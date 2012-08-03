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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Samsung’un delil sızdırması nedeniyle davanın hükmen kendi lehine sonuçlandırılması talep etti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrindeki Güney Bölge Mahkemesi'nde devam eden Apple ile Samsung arasındaki hukuk mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde mahkeme tarafından kabul edilmeyen belgeleri kamuoyuyla paylaşan Samsung, bu hareketiyle duruşmanın hakimi Lucy Koh'u oldukça kızdırmıştı. Apple cephesinden de tepki çeken bu durum, 'alçakca' olarak nitelendirildi. Durumu sadece 'alçakca' olarak nitelendirmekle kalmayan Apple, davanın hükmen kendi lehine sonuçlandırılması için mahkeme heyetine başvuruda bulundu. Söz konusu başvuruda, Samsung'un geciktirme stratejisi uyguladığını öne sürüldü. Ayrıca , Samsung'un daha önce düzenli olarak kanıt yok ettiği ve şimdide jüriyi etkilemek için kanıt sızdırdığı belirtildi. Bu gerekçelerden ötürü mahkeme heyetine başvuruda bulunan Apple, Samsung'un kendilerine ait patent ve tasarımları izinsiz kullandığına dair bir karar alınmasını ve davanın kendi lehine sonuçlanmasını talep etti.

Apple tarafından mahkeme heyetine sunulan bu talebin mahkemenin seyrinde nasıl bir etki yaratacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. 
http://www.scribd.com/doc/101856200/Apple-Response-to-Samsung-leaked-evidence Yorum Yaz
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darklight 6 yıl en beğenilen Psycna
Psycna

darklight

DH Misafiri

Midem bulanıyor şu samsungdan... Bıktım ya kim iyi bişey yapsın anında çalıyor var mı böyle bir şey... Firmayı komple engelliceksin ibret olsun diğer firmalara diye...


Hatta tüm Apple rakibi firmalar kapatılsın. Sadece Apple kalsın rekabet falan olmasın senin gibiler de bir aypede 3000$ versin.

samsung disinda bu kadar cakmalayan unlu bir firma daha var mi? yok.
adam gibi kendi fikirleri, urettikleri ile ayakta duran firmalar yeter de artar.

Patent hakemi misin sen? Çakma veya değil ne yapacaksın? Sen verdiğin parayla çaldığın düdüğe bak.
Apple davalarla Samsung'u bitirse hukuk bürosunun kendini hayır işlerine mi adayacağını sanıyorsun? Sıradaki en ciddi rakibe davaları yağdıracak ve onları ortadan kaldırmaya çalışacak.
Apple, Samsung veya başka bir firmada %1 veya üzerinde payınız yoksa bu sektörde piyasadan bir firmanın kaybolmasını desteklemek IQ problemidir.
PsycnadarklightDH MisafiriMidem bulanıyor şu samsungdan... Bıktım ya kim iyi bi...
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1 Yanıt Yanıtla +40
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darkaura 6 yıl
This is it
Herkese soruyorum arkadaşlar; Samsungun bir ekmek fırınından ne farkı var ?

bende soruyorum, siz kac tane teknoloji uretebilen 200milyar dolarlik firin gordunuz.
tabi telefon satin alarak teknolojiyi takip ettiginizi sanirsaniz, ekmek firiniyla teknoloji devini bir tutmaniz normal.
abartmiyorum, su haliyle samsung turk firmasi olsa turkiyeyi dunyanin ilk 10 ekonomisi arasina sokar. yanlizca maddi gucuyle degil, uretim kapasitesi, teknolojisi ve know how'iyla. samsung sadece islemci, ekran paneli uretimi ve argesi yapmiyor, super tanker insasindan (dunyanin en buyuk ikinci tersanesine sahip), savunma saniyene her alanda calisan ar-ge yapan, teknoloji ureten bir dev. turkiyenin t-155 firtina obusleri mesela, samsung teknolojisi. samsungun K-9 thunder modeline dayaniyor.
applein marka degeri ve gelirleri kesinlikle daha yuksek ama hayatimiza giren temel teknolojilerden kacini apple gelistiriyor. siz hala lg nin tasarliyip urettigi, aslinda sadece cozunurlugu artirilmis lcd den ibaret retina ekrani apple in teknolojiye katisi oldugunu sana durun. samsung esnek amoled gibi tamamen temelden yeni teknolojilerinin arastirma gelistirmesini yapiyor.

This is itHerkese soruyorum arkadaşlar; Samsungun bir ekmek fırınından ne farkı var ?bende soruyorum, siz kac tane teknoloji uretebi...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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darkaura 6 yıl homeedition88
homeedition88

Apple in ekranlari konusundaki bilgi eksikligini tamamlamak isterim ki hic kimse yazmamis. Ozellikle yeni nesil cihazlardaki retina ekran patentleri apple ait ve muhendislik tasarimlari da apple kendi teknolojisi. Sharp ve lg sadece hacimli uretimini yapiyor. Apple muhendislik cizim ve verilerini teymin ettikten sonra taseron firmalara onlara sadece uretmesi kaliyor.

Samsung teknolojik gelisimde rolu olan bir firma hic suphesiz ama kimse cikip suna dikkat etmiyor, amoled panel uretim haklarina sahip olan samsung bir sure pazardaki hic bir t.v ve telefona amoled ekran kullandirmadi. Apple yada bir baska firma da cirkeflik yapmadi. Amoled ekran isteyen pasa pasa samsunga gitti. Samsung sanki sutten cikmis ak kasik gibi tavir takinanlar bir kac yil suren ekran savasinda samsung hem sony'i hem de sharp gibi tv ureticilerini solladi ve tvleri yuksek fiyattan satti.

lcd panel uretimi hakkinda ne biliyorsun. sivi kristal ekranlarin (liquid crystal display - lcd ) calisma prensibleri hakkinda en ufak fikrin varmi. sivi kristal icinden gecen isigin polerizasyonunun degistirilerek isigin nasil kesildigi yada iletildigini biliyormusun. hic bir sey bilmedigin ortada.

ekran tasarimi tamamen kimya, malzeme bilimi ve uretim teknikleri uzerine. daha yuksek cozunurluklu ekran nasil yaparsin, daha yuksek ozellikli kimyasallar, malzemeler bulursun, elektirigi daha iyi ileten daha transparan malzemeler ornegin, daha ileri uretim teknikleri gelistirip daha yogun polerize filtreler ve pixeller uretirsin. peki apple in bir kimya laboratuvari var mi? malzemelerin ozellikleri uzerine bir argesi mevcut mu? uretim tekniklerini ilerlettigi bir panel uretim hatti var mi? bu durumda apple retina ekranin patentineve uretim tekniklerine nasil sahip olabilir. yani apple 640 x 960 cozunurlugunun varligi kesfedip, bunu akil edemiyen lg ye ne yapacaginimi soyledi diyorsunuz. guldurmeyin.

apple sadece tasarim ve yazilim firmasidir daha fazlasi degil. donanim gelisimi adina yapabilcegi tek sey sharp in fabrikasina para yatirarak kendisi icin ekran tasarlamasini ve uretmesini istemek olabilir. ha islemci gelistiriyor diyeceksiniz. islemcininde yazilim kismini tasariliyor. aslinda tam tasarliyorda denemez. arm patenterini alip ihtiyaclarina gore modifiye ediyor. islemcinin fiziksel tasarimi ve argesi tamamen farkli sey. islemcide 45nm den 28nm ye gecis intel, samsung, tsmc gibi islemciyi ureten firmalarin yaptigi atilimlar ve teknolojik gelisimler. silikonu saflastirip, kristallestirmek applein bilgisinin ve ilgisinin cok disindadir. bu nedenden apple in uretim ve donanim uzerine bir patentini goremezsiniz. bu nedenle acilan tum bu davalar tasarim ve still uzerinedir. ekran cercevesinin sekli, menulerde kayan dugmenin yeri vs...

amoled ekrana gelirsek, oled teknolojisi samsungun tekelinde olan bir sey degil. sony ve lg ninde oled ekranlari var. ama anlasilan rekabetci ticari uretimi sadece samsung yapabiliyor. burda samsungu amoledi vermemekle suclamaniz cok cocukca. hele bunu menulerin konumlarini patentleyip baskalarinin kullanmamasi icin her turlu davayi acan bir firmayi savunmak icin soylemeniz dahada cocukca. dediginiz, volkswagen'i rakibi toyatoya kendi motorlarindan niye vermiyor diye suclamakla ayni sey.
homeedition88Apple in ekranlari konusundaki bilgi eksikligini tamamlamak isterim ki hic kimse yazmamis. Ozellikle yeni nesil cihazlardak...
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Mordecaí 6 yıl
Darkaura kanirtmis elmacilara ders olsun
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hidrojennn 6 yıl
ben dava samsung iphonedan 1 sene önce ürettiği protiplerin resimlerini gördüm. apple savuz hırsız ev sahibini bastırırmışı oynuyor. bu savunmadan net bir şekilde apple dizaynı çaldığı gözüküyor. ayrıca kendi aralarında yazışmlarında kendi prototiplerinin sonyle aynı oldgunu direkte itiraf etmişler aplle çalışanları.
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infernox 6 yıl
APple yenilikleri getirir diğer firmalar da çalar.
Multitouch Apple buldu ilk Samsung çaldı
Accelerometer de aynı sekilde
Gyroscope getirdi Apple hemen samsung gene kopyaladı.
Siri iCloud tarzı yazılımların da çakmalarını çıkardılar.
Lan bu Apple olmasa diğer firmalar ne yenilik koyamazlar bu kadar basit.
Aha buraya yazıyorum iPhone 5 çıktığında yeni bı özellikle gelecek hemen ardından samsung s4 çıkartır o özelliğin de çakmasını koyar.
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ZZ RAT 6 yıl
bu belgelerin delil sayilmasi icin Samsung avukati bi yerlerini yirtmisti da, hakimi ikna edememisti.
Yani hakim bunlarin delil olmayacagina hukmetmisti.
Simdi noldu da birden delil sayilmayan belgeler, "delillerin sizdirilmasi" kapsamina aliniyor.

Apple iyice sirazeden cikti.
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addidas_85 6 yıl infernox
infernox

APple yenilikleri getirir diğer firmalar da çalar.
Multitouch Apple buldu ilk Samsung çaldı
Accelerometer de aynı sekilde
Gyroscope getirdi Apple hemen samsung gene kopyaladı.
Siri iCloud tarzı yazılımların da çakmalarını çıkardılar.
Lan bu Apple olmasa diğer firmalar ne yenilik koyamazlar bu kadar basit.
Aha buraya yazıyorum iPhone 5 çıktığında yeni bı özellikle gelecek hemen ardından samsung s4 çıkartır o özelliğin de çakmasını koyar.

Bu tür teknolojiler 3 günde üretiliyor ya
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u.r.k. 6 yıl infernox
infernox

APple yenilikleri getirir diğer firmalar da çalar.
Multitouch Apple buldu ilk Samsung çaldı
Accelerometer de aynı sekilde
Gyroscope getirdi Apple hemen samsung gene kopyaladı.
Siri iCloud tarzı yazılımların da çakmalarını çıkardılar.
Lan bu Apple olmasa diğer firmalar ne yenilik koyamazlar bu kadar basit.
Aha buraya yazıyorum iPhone 5 çıktığında yeni bı özellikle gelecek hemen ardından samsung s4 çıkartır o özelliğin de çakmasını koyar.

3g üzerinden görüntülü görüşme olabilir mesela. 2 saat işte apple sizi 3g üzerinden görüntülü görüştürecek diye bir sürü laf kalabalığı yaptırır millette vay be apple a bak yine yaptı yapacağını der. Pardon ya bunu ios 6 tanıtımında yapmıştı. nokiadan samsungtan yıllar sonra bu özelliği kullanmaya başlamıştı pardon unuttum.
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sticer12 6 yıl
apple sadece bir pazarlama firmasıdır. başka söze gerek yok :D
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sticer12 6 yıl
*GameOver*
appledanda samsungdanda bıktım yeter Allah aşkına işinize hangisi geliyorsa onu kullanın baydı artık


ben anlamıyorum sizi bayan nedir size ne insanlar tartışıp en iyisini bulmaya çalışıyolar sizi ilgilendiren birşey varmı insanlar tartışmak istiyorsa tartışır sizi ilgilendirmez
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nkvelioglu 6 yıl sticer12
sticer12
*GameOver*
appledanda samsungdanda bıktım yeter Allah aşkına işinize hangisi geliyorsa onu kullanın baydı artık


ben anlamıyorum sizi bayan nedir size ne insanlar tartışıp en iyisini bulmaya çalışıyolar sizi ilgilendiren birşey varmı insanlar tartışmak istiyorsa tartışır sizi ilgilendirmez

Siz tartıştığınızı mı sanıyorsunuz?
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khaos 6 yıl
Saçmalamakta bir "düşünce özgürlüğüdür" umarım birgün şu hayali DH Misafirleride medeni cesaretlerini ADAM gibi toplar saçmalamak pahasına kendi gerçek kimlikleriyle fikirlerini aktarırlar!
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nurettinaz 6 yıl
Yeni yapilan bir aciklamaya gore apple samsungtan kulaginin arkasinida istemis.
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umut_baris 6 yıl
Valla bu dava apple ın lehine olursa milletin elindeki ayfonları elinden alıp kırarım.
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E_Aydin35 6 yıl
Burada gerçekten yorum yapamamak kötü bir durum aslında insanlar ne dese yanlış, yalan olur.. Burada iki firmayıda içten bilen kimse olmadığı için ancak söylenenlere inanıyoruz, bakalım sonuç ne olucak inşallah Samsung lehine sonuçlanır...
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homeedition88 6 yıl
Apple in ekranlari konusundaki bilgi eksikligini tamamlamak isterim ki hic kimse yazmamis. Ozellikle yeni nesil cihazlardaki retina ekran patentleri apple ait ve muhendislik tasarimlari da apple kendi teknolojisi. Sharp ve lg sadece hacimli uretimini yapiyor. Apple muhendislik cizim ve verilerini teymin ettikten sonra taseron firmalara onlara sadece uretmesi kaliyor.
Samsung teknolojik gelisimde rolu olan bir firma hic suphesiz ama kimse cikip suna dikkat etmiyor, amoled panel uretim haklarina sahip olan samsung bir sure pazardaki hic bir t.v ve telefona amoled ekran kullandirmadi. Apple yada bir baska firma da cirkeflik yapmadi. Amoled ekran isteyen pasa pasa samsunga gitti. Samsung sanki sutten cikmis ak kasik gibi tavir takinanlar bir kac yil suren ekran savasinda samsung hem sony'i hem de sharp gibi tv ureticilerini solladi ve tvleri yuksek fiyattan satti.
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darkaura 6 yıl homeedition88
homeedition88

Apple in ekranlari konusundaki bilgi eksikligini tamamlamak isterim ki hic kimse yazmamis. Ozellikle yeni nesil cihazlardaki retina ekran patentleri apple ait ve muhendislik tasarimlari da apple kendi teknolojisi. Sharp ve lg sadece hacimli uretimini yapiyor. Apple muhendislik cizim ve verilerini teymin ettikten sonra taseron firmalara onlara sadece uretmesi kaliyor.

Samsung teknolojik gelisimde rolu olan bir firma hic suphesiz ama kimse cikip suna dikkat etmiyor, amoled panel uretim haklarina sahip olan samsung bir sure pazardaki hic bir t.v ve telefona amoled ekran kullandirmadi. Apple yada bir baska firma da cirkeflik yapmadi. Amoled ekran isteyen pasa pasa samsunga gitti. Samsung sanki sutten cikmis ak kasik gibi tavir takinanlar bir kac yil suren ekran savasinda samsung hem sony'i hem de sharp gibi tv ureticilerini solladi ve tvleri yuksek fiyattan satti.

lcd panel uretimi hakkinda ne biliyorsun. sivi kristal ekranlarin (liquid crystal display - lcd ) calisma prensibleri hakkinda en ufak fikrin varmi. sivi kristal icinden gecen isigin polerizasyonunun degistirilerek isigin nasil kesildigi yada iletildigini biliyormusun. hic bir sey bilmedigin ortada.

ekran tasarimi tamamen kimya, malzeme bilimi ve uretim teknikleri uzerine. daha yuksek cozunurluklu ekran nasil yaparsin, daha yuksek ozellikli kimyasallar, malzemeler bulursun, elektirigi daha iyi ileten daha transparan malzemeler ornegin, daha ileri uretim teknikleri gelistirip daha yogun polerize filtreler ve pixeller uretirsin. peki apple in bir kimya laboratuvari var mi? malzemelerin ozellikleri uzerine bir argesi mevcut mu? uretim tekniklerini ilerlettigi bir panel uretim hatti var mi? bu durumda apple retina ekranin patentineve uretim tekniklerine nasil sahip olabilir. yani apple 640 x 960 cozunurlugunun varligi kesfedip, bunu akil edemiyen lg ye ne yapacaginimi soyledi diyorsunuz. guldurmeyin.

apple sadece tasarim ve yazilim firmasidir daha fazlasi degil. donanim gelisimi adina yapabilcegi tek sey sharp in fabrikasina para yatirarak kendisi icin ekran tasarlamasini ve uretmesini istemek olabilir. ha islemci gelistiriyor diyeceksiniz. islemcininde yazilim kismini tasariliyor. aslinda tam tasarliyorda denemez. arm patenterini alip ihtiyaclarina gore modifiye ediyor. islemcinin fiziksel tasarimi ve argesi tamamen farkli sey. islemcide 45nm den 28nm ye gecis intel, samsung, tsmc gibi islemciyi ureten firmalarin yaptigi atilimlar ve teknolojik gelisimler. silikonu saflastirip, kristallestirmek applein bilgisinin ve ilgisinin cok disindadir. bu nedenden apple in uretim ve donanim uzerine bir patentini goremezsiniz. bu nedenle acilan tum bu davalar tasarim ve still uzerinedir. ekran cercevesinin sekli, menulerde kayan dugmenin yeri vs...

amoled ekrana gelirsek, oled teknolojisi samsungun tekelinde olan bir sey degil. sony ve lg ninde oled ekranlari var. ama anlasilan rekabetci ticari uretimi sadece samsung yapabiliyor. burda samsungu amoledi vermemekle suclamaniz cok cocukca. hele bunu menulerin konumlarini patentleyip baskalarinin kullanmamasi icin her turlu davayi acan bir firmayi savunmak icin soylemeniz dahada cocukca. dediginiz, volkswagen'i rakibi toyatoya kendi motorlarindan niye vermiyor diye suclamakla ayni sey.
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Miyamoto Musashi 6 yıl
atillagoguslu
Şu Samsung kadar gereksiz bir firma görmedim arkadaş. Teknolojiye hiçbir faydası olmayan bir firma.

Apple ekranları kime yaptırıyor?
Boş boş mesaj yazmayın...
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Lee-on! 6 yıl Miyamoto Musashi
kaansam

atillagoguslu

Şu Samsung kadar gereksiz bir firma görmedim arkadaş. Teknolojiye hiçbir faydası olmayan bir firma.


Apple ekranları kime yaptırıyor?
Boş boş mesaj yazmayın...

"Sharp"a yaptırıyor dostum. Evet bence de boş boş konuşmayın... Ha dersen ki diğer donanım parçaları Samsung'a ait, tamam...
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