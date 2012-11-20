Apple, Siri'ye yeni dil destekleri eklemek için iş ilanı verdi





Apple'ın sitesinde yer verdiği yeni bir iş ilanı sayesinde, şirketin sesli asistanı Siri'ye yeni dil destekleri eklemek için çalıştığı ortaya çıktı.





Söz konusu iş ilanında şirketin akıcı bir şekilde veya anadil olarak Arapça, Çince, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Korece, Norveççe ve İsveççe dillerinden birini konuşan bunun yanı sıra, İngilizce'yi de akıcı bir şekilde konuşabilen kişileri aradığı belirtiliyor. Belirtilen şartlara uygun olan kişiler Apple tarafından altı aylık bir staja davet ediliyor.





İlanda yer alan ''Siri'yi dünyanın farklı yerlerine ulaştırabilecek ekip'' iş tanımlaması, Siri'nin daha fazla dil desteğine sahip olacağını kanıtlar nitelikte. İş ilanında yer alan Arapça, Norveççe, Flamanca, İsveççe, Fince ve Danca şimdilik Siri tarafından desteklenmiyor. Ancak, Siri tarafından desteklenen bazı dillerin de listede yer almasının Siri'ye yeni lehçelerin ekleneceğini işaret ediyor.





Şu an için 9 farklı dil desteğine sahip olan Siri, 15 ülkede destek sunarken yeni yayınlanan iş ilanı ile birlikte desteklenen dillerin sayısının 15'e çıkartacak gibi görünüyor.

http://9to5mac.com/2012/11/20/apple-hiring-folks-to-work-on-arabic-danish-dutch-finnish-norwegian-and-swedish-versions-of-siri/