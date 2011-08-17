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Apple, Sharp'ın yeni panel üretim tesisi için 1 milyar dolarlık yatırım yapabilir

7 yıl
8,2b
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9
iPad
Shady
Haber Editörü
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Sahip olduğu nakit parayı daha çok bileşen tedariğiyle ilgili olarak yapılan uzun vadeli anlaşmalarda kullanmayı tercih ettiği bilinen Apple'ın Sharp'a yeni fabrikası için 1 milyar dolarlık kaynak ayıracağı iddiası yeniden gün yüzüne çıktı.

MF Global'ın analistlerinden David Rubenstein, yatırımcılar için hazırladığı analiz raporunda Cupertino'lu teknoloji devinin Sharp'ın Kameyana tesisleri için 1 milyar dolarlık yatırım yaparak, iPhone ve iPad için gereksinim duyduğu panel ihtiyacını buradan karşılamasının yüksek ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz Aralık ayında Japonya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Nikkei, Apple'ın Sharp'a yeni tesisinin kurulumu için 1.3 milyar dolarlık ödeme yapacağını ve bu tesiste üretilecek panellerin birçoğuna talip olduğunu iddia etmişti. Gazete ayrıca, haberinde tesisteki ilk üretimin 2012'nin ikinci yarısında başlayacağını iddiasına yer vermişti.

Bu hafta başında Digitimes tarafından dile getirilen bir başka iddiada iPad 3'de kullanılması beklenen 9.7 inçlik 2048x1536 piksellik panellerin ana tedarikçisinin Sharp olduğu fakat yüksek fiyatlı bu panellerin yetersiz olduğu belirtilmiş; Samsung Electronics ve LG Display'in ise panel üretiminde istenilen verimi gösteremediği ifade edilmişti.


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Centauri 7 yıl
Sonra da bu fabrikada uretilen seyler icin 'maliyeti su kadar bu kadar satiyorlar' diye yorumlar cikar. :)
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nejat_80 7 yıl
Sharp, en iyi panel üreticilerinden biri, hatta belki en iyisi APPLE bu işi gerçekten çok iyi biliyor.
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tcoRED 7 yıl
1.3 milyar dolar yatırım yapılacak bir tesisi hayal bile edemiyorum !!!
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karaköy_soğancısı 7 yıl
la bu apple acaip büyüdü ilerde resident evil tarzı birşey olmasın :D
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khaos 7 yıl
Bu dedikodular sharp tarafından "onaylanmadığı" sürece dedikoduda kalır ayrıca tesisin bir başka ortağı sony diye biliyorum
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darkaura 7 yıl
akillica hareket. panel konusunda en ciddi rakiplerine bagimli olmak buyuk risk.
esas bagimlilikdan kurtuldukdan sonra seyreyle davalari.
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panelci 7 yıl
Akillica bir hareket olur zaten birçok lisansi sharptan kiraliyor lcd panel üreticileri..
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umutarslan.com 7 yıl
keşke monitörlerde bu hızda gelişse.keşke grafik kartları da keşke disklerde..
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