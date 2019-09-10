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Apple TV+ Kasım ayında başlıyor

Apple TV+ video içerik platformu 1 Kasım itibariyle kapılarını açıyor. The Morning Show, See, Amazing Stories, Snoopy, Helpsters gibi pek çok orijinal içerik aylık 4.99$ istiyor.
3 sa.
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apple tv
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde en büyük gelir kaynağı iPhone satışlarında düşüş yaşayan Apple çareyi yazılım ve hizmetlere ağırlık vermekte bulmuştu. Firmanın bu yıl hizmete sokacağı iki önemli abonelik hizmetinin detayları netleşti.

Apple TV+ neler sunacak?

iPhone 11 etkinliğinde yapılan açıklamaya göre firmanın iddialı video içerik platformu Apple TV+, 1 Kasım itibariyle kapılarını abonelerine açacak. Hizmetin aylık olarak abonelerden istediği miktar ise 4.99$.

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Abonelik miktarı küçük gibi görünse de Apple’ın içerik üreticilerine harcadığı miktar 15 milyon dolara kadar çıkıyor. Jason Momoa’nın başrolde olduğu See dizisi için firmanın bölüm başı 15 milyon dolar ödeyeceği geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. Ayrıca Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell’ın başrolde olduğu The Morning Show, Steven Spielberg antolojisi Amazing Stories, problem çözmeyi öğreten Helpsters kukla şov, Snoopy animasyonu ve Home belgesel serisi ilk yayınlanacak içerikler arasında.

Ülkemizde Apple TV+’ın nasıl bir fiyatlandırma politikası izleyeceği merak konusu. Halen resmi sitede bir güncelleme yapılmış değil. 4.99$ fiyat etiketi App Store mağazasında 35TL gibi bir rakama denk geliyor ancak Apple’ın Netflix ile benzer bir politika güdeceğini düşünüyoruz. Muhtemelen 18TL civarında bir başlangıç fiyatı olabilir.

 


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eyoruk 1 dk.
İyi oldu.Amazon prime da yavaş yavaş geliyor.Sansür durumlarından bağımsız yazacak olursam Netflix bırakmam ama Blu Tv üyelik almayı bırakırım ,çünkü filmlerin çoğu Apple + platformunda olacak
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javaprof 6 dk.
Ne disnep+ ne aple tv+ ne netflix crunchyroll adamdır.
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dr20mouse 32 dk.
Türkiye'de ismi ne olacak?
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Musty3535123 2 sa.
tutmaz bu
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matador_mirkhan 2 sa.
Apple ın türkiyeye özel bi fiyatlandırma yaptığını görmedik daha. Direk 35₺’den kitlerler.
1 Yanıt Yanıtla +1
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BlackLead 1 sa. matador_mirkhan
ülkede ki her apple ürünü muadillerine göre baya pahalı
bu da öyle olacak sanırım
ama netflix'in olduğu ülkede asla tutunamaz bu kafa yapısıyla
hele daha disney+'ta geliyor
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