Apple TV Plus filmleri ilk önce sinemalarda gösterilebilir

Apple, TV abonelik hizmeti Apple TV Plus'ı duyururken içeriğinin de son derece cazip olacağına dikkat çekmişti. Şirket yeni platformunun şovlarına ve filmlerine çok para harcadığı için farklı bir stratejiyi uygulamaya koyabilir.

Apple sinema sektöründe statü kazanmak istiyor

Eğer Apple TV Plus üyesi olduğunuzda buradaki içerikleri ilk olarak sizin izleyeceğinizi düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Wall Street Journal ve Variety gibi önemli kaynakların raporuna göre Apple, kendi platformunda yayınlanmak üzere çektireceği bazı filmleri ilk olarak sinemalarda gösterime sunabilir. Bu da Apple TV Plus hizmetini başta Netflix olmak üzere diğer rakiplerinden ayıracak.

https://www.techradar.com/news/apple-tv-plus-original-movies-might-be-heading-to-cinemas-first

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Apple'ın böyle bir karar almasının arkasında birkaçolduğu söyleniyor. En muhtemel sebepler ise işin ekonomik tarafı. Zira şirket filmleri ilk olarak sinemada gösterime sokarak gişeelde etmek istiyor. Ayrıca bir diğer neden de bu filmlerin ödül kazanmasına yardımcı olmak ve şirketin iyi birolarak statü kazanmasını sağlamak. Bununla birlikteabonesi olmayanların da platformun kısmi içeriğine bu şekilde ulaşabilecek olmalarını da olumlu olarak değerlendirmek