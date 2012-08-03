Apple, Samsung’un delil sızdırması nedeniyle davanın hükmen kendi lehine sonuçlandırılması talep etti

Haber Editörü
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrindeki Güney Bölge Mahkemesi'nde devam eden Apple ile Samsung arasındaki hukuk mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde mahkeme tarafından kabul edilmeyen belgeleri kamuoyuyla paylaşan Samsung, bu hareketiyle duruşmanın hakimi Lucy Koh'u oldukça kızdırmıştı. Apple cephesinden de tepki çeken bu durum, 'alçakca' olarak nitelendirildi. Durumu sadece 'alçakca' olarak nitelendirmekle kalmayan Apple, davanın hükmen kendi lehine sonuçlandırılması için mahkeme heyetine başvuruda bulundu. Söz konusu başvuruda, Samsung'un geciktirme stratejisi uyguladığını öne sürüldü. Ayrıca , Samsung'un daha önce düzenli olarak kanıt yok ettiği ve şimdide jüriyi etkilemek için kanıt sızdırdığı belirtildi. Bu gerekçelerden ötürü mahkeme heyetine başvuruda bulunan Apple, Samsung'un kendilerine ait patent ve tasarımları izinsiz kullandığına dair bir karar alınmasını ve davanın kendi lehine sonuçlanmasını talep etti.
Apple tarafından mahkeme heyetine sunulan bu talebin mahkemenin seyrinde nasıl bir etki yaratacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.
http://www.scribd.com/doc/101856200/Apple-Response-to-Samsung-leaked-evidence Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Patent hakemi misin sen? Çakma veya değil ne yapacaksın? Sen verdiğin parayla çaldığın düdüğe bak.
Apple davalarla Samsung'u bitirse hukuk bürosunun kendini hayır işlerine mi adayacağını sanıyorsun? Sıradaki en ciddi rakibe davaları yağdıracak ve onları ortadan kaldırmaya çalışacak.
Apple, Samsung veya başka bir firmada %1 veya üzerinde payınız yoksa bu sektörde piyasadan bir firmanın kaybolmasını desteklemek IQ problemidir.
bende soruyorum, siz kac tane teknoloji uretebilen 200milyar dolarlik firin gordunuz.
tabi telefon satin alarak teknolojiyi takip ettiginizi sanirsaniz, ekmek firiniyla teknoloji devini bir tutmaniz normal.
abartmiyorum, su haliyle samsung turk firmasi olsa turkiyeyi dunyanin ilk 10 ekonomisi arasina sokar. yanlizca maddi gucuyle degil, uretim kapasitesi, teknolojisi ve know how'iyla. samsung sadece islemci, ekran paneli uretimi ve argesi yapmiyor, super tanker insasindan (dunyanin en buyuk ikinci tersanesine sahip), savunma saniyene her alanda calisan ar-ge yapan, teknoloji ureten bir dev. turkiyenin t-155 firtina obusleri mesela, samsung teknolojisi. samsungun K-9 thunder modeline dayaniyor.
applein marka degeri ve gelirleri kesinlikle daha yuksek ama hayatimiza giren temel teknolojilerden kacini apple gelistiriyor. siz hala lg nin tasarliyip urettigi, aslinda sadece cozunurlugu artirilmis lcd den ibaret retina ekrani apple in teknolojiye katisi oldugunu sana durun. samsung esnek amoled gibi tamamen temelden yeni teknolojilerinin arastirma gelistirmesini yapiyor.
lcd panel uretimi hakkinda ne biliyorsun. sivi kristal ekranlarin (liquid crystal display - lcd ) calisma prensibleri hakkinda en ufak fikrin varmi. sivi kristal icinden gecen isigin polerizasyonunun degistirilerek isigin nasil kesildigi yada iletildigini biliyormusun. hic bir sey bilmedigin ortada.
ekran tasarimi tamamen kimya, malzeme bilimi ve uretim teknikleri uzerine. daha yuksek cozunurluklu ekran nasil yaparsin, daha yuksek ozellikli kimyasallar, malzemeler bulursun, elektirigi daha iyi ileten daha transparan malzemeler ornegin, daha ileri uretim teknikleri gelistirip daha yogun polerize filtreler ve pixeller uretirsin. peki apple in bir kimya laboratuvari var mi? malzemelerin ozellikleri uzerine bir argesi mevcut mu? uretim tekniklerini ilerlettigi bir panel uretim hatti var mi? bu durumda apple retina ekranin patentineve uretim tekniklerine nasil sahip olabilir. yani apple 640 x 960 cozunurlugunun varligi kesfedip, bunu akil edemiyen lg ye ne yapacaginimi soyledi diyorsunuz. guldurmeyin.
apple sadece tasarim ve yazilim firmasidir daha fazlasi degil. donanim gelisimi adina yapabilcegi tek sey sharp in fabrikasina para yatirarak kendisi icin ekran tasarlamasini ve uretmesini istemek olabilir. ha islemci gelistiriyor diyeceksiniz. islemcininde yazilim kismini tasariliyor. aslinda tam tasarliyorda denemez. arm patenterini alip ihtiyaclarina gore modifiye ediyor. islemcinin fiziksel tasarimi ve argesi tamamen farkli sey. islemcide 45nm den 28nm ye gecis intel, samsung, tsmc gibi islemciyi ureten firmalarin yaptigi atilimlar ve teknolojik gelisimler. silikonu saflastirip, kristallestirmek applein bilgisinin ve ilgisinin cok disindadir. bu nedenden apple in uretim ve donanim uzerine bir patentini goremezsiniz. bu nedenle acilan tum bu davalar tasarim ve still uzerinedir. ekran cercevesinin sekli, menulerde kayan dugmenin yeri vs...
amoled ekrana gelirsek, oled teknolojisi samsungun tekelinde olan bir sey degil. sony ve lg ninde oled ekranlari var. ama anlasilan rekabetci ticari uretimi sadece samsung yapabiliyor. burda samsungu amoledi vermemekle suclamaniz cok cocukca. hele bunu menulerin konumlarini patentleyip baskalarinin kullanmamasi icin her turlu davayi acan bir firmayi savunmak icin soylemeniz dahada cocukca. dediginiz, volkswagen'i rakibi toyatoya kendi motorlarindan niye vermiyor diye suclamakla ayni sey.