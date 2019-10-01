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    apple tv ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple TV Plus filmleri ilk önce sinemalarda gösterilebilir

    Teknoloji devi Apple'ın TV aboneliği ile ilgili önemli bir gelişme ortaya çıktı. Gelen haberlere göre bu platform için çekilen filmler ilk olarak sinemalarda gösterime girebilir.
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    apple tv
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, TV abonelik hizmeti Apple TV Plus'ı duyururken içeriğinin de son derece cazip olacağına dikkat çekmişti. Şirket yeni platformunun şovlarına ve filmlerine çok para harcadığı için farklı bir stratejiyi uygulamaya koyabilir.

    Apple sinema sektöründe statü kazanmak istiyor

    Eğer Apple TV Plus üyesi olduğunuzda buradaki içerikleri ilk olarak sizin izleyeceğinizi düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz.  Wall Street Journal ve Variety gibi önemli kaynakların raporuna göre Apple, kendi platformunda yayınlanmak üzere çektireceği bazı filmleri ilk olarak sinemalarda gösterime sunabilir. Bu da Apple TV Plus hizmetini başta Netflix olmak üzere diğer rakiplerinden ayıracak.
    Apple'ın böyle bir karar almasının arkasında birkaç farklı neden olduğu söyleniyor. En muhtemel sebepler ise işin ekonomik tarafı. Zira şirket filmleri ilk olarak sinemada gösterime sokarak gişe hasılatı elde etmek istiyor. Ayrıca bir diğer neden de bu filmlerin ödül kazanmasına yardımcı olmak ve şirketin iyi bir film yapımcısı olarak statü kazanmasını sağlamak. Bununla birlikte Apple TV Plus abonesi olmayanların da platformun kısmi içeriğine bu şekilde ulaşabilecek olmalarını da olumlu olarak değerlendirmek mümkün.


    https://www.techradar.com/news/apple-tv-plus-original-movies-might-be-heading-to-cinemas-first Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX 1 hf.
    Özet:Önce önden sonra arkadan alıcam parayı diyor
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