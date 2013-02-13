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Apple, Retina Ekran MacBook Pro'larda revizyona gitti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, Retina Ekran MacBook Pro'larda revizyona gitti
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Apple, dizüstü bilgisayar pazarında en yüksek standartı belirleyen Retina Ekranlı MacBook Pro ailesinde donanım ve fiyatlandırma açısından revizyona giderken; non-retina olarak isimlendirilen normal MacBook Pro ailesinin 15"'lik üst modelinin satışını durdurdu.

Apple'ın basın açıklamasıyla duyurduğu revizyonlar neticesinde:

  • 13" Retina MacBook Pro'nun 128GB'lık baz modelinin fiyatı 1499 dolara düşürüldü.
  • Yeni 2,6 GHz'lik i5 işlemcisine ve 256GB SSD'ye sahip bir üst model 13" Retina MacBook Pro, 1699 dolardan satışa sunuldu
  • 15" Retina MacBook Pro'nun baz modeli artık 2,4 GHz'lik i7 işlemcisiyle gelirken, 2199 dolarlık fiyat etiketinde bir değişiklik yapılmadı.
  • 15" Retina MacBook Pro'nun üst modeli 2,7GHz'lik yeni i7 işlemci ve fabrika çıkışlı olarak 16GB'lık bellek ile geliyor.
  • 256 GB'lık 13" MacBook Air'ın fiyatı 100 dolarlık indirimle 1399 dolara düşürüldü.

https://www.apple.com/pr/library/2013/02/13Apple-Updates-Processors-Prices-of-MacBook-Pro-with-Retina-Display.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaslar bende Macbook Pro 13 inch var. retina ekranli olan Mac'im 4 gb ram 500gb harddisk kapasiteli ve ben bunu Dubai'den Duty Free Shop tan 4400 Dirhem e aldim.Bu miktar 2200 TL ye denk geliyor.1500 dolar a ben iMac 15 inch alirim :D Yurtdisi daha mantikli
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cengizhan1903 6 yıl
Cok guzel ya paramiz olsada alsak :(
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omegatr 6 yıl
İşletim sisteminin değerini kimse konuşmuyor burada. Herkes fiyatını konuşuyor sadece.
MacOSX te 1gb ramle yapamayacağınız iş yok. Sistem şişmiyor ve kasmıyor. 9 saat bataryası yetiyor.
Kullanmayan adamlar da cahil cahil fiyatı çok pahalı kazıklıyor enayiler alır vs.
Benim işimi en iyi yapacak bana baş ağrıtmayacak cihaz pahalı olsa da alırım. Parasını hak ediyor.
Ki android konferansından paylaşılan fotoğraflarda ellerindeki macbook proları gördük :)
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V4LKyR 6 yıl
Yahu herkes retina ekran, retina ekran diye tutturmuş. Arkadaşlar retina ekranın olayı sadece PPI (Pixels Per Inch) değerinin yüksek olmasıdır, bu kadar. Apple retina ekranın ppi değer 326'dır. Göze güzel gelmesinin sebebi de budur, PPI değeri yüksek olduğu için görüntüler çok daha birleşik görünüyor. Başka bir numarası yok, uzaydan gelen ayrı bir teknoloji falan kullanılmıyor, yedi dağda yakılan ateşte kaynatılan yedi ayrı nehirden getirilmiş su falan da kullanılmıyor. Hatta şu an pek de bir değeri kalmadı bu ekranların, malum, Sony Xperia Z'nin ekranı 440 ppi. Farkı hissedin.

Hatta ve hatta, eto (Eto'o) bitmiş.
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VR_27 6 yıl
Macbook Prolarda kullanılan Intel 3000-4000 yazan sanırım 128 MB olan ekran kartları yeterli midir arkadaşlar. Kullananlar yorumlarsa memnun olurum. Ben Autocad gibi çizim programlarını ileri düzeylerde kullanmayı düşünüyorum.Gerek mimari gerek modelleme açısından. Bu anlamda tereddütteyim. Bir de bu tarz uygulamaları illa lisanslı mı kullanmak zorundayız. Yoksa windows gibi başka yöntemler var mı ?

Alıntılayarak yanıtlarsanız sevinirim
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ProfXavier 6 yıl
sesli güldüm
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E_Aydin35 6 yıl
"non-retina" sanki biraz antipatik bir isimlendirme olmuş..
Retina ekran teknolojisini kullanması, gerçekten ilk bakışta farkını tasarım ve görüntüleme olarak ortaya koyuyor Apple ürünlerinde..
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DH Misafiri 6 yıl
spencermila
biz bunlardan ala bilmek icin cok para lazım alsak bile yenisi cıkar ozamana kadar bir marka bukadar pahalı olmamılı sony bile bukadar pahalı degil....tabi koyun kuzu sazan cok alırlar...

hee ok kuruda apple ayarlıyor kdv yide apple koyuyor canı sıkıldığı için bize pahalı satıyor ekonomi diyede hiçbişi olmamıştı aslında halisülasyon görüyoruz öptüm kib bye
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Batuist 6 yıl
retina ekranların darısı normal monitörlerin başına... umarım ölmeden görürüz...
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spencermila 6 yıl
biz bunlardan ala bilmek icin cok para lazım alsak bile yenisi cıkar ozamana kadar bir marka bukadar pahalı olmamılı sony bile bukadar pahalı degil....tabi koyun kuzu sazan cok alırlar...
3 Yanıt Yanıtla
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-)KraL(- 6 yıl spencermila
spencermila

biz bunlardan ala bilmek icin cok para lazım alsak bile yenisi cıkar ozamana kadar bir marka bukadar pahalı olmamılı sony bile bukadar pahalı degil....tabi koyun kuzu sazan cok alırlar...


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tempestatem 6 yıl spencermila
spencermila

biz bunlardan ala bilmek icin cok para lazım alsak bile yenisi cıkar ozamana kadar bir marka bukadar pahalı olmamılı sony bile bukadar pahalı degil....tabi koyun kuzu sazan cok alırlar...

O senin (bizim) ülkemizin geri kalmışlığı. 1499 doları Türk Parasına çevirme mantığıyla hareket edenlerdenmisin yoksa? bizim 1499 TL yi bulmamızdan daha kolay kazanıyorlar, Kur farkı nedir, nasıl oluşur? Fikir? Fitre? Zekat?
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Guest-F8946C419 6 yıl spencermila
spencermila

biz bunlardan ala bilmek icin cok para lazım alsak bile yenisi cıkar ozamana kadar bir marka bukadar pahalı olmamılı sony bile bukadar pahalı degil....tabi koyun kuzu sazan cok alırlar...

Bilmiyorsun bare araştır ve rezil olma.
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V4LKyR 6 yıl
Brain Damaged
Hay allahım daha yeni Macbook pro aldım 1200 dolara 300 daha verir bunu alırdım ne şanssızım

Gerçekten de çok şanssızmışsın, ben ömrümde Apple'ın ilk defa böyle ara bir dönemde indirim yaptığını görüyorum... Çok ilginç.
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cevapveren62 6 yıl
1499 dolar
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KalemKolik 6 yıl
İndirimli hali bile bizi aşar.
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