Apple Phablet segmentine giriş yaptı : iPhone 6 Plus

Haber Editörü
iPhone 6 ile birlikte yine sızıntıları doğru çıkarırcasına Apple'ın lanse ettiği diğer akıllı telefon iPhone Plus oldu. Son yıllarda trendi giderek yükselen Phablet segmentine Apple da uzak kalamadı ve 5.5 inçlik iPhone 6 Plus modelini duyurdu.
iPhone 6 ile anlattığımız tasarım, donanım, kamera iPhone 6 Plus modelinde de olduğu için önce farklılıklarla başlayalım:
5.5 inçlik IPS ekranında iPhone 6 Plus modeli 1920x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Uzun zaman sonra ilk kez Apple iPhone modelinde endüstri standardında bir çözünürlüğe yer vermiş oldu.
A8 yongaseti ile ilgili detaylı bilgiler verilmese de iPhone 6 Plus modelinde daha hızlı çalışan bir işlemci ve 2GB RAM olduğu tahmin ediliyor. M8 yongası da yine unutulmamış. Modelin kalınlığı 7.1mm.
Kamera tarafında en büyük farklılık ise donanımsal optik imaj dengelemenin yer alması oldu. iPhone 6'da yazılımsal optik imaj dengeleme bulunuyor. OIS ile sensör titreşim veya sallantı halinde belirli bir dengede kalarak görüntülerin netliğinin bozulmamasını sağlıyor.
iPhone 6 Plus'un bataryası da büyümüş durumda. iPhone 5S ve 6'ya göre oldukça uzun kullanım süreleri mevcut. Sızıntılara bakılırsa iPhone Plus modelinde 2900mAh gücünde bir batarya yer alacak.
Yine bugün belirttiğimiz gibi iOS 8 arayüzü iPhone 6 Plus'da yatay modda kullanılabiliyor. iPad modelleirnde olduğu gibi yatay modda uygulamaları çift panel formatında kullanabiliyorsunuz. Ana ekran ad yatay moda uyumlu.
Benzer özellikler ise tasarım, Odak Piksel ve yeni nesil iSight teknolojisi ile 8MP çözünürlükte kamera, yeni Facetime kamerası, aynı 7 ikonluk dizilim, üçüncü taraf klavye desteği, NFC, Apple Pay desteği şeklinde sıralanıyor.
Satış Tarihi ve Fiyatlandırma
iPhone 6 Plus satış sürecine 19 Eylül'de başlayacak. Kontratlı olarak ise 16GB kapasiteli 199$, 64GB kapasiteli 299$, 128GB kapasiteli 499$ şeklinde sıralanıyor. 32GB kapasiteli versiyon burada da mevcut değil. Ön siparişler 12 Eylül'de başlayacak.
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Ben şunu söylemek istiyorum.
Pc deneyimi yaşamak pc nin ihtiyacını hissetmemek için kullanılacak telefon androiddir.
özgür bir platform her türlü özelleştirebilirsin. aklını zorlarsan pc ile telefonun arasında bi fark olmaz.
ama cebimde telefon olsun sosyal medyam olsun havası civası olsun seri ve hızlı olsun dersen iphone alacaksın gerisi hikaye.
şimdi gelelim ortak iki platformuda eleştiriyorum android zamanla şişen kasan ve hantallaşan bir sistem içi çöp yıgınına dönüyor ve aklına gelmicek kadar vürüslü uygulama ve casus yazılımları mevcut. markalaşmaya gitmesi lazım sistem güvenliğini sağlaması lazım öncelikle google playdaki çöplüğü temizlemesi lazım
iosa gelince de işlemcisi 64 bitti hani daha güzel oyunlar daha iyi işlemci olacaktı gecen sene öyle diyorlardı ama ne oldu tırt. millete bu yeniliği 2000 tl den sattılar işte. bu senede aynısı. madem donanıma gerek yok arkadaş değişik tasarım yaparak 2300 tl den her sene telefon satmak bizi ap acık kazıklamatır. aynısı android içinde geçerli içindeki çekirden sayısı bikaç seneye kadar 30 40 lara çıkacaktır ama işlev aynı telefon aynı.
biz tüketiciler olarak yanlış yapıyoruz almayın arkadaşlar yazık günah etmeyin.
o zaman vergiler düşücektir o zaman telefonlar ucuzlayacaktır seneye telefonlar 3000 tl den aşşağı cıkmaz ama bizim milletimiz gider gene alır. ben 2 yılda bir telefon alıyorum oda 2. el alıyorum :)
ben parayı kolay kazanmıyorum.
ayrıcada note 2 kullanıyorum ve cok memlunum 2 sene sonra ya note 4 yada iphone plus alırım 2. el 1000 tl den keyfime bakarım.
Hey allahım...
Evladım lafına çok güldüm..
Full hd 400ppi ekran nasıl düşük çözünürlük oluyor sorabilirmiyim ? 310-320ppi zaten pixellerin görülebilmesinin imkansız olduğu değerken hele ki.
Teknolojiden anlamayan kullanıcıları kandırıp 2k koyup cihazı kastırınca iyi mi oluyor ?
Bu mesajını 3 sene sonra unutma, 3 sene sonra note 4 yazılım desteği olmayan herşeyde kasan bir çöp olacak fakat iphone plus son nesil oyunları bile akıcı çalıştırabilecek ve güncelleme alacak.
ama apple satışları düşmez sadece hava olsun diye iphone mac pro tablet alan çok
Yeter sayma öldürdün Plus cıları