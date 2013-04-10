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Apple, Samsung'u yonga üreticisi listesinden tamamen çıkarmış olabilir

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, Samsung'u yonga üreticisi listesinden tamamen çıkarmış olabilir
Samsung ile arasındaki ticari bağları en aza indirme konusunda çalışmalarını sürdüren Apple'ın yonga ürettirmek için Samsung yerine TSMC'yi seçeceğine dair söylentiler daha önce gündeme gelmişti. Gelen son haberler ise, Cupertino şirketinin yonga üretici listesinden Samsung'u çıkardığı yönünde.

Şirketin yeni nesil cihazlarıyla birlikte gün yüzüne çıkarması beklenen A7 için önümüzdeki yılın ilk yarısını işaret eden Korea Times, yeni nesil işlemcilerle birlikte Samsung'un Apple için yonga üretimi yapmayacağını belirtiyor. Korea Times'ın A7 için verdiği tarihe baktığımızda, Apple'ın bu yılki iPhone'un da A7 yerine A6X'in farklı bir versiyonunu kullanma ihtimalini de beraberinde getiriyor.
Apple'ın Samsung'u yonga üreticisi listesinden çıkarmasıyla birlikte Güney Koreli şirketin mali olarak bu durumdan olumsuz bir şekilde etkileneceği belirtilirken, şirketin bazı üretim tesislerini kapatabileceği de dile getiriliyor. 

https://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2013/04/133_133715.html Yorum Yaz
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abdulmusavvir 6 yıl en beğenilen
msn listesinden de silip engellemeli kesinlikle.
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multiTYRT 6 yıl
Ouwww çok sert
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kasim33 6 yıl
samsung bu habere neresiyle gülüyordur acaba :d adamalarında çok umrunda ya apple bizden çip alsın die yalvarıyorlardı sanki :D
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darkaura 6 yıl
tamam apple yuzmilyonlarca alimla buyuk musteride, samsung tarafindan bakinca 20$ dan soc chip satmak var, ayni chipi kendi cihazinda kullanip 650$ dan telefon satmak var. apple bu sekilde samsung uzerinde baski kurdugunu saniyorsa, kendi kendini bosuna tedarikci sikintina sokuyor. neticede yuksek hacimde kaliteli parca uretebilen firma sayisi cok fazla degil.
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bocekgrafik 6 yıl
Öyle deme be. Apple'ın yeni değnekçisi var malum. Foxconn.
Onun sayesinde çok daha ucuza köle çalıştırabiliyor ne de olsa.
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cumhurkey 6 yıl
apple tsmc ye zaten işlemci ürettirmiyormuydu. demekki eskisi kadar satış artışı beklemiyor apple. tsmc bana yeter demiş.
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yunusfurkanayse 6 yıl
Karınca dağa küsmüş dağın haberi yok...
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bocekgrafik 6 yıl
Samsung'u bilmeyipte haber başlığını okuyan birisi de, Apple, Samsung'u bırakınca batacak sanacak.
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byhackermstf 6 yıl
koskoca samsung a pek koymaz apple sadece telefon bilgisayar piyasasinda samsung her piyasada var adamlara koymaz onlarin ceplerinde para cok
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vamp 6 yıl
ZAten bu gibi şeylerle uğraştıkları için şu an hiçkimse apple ürünlerini merak etmiyor. ip5 artık ancak bu işe yarar artık :)


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xconnect 6 yıl
baba_mustafa
msn listesinden de silip engellemeli kesinlikle.

Bu mudur? Budur.
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wolf silver 6 yıl
Samsung . 500 milyon telefon satmayi hedefliyor. .ancak kendisine yeterbilir ayrica exynos octa islemcisini satmayi daha dogrusu almak isteyen ureticilere pazarlayacakti.. 1 çeyrekte yaklasik 8 milyar dolar kazaniyordu.bu sefer 7 milyar dolar olur. Oda pek koymaz..
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seconder77 6 yıl
yine basmış samsung funları
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mert1907 6 yıl
Ne Apple nede Samsung umrumda önemli olan benim cebime giren cihazı kaça alıp kaça sattığımdır. Gerisi sadece kalabalık.
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