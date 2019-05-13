Google yeni telefonu Pixel 3a reklamında, iPhone X'le dalga geçti

Teknoloji Editörü
Google kısa bir süre önce resmen yeni Pixel 3a ve 3a XL akıllı telefon modellerini tanıttı. Bu cihazlar orta sınıf donanımlara sahip, bütçe dostu Pixel cihazlar olarak tanımlansa da, kamera özellikleri bakımından Pixel 3'ün özelliklerine sahip. Şirket bu noktalar vurgu yapmak için ise ilginç bir reklam stratejisi uyguluyor.
Phone X ibaresi
Google, en yeni ve ucuz Pixel modelinin, karanlık ortamda bir amiral gemisine kıyasla nasıl daha iyi fotoğraflar çektiğini göstermek için reklam panoları hazırladı. Bu panolarda Phone X olarak adlandırılan ve 999 dolarlık fiyat etiketine sahip olan telefonun, 399 dolarlık Pixel 3a'nın gece çekim performansının çok gerisinde olduğuna dikkat çekiliyor.Google'ın Phone X yani X marka telefon şeklinde kullandığı bu ibarenin iPhone X olduğunu anlamak zor değil. Zira iPhone X modelinin kamera performansının eleştiriliyor olması, Google'ın bu reklam fikrine ilham verdiğini söylemek mümkün. Bakalım Google'ın bu Phone X "trollemesine" Apple herhangi bir karşılık verecek mi?
https://9to5google.com/2019/05/10/pixel-3a-vs-iphone-ad/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefonla ilgili bir sorun oldugunda hemen cevap veren bir canli destegi de yok. Illa aldiginiz yerdeki teknik servise vereceksiniz.
iPhone'un o kadar para etmedigini herkes biliyor ama musteri hizmetleri, uygulama ve servis kalitesi para ediyor.
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