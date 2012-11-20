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Apple, Siri'ye yeni dil destekleri eklemek için iş ilanı verdi

6 yıl
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64
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın sitesinde yer verdiği yeni bir iş ilanı sayesinde, şirketin sesli asistanı Siri'ye yeni dil destekleri eklemek için çalıştığı ortaya çıktı.

Söz konusu iş ilanında şirketin akıcı bir şekilde veya anadil olarak Arapça, Çince, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Korece, Norveççe ve İsveççe dillerinden birini konuşan bunun yanı sıra, İngilizce'yi de akıcı bir şekilde konuşabilen kişileri aradığı belirtiliyor. Belirtilen şartlara uygun olan kişiler Apple tarafından altı aylık bir staja davet ediliyor.

İlanda yer alan ''Siri'yi dünyanın farklı yerlerine ulaştırabilecek ekip'' iş tanımlaması, Siri'nin daha fazla dil desteğine sahip olacağını kanıtlar nitelikte. İş ilanında yer alan Arapça, Norveççe, Flamanca, İsveççe, Fince ve Danca şimdilik Siri tarafından desteklenmiyor. Ancak, Siri tarafından desteklenen bazı dillerin de listede yer almasının Siri'ye yeni lehçelerin ekleneceğini işaret ediyor. 

Şu an için 9 farklı dil desteğine sahip olan Siri, 15 ülkede destek sunarken yeni yayınlanan iş ilanı ile birlikte desteklenen dillerin sayısının 15'e çıkartacak gibi görünüyor.

http://9to5mac.com/2012/11/20/apple-hiring-folks-to-work-on-arabic-danish-dutch-finnish-norwegian-and-swedish-versions-of-siri/ Yorum Yaz
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*GameOver* 6 yıl en beğenilen
halen türkçe yok! en ufak çalışma bile gözükmüyor yuh ya
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Stanislas Xavier 6 yıl
Twincharged Injection

Stanislas XavierSanıyorum Türkçe ses tanıma işinde kolaylık sağlayacak bir dil,okunuşu ile yazılışı aynı olmasından dolayı internet aramaları falan çok daha noktasal olur.Bizden birileri bunun için ciddi uğraşsa çok iyi şeyler çıkabilir.yazılımın epıl sesi ile apple yazmasını sağlamak elma ile elma yazmasını sağlamaktan çok daha zor.Fransızcayı düşünemiyorum bile.Mösyö monsieur
Cok yanlis bir dusunce. Turkce okundugu gibi yazilmaz. Bizdeki a harfi İngilizcede de a ama onlarda ey bizde de a diye okunur. Bu yuzden appıle diye okumazlar. Nasil daha iyi anlatilir bilemedim ama A bir sembol, her dilde bir okunusu var.


Türkçe okunduğu gibi yazılmaz mı ??

Kullandığınız dilden haberiniz yok sizin...
ingilizcede "E" sesi yeri geldiğinde "ı" gibi örneğin "rockEr"
yeri geldiğinde "ö" gibi örneğin "mErcy"
yeri geldiğinde "i" gibi örneğin "Emotion"
farklı biçimlerde okunuyor ve siz bütün bunları yazılıma öğretmek zorundasınız fakat Türkçede böyle bir durum söz konusu değil her harf veya hecenin tek okunuşu var,siz "A" harfini hiç bir kelimede "E" ya da başka bir ses olarak okumazsınız her zaman "A" dır ve bütün harfler için böyle ayrıca Türkçede birleşimler ses değişikliği doğurmuyor bu yüzden daha kolay programlanabilir ve yazılımın uyacağı kurallar kesin ve az olduğundan hata sayısı azalır.
Dildeki yazı ile okunuş arasındaki fark ne kadar artarsa programın doğru algılaması o kadar azalır..
Sesteş sözcüklere gelirsek onlar yine Türkçede bir problem yaratmıyor sonuçta yazılışları aynı,
örneğin; ""iç"" kelimesi iki farklı anlamı var fakat program yazarken ikisini de aynı yazacağı için bir sorun yok
fakat ingilizcede durum farklı;
""SEA"" ve ""SEE"" eş sesli kelimeler fakat program hangisini yazacak ???
Türkçede böyle sorunlarla karşılaşılmayacağı için gerekli özveri gösterilse en iyi Türkçe ve benzer yazılışları ve okunuşları aynı olan dillerde çalışır siri gibi yazılımlar..
Twincharged InjectionStanislas XavierSanıyorum Türkçe ses tanıma işinde kolaylık sağlayacak bir dil,okunuşu ile yazılışı aynı...
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teknoforum-bs 6 yıl
Araştırmalara göre dünyada en çok apple cihazı kullanan ülkelerde ilk 10 içinde olan Türkiye için hala türkçe dil desteğinin gelmemesi bence çok saçma ve hala biz bunu alıp kullanmaya devam ediyoruz bu aradakoyu apple fanıyımdır ama yiğidi öldür hakkını yeme ama bir çok firma türkiyeye daha çok yatırım yapıyor
Araştırmalara göre dünyada en çok apple cihazı kullanan ülkelerde ilk 10 içinde olan Türkiye için hala türkçe dil desteğinin gelmemesi bence çok saçma ve hala ...
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Psman 6 yıl
Şu apple funlarina en büyük kapak Türkçenin şiirde olmayışı.
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OverClocK1ng 6 yıl
depeche35
Türkçe olmadıktan sonra ne yapiim, ingilizce bilsem ne olacak.

- APPLE:
Türkçe? O ne ki ?
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WTF Viqqy 6 yıl
Çok acil türkçe lazım yaw :(
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FERFEROS 6 yıl
Seneye Apple Store açıldıktan sonra gelebilir Türkçe desteği.
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Teknolojist_44 6 yıl
Kadro veriyorlar mi acaba ? . Turkce gibi bil dil olmaz mi ya ama soyle bi sey var turkce zor bi dil sondan eklemeli oldugu skinti yaratabilir mi bilmiyorum cihazin algilamasinda felan ama ben ilk aldigimda kesin kufur ederdim heralde :-)
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Recharged 6 yıl
Apple daha yeni yeni mağaza açacakken Türkiye'ye siri için Türkçe gelmesini beklemiyordum zaten.
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magandalar18 6 yıl
Ezik Nokia bile bizi ezdi. Adamlar 41 mp kamera koydular. Siri filan istemiyoruz. En az 42 mp kamera istiyoruz.
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Cihan 6 yıl
Yapılan yanlıs bence

Türkiye'de türkcede

Turklerde bircok ülkede yaşıyor

Siriye eklenmesi gerekir

Cumhurbaşkanı sayın gül

Bu siri neden türkce degil deseydi keske silikon vadisinde

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Lord Melkor 6 yıl
Stanislas Xavier
Twincharged Injection
Stanislas XavierSanıyorum Türkçe ses tanıma işinde kolaylık sağlayacak bir dil,okunuşu ile yazılışı aynı olmasından dolayı internet aramaları falan çok daha noktasal olur.Bizden birileri bunun için ciddi uğraşsa çok iyi şeyler çıkabilir.yazılımın epıl sesi ile apple yazmasını sağlamak elma ile elma yazmasını sağlamaktan çok daha zor.Fransızcayı düşünemiyorum bile.Mösyö monsieur
Cok yanlis bir dusunce. Turkce okundugu gibi yazilmaz. Bizdeki a harfi İngilizcede de a ama onlarda ey bizde de a diye okunur. Bu yuzden appıle diye okumazlar. Nasil daha iyi anlatilir bilemedim ama A bir sembol, her dilde bir okunusu var.
Türkçe okunduğu gibi yazılmaz mı ??
Kullandığınız dilden haberiniz yok sizin... ingilizcede E sesi yeri geldiğinde ı gibi örneğin rockEr yeri geldiğinde ö gibi örneğin mErcy yeri geldiğinde i gibi örneğin Emotion farklı biçimlerde okunuyor ve siz bütün bunları yazılıma öğretmek zorundasınız fakat Türkçede böyle bir durum söz konusu değil her harf veya hecenin tek okunuşu var,siz A harfini hiç bir kelimede E ya da başka bir ses olarak okumazsınız her zaman A dır ve bütün harfler için böyle ayrıca Türkçede birleşimler ses değişikliği doğurmuyor bu yüzden daha kolay programlanabilir ve yazılımın uyacağı kurallar kesin ve az olduğundan hata sayısı azalır. Dildeki yazı ile okunuş arasındaki fark ne kadar artarsa programın doğru algılaması o kadar azalır.. Sesteş sözcüklere gelirsek onlar yine Türkçede bir problem yaratmıyor sonuçta yazılışları aynı, örneğin; iç kelimesi iki farklı anlamı var fakat program yazarken ikisini de aynı yazacağı için bir sorun yok fakat ingilizcede durum farklı; SEA ve SEE eş sesli kelimeler fakat program hangisini yazacak ??? Türkçede böyle sorunlarla karşılaşılmayacağı için gerekli özveri gösterilse en iyi Türkçe ve benzer yazılışları ve okunuşları aynı olan dillerde çalışır siri gibi yazılımlar..

Ki zaten bu yüzden Google ın programı inanılmaz derecede güzel çalışıyor bu konuda belki de dünyadaki en güzel dil Türkçedir ama apple ın bundan haberi olduğunu sanmıyorum
Tahminim çıktığı an çalışacağı en güzel dil Türkçe olur
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soulmate 6 yıl
Abdullah Gül gittiğinde onu da belirtseydi bunlar olmayacaktı. Biri Cumhurbaşkanına Siri'yi gösterse de Tim Cook ile görüşse yeniden.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Aslında, Mac OS'taki aylin'i kullanabilirler Siri'de.


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hardtracker 6 yıl
Apple yeni iphone reklaminda hindinin ingilizce tercumesi turkey kelimesini Turkey olarak yazmis. bu olaya tepki lazm
t.co/...
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Teknolojist_44 6 yıl hardtracker
harbinur
Apple yeni iphone reklaminda hindinin ingilizce tercumesi turkey kelimesini Turkey olarak yazmis. bu olaya tepki lazm
t.co/...

Zaten gercektede oyle biz misira nasil misira diyorsak hindide turkey doye geciyor skinti yok
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