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Apple, Samsung yongalarından tamamen vazgeçebilir

6 yıl
2,5b
1
28
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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A serisi işlemciler ve NAND yongalarının üretiminde yıllarca ortak çalışan Apple ile Samsung, son dönemlerdeki patent kavgaları nedeniyle bazı ortaklıklarını askıya almaya başladı.

İlk olarak NAND yonga üretiminin bir kısmını Samsung dışındaki üreticilere yönlendiren Apple, iddialara göre ortaklığı tamamen bitirebilir.

Asya kaynaklı bilgilere göre Apple, işlemcilerin üretimi için Tayvanlı TSMC ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor. TSMC hali hazırda 28nm fabrikasyon süreci ile üretime devam ederken, yüzde 30 daha hızlı ve yüzde 25 daha verimli olan 20nm fabrikasyon süreci için de hazırlık yapıyor.

iFixit incelemesine göre Apple, kendi tasarımı olan A6 işlemcisini 32nm fabrikasyon süreci ve High-K Metal Gate teknolojisi ile Samsung'a ürettiriyor. Yeni işbirliği ile Samsung’a verilen siparişler azaltılırken, TSMC siparişleri ise artırılacak. Bu nedenle bazı ürünler Samsung, bazı ürünler de TSMC üretimi A6 işlemcisini kullanacak.

TSMC, üretim bandının büyük bir kısmını Apple için ayırmaya hazır. Bu aşamada diğer müşterilerin siparişleri biraz kısılacak. Böylece ilerleyen yıllarda Apple işbirliğini tamamen bitirmiş olacak. 

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/apple-may-end-reliance-on-samsung-chips-as-relationship-deteriorates-1104314 Yorum Yaz
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Faux Carnival 6 yıl en beğenilen
Google'dan vazgecmeye benzemesin de...
2 Yanıt Yanıtla +4
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senatorlines 6 yıl
Çok iyi olmuş, Apple bir an evvel samzunktan siparişlerini çekmeli, samzunga yeter bu kadar TEKELLEŞME-samzung SUMO GÜREŞÇİLERİ GİBİ OLDU YİYE YİYE PATLAYACAK ARTIK, hem dünyanin EFENGİSİ OLMAK İSTİYOR, BEN NE DERSEM OLUR ÇÜNKÜ BEN samzung'um, HADİ ORDAN KEDİ KÖPEK YİYİCİSİ!!!!!!
2 Yanıt Yanıtla
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akin.akgul 6 yıl senatorlines
senatorlines

Çok iyi olmuş, Apple bir an evvel samzunktan siparişlerini çekmeli, samzunga yeter bu kadar TEKELLEŞME-samzung SUMO GÜREŞÇİLERİ GİBİ OLDU YİYE YİYE PATLAYACAK ARTIK, hem dünyanin EFENGİSİ OLMAK İSTİYOR, BEN NE DERSEM OLUR ÇÜNKÜ BEN samzung'um, HADİ ORDAN KEDİ KÖPEK YİYİCİSİ!!!!!!

kimse de demiyor ki; aga bu nedir?
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gduman 6 yıl senatorlines
senatorlines
Çok iyi olmuş, Apple bir an evvel samzunktan siparişlerini çekmeli, samzunga yeter bu kadar TEKELLEŞME-samzung SUMO GÜREŞÇİLERİ GİBİ OLDU YİYE YİYE PATLAYACAK ARTIK, hem dünyanin EFENGİSİ OLMAK İSTİYOR, BEN NE DERSEM OLUR ÇÜNKÜ BEN samzung'um, HADİ ORDAN KEDİ KÖPEK YİYİCİSİ!!!!!!

Ne ictiysen, bir daha icme :)
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Erasmus78 6 yıl
umut_baris
Kadirhan96Panel de geçmeyi denemişti sanki :)
Panel de yemez o işte :)LCD panel her babayiğin harcı değildir.

Samsung, uzun zamandır Apple'in hiç bir ürününe panel üretmiyor zaten. Artık LG, Sharp ve Japan Display üretiyor Apple'in ihtiyaç duyduğu panelleri.
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OverClocK1ng 6 yıl
Vaz geçmek zorundaydı zaten.
Kendisinin rakibi diye Google'ın haritalarını bile Apple sisteminden çıkartan ve kendi harita servisini geliştirmeye başlayan bir firmanın, en büyük rakibine sürekli üretim yaptıracağını düşünmüyordum zaten.
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umut_baris 6 yıl
Kadirhan96
Panel de geçmeyi denemişti sanki :)

Panel de yemez o işte :)
LCD panel her babayiğin harcı değildir.
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DH Misafiri 6 yıl
Birde keşke şu İntel`den de vazgeçse!!!!
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
O kadar buluş yapan adam kendi yongasını bi zahmet üretsin.
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MxFxOx 6 yıl
kendi işlemcisi ürettiğine göre yongada üretebilir.
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abrenax 6 yıl
bu olabilir haberlerinden de sıkılmaya başladım. nedense bu tür haberler sadece burada oluyor...
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1080p 6 yıl
Aslin da apple icin cok da onemli degil.
Islemci ve yongalari pahaliya urettirse
Bunu Iphone a yansitsa
700 dolarlik iphone olur 900 dolar.
Yine satilir.
Ama ayni sey diger firmalar icin gecerli degil.
Iphone esittir IOS
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Makaroncu 6 yıl
Panel de geçmeyi denemişti sanki :)
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Extreme Victory 6 yıl
@teksalih emrin olur seve seve (-) leriz
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teksalih 6 yıl
Kim ne serse desin samaung
4s kullanicisiyim
Hadi eksileyin
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Bestanden 6 yıl teksalih
teksalih

Kim ne serse desin samaung

4s kullanicisiyim

Hadi eksileyin

noldu bıktın mı 4sten
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*GameOver* 6 yıl teksalih
teksalih

Kim ne serse desin samaung

4s kullanicisiyim

Hadi eksileyin

hayatında hiç samsung söktünmü içine baktın mı ? o cihazların fiziksel kalitesi kadar iç donanım kalitesi var
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