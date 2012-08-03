Apple, Samsung’un delil sızdırması nedeniyle davanın hükmen kendi lehine sonuçlandırılması talep etti





Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrindeki Güney Bölge Mahkemesi'nde devam eden Apple ile Samsung arasındaki hukuk mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

http://www.scribd.com/doc/101856200/Apple-Response-to-Samsung-leaked-evidence

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Geçtiğimiz günlerde mahkeme tarafından kabul edilmeyen belgeleri kamuoyuyla paylaşan Samsung, bu hareketiyle duruşmanın hakimi Lucy Koh'u oldukça kızdırmıştı. Apple cephesinden de tepki çeken bu durum, 'alçakca' olarak nitelendirildi. Durumu sadece 'alçakca' olarak nitelendirmekle kalmayan Apple, davanın hükmen kendi lehine sonuçlandırılması için mahkeme heyetine başvuruda bulundu. Söz konusu başvuruda, Samsung'un geciktirme stratejisi uyguladığını öne sürüldü. Ayrıca , Samsung'un daha önce düzenli olarak kanıt yok ettiği ve şimdide jüriyi etkilemek için kanıt sızdırdığı belirtildi. Bu gerekçelerden ötürü mahkeme heyetine başvuruda bulunan Apple, Samsung'un kendilerine ait patent ve tasarımları izinsiz kullandığına dair bir karar alınmasını ve davanın kendi lehine sonuçlanmasını talep etti.Apple tarafından mahkeme heyetine sunulan bu talebin mahkemenin seyrinde nasıl bir etki yaratacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.