Apple Phablet segmentine giriş yaptı : iPhone 6 Plus





iPhone 6 ile birlikte yine sızıntıları doğru çıkarırcasına Apple'ın lanse ettiği diğer akıllı telefon iPhone Plus oldu. Son yıllarda trendi giderek yükselen Phablet segmentine Apple da uzak kalamadı ve 5.5 inçlik iPhone 6 Plus modelini duyurdu.





iPhone 6 ile anlattığımız tasarım, donanım, kamera iPhone 6 Plus modelinde de olduğu için önce farklılıklarla başlayalım:





5.5 inçlik IPS ekranında iPhone 6 Plus modeli 1920x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Uzun zaman sonra ilk kez Apple iPhone modelinde endüstri standardında bir çözünürlüğe yer vermiş oldu.





A8 yongaseti ile ilgili detaylı bilgiler verilmese de iPhone 6 Plus modelinde daha hızlı çalışan bir işlemci ve 2GB RAM olduğu tahmin ediliyor. M8 yongası da yine unutulmamış. Modelin kalınlığı 7.1mm.





Kamera tarafında en büyük farklılık ise donanımsal optik imaj dengelemenin yer alması oldu. iPhone 6'da yazılımsal optik imaj dengeleme bulunuyor. OIS ile sensör titreşim veya sallantı halinde belirli bir dengede kalarak görüntülerin netliğinin bozulmamasını sağlıyor.





iPhone 6 Plus'un bataryası da büyümüş durumda. iPhone 5S ve 6'ya göre oldukça uzun kullanım süreleri mevcut. Sızıntılara bakılırsa iPhone Plus modelinde 2900mAh gücünde bir batarya yer alacak.





Yine bugün belirttiğimiz gibi iOS 8 arayüzü iPhone 6 Plus'da yatay modda kullanılabiliyor. iPad modelleirnde olduğu gibi yatay modda uygulamaları çift panel formatında kullanabiliyorsunuz. Ana ekran ad yatay moda uyumlu.





Benzer özellikler ise tasarım, Odak Piksel ve yeni nesil iSight teknolojisi ile 8MP çözünürlükte kamera, yeni Facetime kamerası, aynı 7 ikonluk dizilim, üçüncü taraf klavye desteği, NFC, Apple Pay desteği şeklinde sıralanıyor.





Satış Tarihi ve Fiyatlandırma





iPhone 6 Plus satış sürecine 19 Eylül'de başlayacak. Kontratlı olarak ise 16GB kapasiteli 199$, 64GB kapasiteli 299$, 128GB kapasiteli 499$ şeklinde sıralanıyor. 32GB kapasiteli versiyon burada da mevcut değil. Ön siparişler 12 Eylül'de başlayacak.