Apple, Samsung yongalarından tamamen vazgeçebilir

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A serisi işlemciler ve NAND yongalarının üretiminde yıllarca ortak çalışan Apple ile Samsung, son dönemlerdeki patent kavgaları nedeniyle bazı ortaklıklarını askıya almaya başladı.
İlk olarak NAND yonga üretiminin bir kısmını Samsung dışındaki üreticilere yönlendiren Apple, iddialara göre ortaklığı tamamen bitirebilir.
Asya kaynaklı bilgilere göre Apple, işlemcilerin üretimi için Tayvanlı TSMC ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor. TSMC hali hazırda 28nm fabrikasyon süreci ile üretime devam ederken, yüzde 30 daha hızlı ve yüzde 25 daha verimli olan 20nm fabrikasyon süreci için de hazırlık yapıyor.
iFixit incelemesine göre Apple, kendi tasarımı olan A6 işlemcisini 32nm fabrikasyon süreci ve High-K Metal Gate teknolojisi ile Samsung'a ürettiriyor. Yeni işbirliği ile Samsung’a verilen siparişler azaltılırken, TSMC siparişleri ise artırılacak. Bu nedenle bazı ürünler Samsung, bazı ürünler de TSMC üretimi A6 işlemcisini kullanacak.
TSMC, üretim bandının büyük bir kısmını Apple için ayırmaya hazır. Bu aşamada diğer müşterilerin siparişleri biraz kısılacak. Böylece ilerleyen yıllarda Apple işbirliğini tamamen bitirmiş olacak.
http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/apple-may-end-reliance-on-samsung-chips-as-relationship-deteriorates-1104314 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kimse de demiyor ki; aga bu nedir?
Ne ictiysen, bir daha icme :)
Samsung, uzun zamandır Apple'in hiç bir ürününe panel üretmiyor zaten. Artık LG, Sharp ve Japan Display üretiyor Apple'in ihtiyaç duyduğu panelleri.
Kendisinin rakibi diye Google'ın haritalarını bile Apple sisteminden çıkartan ve kendi harita servisini geliştirmeye başlayan bir firmanın, en büyük rakibine sürekli üretim yaptıracağını düşünmüyordum zaten.
Panel de yemez o işte :)
LCD panel her babayiğin harcı değildir.
Islemci ve yongalari pahaliya urettirse
Bunu Iphone a yansitsa
700 dolarlik iphone olur 900 dolar.
Yine satilir.
Ama ayni sey diger firmalar icin gecerli degil.
Iphone esittir IOS
4s kullanicisiyim
Hadi eksileyin
noldu bıktın mı 4sten
hayatında hiç samsung söktünmü içine baktın mı ? o cihazların fiziksel kalitesi kadar iç donanım kalitesi var
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