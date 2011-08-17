Apple, Sharp'ın yeni panel üretim tesisi için 1 milyar dolarlık yatırım yapabilir

Sahip olduğu nakit parayı daha çok bileşen tedariğiyle ilgili olarak yapılan uzun vadeli anlaşmalarda kullanmayı tercih ettiği bilinen Apple'ın Sharp'a yeni fabrikası için 1 milyar dolarlık kaynak ayıracağı iddiası yeniden gün yüzüne çıktı.

MF Global'ın analistlerinden David Rubenstein, yatırımcılar için hazırladığı analiz raporunda Cupertino'lu teknoloji devinin Sharp'ın Kameyana tesisleri için 1 milyar dolarlık yatırım yaparak, iPhone ve iPad için gereksinim duyduğu panel ihtiyacını buradan karşılamasının yüksek ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz Aralık ayında Japonya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Nikkei, Apple'ın Sharp'a yeni tesisinin kurulumu için 1.3 milyar dolarlık ödeme yapacağını ve bu tesiste üretilecek panellerin birçoğuna talip olduğunu iddia etmişti. Gazete ayrıca, haberinde tesisteki ilk üretimin 2012'nin ikinci yarısında başlayacağını iddiasına yer vermişti.



Bu hafta başında Digitimes tarafından dile getirilen bir başka iddiada iPad 3'de kullanılması beklenen 9.7 inçlik 2048x1536 piksellik panellerin ana tedarikçisinin Sharp olduğu fakat yüksek fiyatlı bu panellerin yetersiz olduğu belirtilmiş; Samsung Electronics ve LG Display'in ise panel üretiminde istenilen verimi gösteremediği ifade edilmişti.

