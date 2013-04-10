Apple, Samsung'u yonga üreticisi listesinden tamamen çıkarmış olabilir

Samsung ile arasındaki ticari bağları en aza indirme konusunda çalışmalarını sürdüren Apple'ın yonga ürettirmek için Samsung yerine TSMC'yi seçeceğine dair söylentiler daha önce gündeme gelmişti. Gelen son haberler ise, Cupertino şirketinin yonga üretici listesinden Samsung'u çıkardığı yönünde.





Şirketin yeni nesil cihazlarıyla birlikte gün yüzüne çıkarması beklenen A7 için önümüzdeki yılın ilk yarısını işaret eden Korea Times, yeni nesil işlemcilerle birlikte Samsung'un Apple için yonga üretimi yapmayacağını belirtiyor. Korea Times'ın A7 için verdiği tarihe baktığımızda, Apple'ın bu yılki iPhone'un da A7 yerine A6X'in farklı bir versiyonunu kullanma ihtimalini de beraberinde getiriyor.

Apple'ın Samsung'u yonga üreticisi listesinden çıkarmasıyla birlikte Güney Koreli şirketin mali olarak bu durumdan olumsuz bir şekilde etkileneceği belirtilirken, şirketin bazı üretim tesislerini kapatabileceği de dile getiriliyor.

https://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2013/04/133_133715.html