Google yeni telefonu Pixel 3a reklamında, iPhone X'le dalga geçti

Google kısa bir süre önce resmen yeni Pixel 3a ve 3a XL akıllı telefon modellerini tanıttı. Bu cihazlar orta sınıf donanımlara sahip, bütçe dostu Pixel cihazlar olarak tanımlansa da, kamera özellikleri bakımından Pixel 3'ün özelliklerine sahip. Şirket bu noktalar vurgu yapmak için ise ilginç bir reklam stratejisi uyguluyor.

Phone X ibaresi

Google, en yeni ve ucuz Pixel modelinin, karanlık ortamda bir amiral gemisine kıyasla nasıl daha iyi fotoğraflar çektiğini göstermek için reklam panoları hazırladı. Bu panolarda Phone X olarak adlandırılan ve 999 dolarlık fiyat etiketine sahip olan telefonun, 399 dolarlık Pixel 3a'nın gece çekim performansının çok gerisinde olduğuna dikkat çekiliyor.

https://9to5google.com/2019/05/10/pixel-3a-vs-iphone-ad/

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Google'ınyani X marka telefon şeklinde kullandığı bu ibareninolduğunu anlamak zor değil. Zira iPhone X modelinineleştiriliyor olması, Google'ın bu reklam fikrine ilham verdiğini söylemek mümkün. Bakalım Google'ın bu Phone X "trollemesine"herhangi bir karşılık verecek mi?