPhone Plus oldu. Son yıllarda trendi giderek yükselen Phablet segmentine Apple da uzak kalamadı ve 5.5 inçlik iPhone 6 Plus modelini duyurdu.

iPhone 6 ile anlattığımız tasarım, donanım, kamera iPhone 6 Plus modelinde de olduğu için önce farklılıklarla başlayalım:

5.5 inçlik IPS ekranında iPhone 6 Plus modeli 1920x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Uzun zaman sonra ilk kez Apple iPhone modelinde endüstri standardında bir çözünürlüğe yer vermiş oldu.

A8 yongaseti ile ilgili detaylı bilgiler verilmese de iPhone 6 Plus modelinde daha hızlı çalışan bir işlemci ve 2GB RAM olduğu tahmin ediliyor. M8 yongası da yine unutulmamış. Modelin kalınlığı 7.1mm.

Kamera tarafında en büyük farklılık ise donanımsal optik imaj dengelemenin yer alması oldu. iPhone 6'da yazılımsal optik imaj dengeleme bulunuyor. OIS ile sensör titreşim veya sallantı halinde belirli bir dengede kalarak görüntülerin netliğinin bozulmamasını sağlıyor. 

iPhone 6 Plus'un bataryası da büyümüş durumda. iPhone 5S ve 6'ya göre oldukça uzun kullanım süreleri mevcut. Sızıntılara bakılırsa iPhone Plus modelinde 2900mAh gücünde bir batarya yer alacak. 

Yine bugün belirttiğimiz gibi iOS 8 arayüzü iPhone 6 Plus'da yatay modda kullanılabiliyor. iPad modelleirnde olduğu gibi yatay modda uygulamaları çift panel formatında kullanabiliyorsunuz. Ana ekran ad yatay moda uyumlu.

Benzer özellikler ise tasarım, Odak Piksel ve yeni nesil iSight teknolojisi ile 8MP çözünürlükte kamera, yeni Facetime kamerası, aynı 7 ikonluk dizilim, üçüncü taraf klavye desteği, NFC, Apple Pay desteği şeklinde sıralanıyor. 

Satış Tarihi ve Fiyatlandırma

iPhone 6 Plus satış sürecine 19 Eylül'de başlayacak. Kontratlı olarak ise 16GB kapasiteli 199$, 64GB kapasiteli 299$, 128GB kapasiteli 499$ şeklinde sıralanıyor. 32GB kapasiteli versiyon burada da mevcut değil. Ön siparişler 12 Eylül'de başlayacak. 

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DH Misafiri 4 yıl
şu android ve ios fanları arasında çekişmelere bayılıyorum arkadaşlar çok komik oluyorlar sanki babalarının mallarını savunuyorlar. yaw elinizi vicdanınıza koyun sonuçta cebimizdeki parayı 2 ay çalışıp hiç harcamadan vererek aldığımız telefonları konuşuyoruz.
Ben şunu söylemek istiyorum.
Pc deneyimi yaşamak pc nin ihtiyacını hissetmemek için kullanılacak telefon androiddir.
özgür bir platform her türlü özelleştirebilirsin. aklını zorlarsan pc ile telefonun arasında bi fark olmaz.
ama cebimde telefon olsun sosyal medyam olsun havası civası olsun seri ve hızlı olsun dersen iphone alacaksın gerisi hikaye.
şimdi gelelim ortak iki platformuda eleştiriyorum android zamanla şişen kasan ve hantallaşan bir sistem içi çöp yıgınına dönüyor ve aklına gelmicek kadar vürüslü uygulama ve casus yazılımları mevcut. markalaşmaya gitmesi lazım sistem güvenliğini sağlaması lazım öncelikle google playdaki çöplüğü temizlemesi lazım
iosa gelince de işlemcisi 64 bitti hani daha güzel oyunlar daha iyi işlemci olacaktı gecen sene öyle diyorlardı ama ne oldu tırt. millete bu yeniliği 2000 tl den sattılar işte. bu senede aynısı. madem donanıma gerek yok arkadaş değişik tasarım yaparak 2300 tl den her sene telefon satmak bizi ap acık kazıklamatır. aynısı android içinde geçerli içindeki çekirden sayısı bikaç seneye kadar 30 40 lara çıkacaktır ama işlev aynı telefon aynı.
biz tüketiciler olarak yanlış yapıyoruz almayın arkadaşlar yazık günah etmeyin.
o zaman vergiler düşücektir o zaman telefonlar ucuzlayacaktır seneye telefonlar 3000 tl den aşşağı cıkmaz ama bizim milletimiz gider gene alır. ben 2 yılda bir telefon alıyorum oda 2. el alıyorum :)
ben parayı kolay kazanmıyorum.
ayrıcada note 2 kullanıyorum ve cok memlunum 2 sene sonra ya note 4 yada iphone plus alırım 2. el 1000 tl den keyfime bakarım.
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ganeja 4 yıl
1500 Mah Ha...?
Hey allahım...
Evladım lafına çok güldüm..
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assasin34 4 yıl
o koca ekranda ne yapilacak ki?multiwindow tarzi biseyler yoksa samsung note serisindeki ozellikler yoksa ne yapacam o ekrani.?
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DH Misafiri 4 yıl
Parası olan, adam gibi premium ve akıcı akıllı telefon deneyimi isteyen alır. Parası olmayan da gider android alır en iyi telefon bende snapdragon 800 3gb ram diye kendini avutur ve kasıyor diye her gün deli gibi rom arar durur. kedi ciğer muhabbeti yapmayın lütfen.
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DH Misafiri 4 yıl
cinobilly
uçan tekme
ayfon tasarım işini gerçekten iyi yapıyor.
galaxy s5 e bakıyorsun çin işi tasarım.



siz iphonecular çok iyi avutuyorsunuz kendinizi :)))
kaç yıl önce boy muhabbeti yapıyordunuz :)))
aha iphone artık androidin yolunda.
gerçi düşük çözünürlük, daha düşük detaylı ekran daha az batarya ile size iyi eğlenceler kardeş. tabi fazladan 600 lirayı çöpe atacak olanlara lafın


Full hd 400ppi ekran nasıl düşük çözünürlük oluyor sorabilirmiyim ? 310-320ppi zaten pixellerin görülebilmesinin imkansız olduğu değerken hele ki.
Teknolojiden anlamayan kullanıcıları kandırıp 2k koyup cihazı kastırınca iyi mi oluyor ?
Bu mesajını 3 sene sonra unutma, 3 sene sonra note 4 yazılım desteği olmayan herşeyde kasan bir çöp olacak fakat iphone plus son nesil oyunları bile akıcı çalıştırabilecek ve güncelleme alacak.
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DH Misafiri 4 yıl
Bu haber büyük yanlışlar içeriyor. Ekran ve pil ömrü dışında tabii bir de fiyat dışında 6 ile 6 plus farkı yok.
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-BraveHeart- 4 yıl
Note 4 e ciddi rakip olmus samsungun fiyati dusurmekten baska caresi yok.
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veteriner69 4 yıl
Üzerinde Android L çalışan, 128gb a kadar microsd kart takılabilen, hassasiyeti 2 katına çıkmış Spen i olan, 2K Super Amoled ekranlı, optik görüntü sabitlemeli 16mb kameralı 4K video çeken, 1080p video çekebilen 3.7 mp ön kameralı Exynos 5433 + Mali T760 lı NOTE 4 daha iyi duruyor.
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Guest-0924579C4 4 yıl
asus zen le TR de feci esti ixaomide gelince görücez piyasayı

ama apple satışları düşmez sadece hava olsun diye iphone mac pro tablet alan çok
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engurlu 4 yıl veteriner69
veteriner69
Üzerinde Android L çalışan, 128gb a kadar microsd kart takılabilen, hassasiyeti 2 katına çıkmış Spen i olan, 2K Super Amoled ekranlı, optik görüntü sabitlemeli 16mb kameralı 4K video çeken, 1080p video çekebilen 3.7 mp ön kameralı Exynos 5433 + Mali T760 lı NOTE 4 daha iyi duruyor.

Yeter sayma öldürdün Plus cıları
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Stradale 4 yıl
Nokia'ya 5" ekranda hala fHD kullanıyor diye çamur atan apple fanboyları, gözlerim hep sizi arıyor nerelerdesiniz?
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javaprof 4 yıl
1 gb ram mi kaldı iphone çıldırmış olmalı
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