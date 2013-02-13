Apple, Retina Ekran MacBook Pro'larda revizyona gitti

Haber Editörü
Apple, dizüstü bilgisayar pazarında en yüksek standartı belirleyen Retina Ekranlı MacBook Pro ailesinde donanım ve fiyatlandırma açısından revizyona giderken; non-retina olarak isimlendirilen normal MacBook Pro ailesinin 15"'lik üst modelinin satışını durdurdu.
Apple'ın basın açıklamasıyla duyurduğu revizyonlar neticesinde:
- 13" Retina MacBook Pro'nun 128GB'lık baz modelinin fiyatı 1499 dolara düşürüldü.
- Yeni 2,6 GHz'lik i5 işlemcisine ve 256GB SSD'ye sahip bir üst model 13" Retina MacBook Pro, 1699 dolardan satışa sunuldu
- 15" Retina MacBook Pro'nun baz modeli artık 2,4 GHz'lik i7 işlemcisiyle gelirken, 2199 dolarlık fiyat etiketinde bir değişiklik yapılmadı.
- 15" Retina MacBook Pro'nun üst modeli 2,7GHz'lik yeni i7 işlemci ve fabrika çıkışlı olarak 16GB'lık bellek ile geliyor.
- 256 GB'lık 13" MacBook Air'ın fiyatı 100 dolarlık indirimle 1399 dolara düşürüldü.
https://www.apple.com/pr/library/2013/02/13Apple-Updates-Processors-Prices-of-MacBook-Pro-with-Retina-Display.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
MacOSX te 1gb ramle yapamayacağınız iş yok. Sistem şişmiyor ve kasmıyor. 9 saat bataryası yetiyor.
Kullanmayan adamlar da cahil cahil fiyatı çok pahalı kazıklıyor enayiler alır vs.
Benim işimi en iyi yapacak bana baş ağrıtmayacak cihaz pahalı olsa da alırım. Parasını hak ediyor.
Ki android konferansından paylaşılan fotoğraflarda ellerindeki macbook proları gördük :)
Hatta ve hatta, eto (Eto'o) bitmiş.
Alıntılayarak yanıtlarsanız sevinirim
Retina ekran teknolojisini kullanması, gerçekten ilk bakışta farkını tasarım ve görüntüleme olarak ortaya koyuyor Apple ürünlerinde..
hee ok kuruda apple ayarlıyor kdv yide apple koyuyor canı sıkıldığı için bize pahalı satıyor ekonomi diyede hiçbişi olmamıştı aslında halisülasyon görüyoruz öptüm kib bye
O senin (bizim) ülkemizin geri kalmışlığı. 1499 doları Türk Parasına çevirme mantığıyla hareket edenlerdenmisin yoksa? bizim 1499 TL yi bulmamızdan daha kolay kazanıyorlar, Kur farkı nedir, nasıl oluşur? Fikir? Fitre? Zekat?
Bilmiyorsun bare araştır ve rezil olma.
Gerçekten de çok şanssızmışsın, ben ömrümde Apple'ın ilk defa böyle ara bir dönemde indirim yaptığını görüyorum... Çok ilginç.