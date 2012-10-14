Apple, Samsung yongalarından tamamen vazgeçebilir





A serisi işlemciler ve NAND yongalarının üretiminde yıllarca ortak çalışan Apple ile Samsung, son dönemlerdeki patent kavgaları nedeniyle bazı ortaklıklarını askıya almaya başladı.





İlk olarak NAND yonga üretiminin bir kısmını Samsung dışındaki üreticilere yönlendiren Apple, iddialara göre ortaklığı tamamen bitirebilir.





Asya kaynaklı bilgilere göre Apple, işlemcilerin üretimi için Tayvanlı TSMC ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor. TSMC hali hazırda 28nm fabrikasyon süreci ile üretime devam ederken, yüzde 30 daha hızlı ve yüzde 25 daha verimli olan 20nm fabrikasyon süreci için de hazırlık yapıyor.





iFixit incelemesine göre Apple, kendi tasarımı olan A6 işlemcisini 32nm fabrikasyon süreci ve High-K Metal Gate teknolojisi ile Samsung'a ürettiriyor. Yeni işbirliği ile Samsung’a verilen siparişler azaltılırken, TSMC siparişleri ise artırılacak. Bu nedenle bazı ürünler Samsung, bazı ürünler de TSMC üretimi A6 işlemcisini kullanacak.





TSMC, üretim bandının büyük bir kısmını Apple için ayırmaya hazır. Bu aşamada diğer müşterilerin siparişleri biraz kısılacak. Böylece ilerleyen yıllarda Apple işbirliğini tamamen bitirmiş olacak.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/apple-may-end-reliance-on-samsung-chips-as-relationship-deteriorates-1104314