Apple, Siri'ye yeni dil destekleri eklemek için iş ilanı verdi

Haber Editörü
Apple'ın sitesinde yer verdiği yeni bir iş ilanı sayesinde, şirketin sesli asistanı Siri'ye yeni dil destekleri eklemek için çalıştığı ortaya çıktı.
Söz konusu iş ilanında şirketin akıcı bir şekilde veya anadil olarak Arapça, Çince, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Korece, Norveççe ve İsveççe dillerinden birini konuşan bunun yanı sıra, İngilizce'yi de akıcı bir şekilde konuşabilen kişileri aradığı belirtiliyor. Belirtilen şartlara uygun olan kişiler Apple tarafından altı aylık bir staja davet ediliyor.
İlanda yer alan ''Siri'yi dünyanın farklı yerlerine ulaştırabilecek ekip'' iş tanımlaması, Siri'nin daha fazla dil desteğine sahip olacağını kanıtlar nitelikte. İş ilanında yer alan Arapça, Norveççe, Flamanca, İsveççe, Fince ve Danca şimdilik Siri tarafından desteklenmiyor. Ancak, Siri tarafından desteklenen bazı dillerin de listede yer almasının Siri'ye yeni lehçelerin ekleneceğini işaret ediyor.
Şu an için 9 farklı dil desteğine sahip olan Siri, 15 ülkede destek sunarken yeni yayınlanan iş ilanı ile birlikte desteklenen dillerin sayısının 15'e çıkartacak gibi görünüyor.
http://9to5mac.com/2012/11/20/apple-hiring-folks-to-work-on-arabic-danish-dutch-finnish-norwegian-and-swedish-versions-of-siri/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Türkçe okunduğu gibi yazılmaz mı ??
Kullandığınız dilden haberiniz yok sizin...
ingilizcede "E" sesi yeri geldiğinde "ı" gibi örneğin "rockEr"
yeri geldiğinde "ö" gibi örneğin "mErcy"
yeri geldiğinde "i" gibi örneğin "Emotion"
farklı biçimlerde okunuyor ve siz bütün bunları yazılıma öğretmek zorundasınız fakat Türkçede böyle bir durum söz konusu değil her harf veya hecenin tek okunuşu var,siz "A" harfini hiç bir kelimede "E" ya da başka bir ses olarak okumazsınız her zaman "A" dır ve bütün harfler için böyle ayrıca Türkçede birleşimler ses değişikliği doğurmuyor bu yüzden daha kolay programlanabilir ve yazılımın uyacağı kurallar kesin ve az olduğundan hata sayısı azalır.
Dildeki yazı ile okunuş arasındaki fark ne kadar artarsa programın doğru algılaması o kadar azalır..
Sesteş sözcüklere gelirsek onlar yine Türkçede bir problem yaratmıyor sonuçta yazılışları aynı,
örneğin; ""iç"" kelimesi iki farklı anlamı var fakat program yazarken ikisini de aynı yazacağı için bir sorun yok
fakat ingilizcede durum farklı;
""SEA"" ve ""SEE"" eş sesli kelimeler fakat program hangisini yazacak ???
Türkçede böyle sorunlarla karşılaşılmayacağı için gerekli özveri gösterilse en iyi Türkçe ve benzer yazılışları ve okunuşları aynı olan dillerde çalışır siri gibi yazılımlar..