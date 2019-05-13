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Google yeni telefonu Pixel 3a reklamında, iPhone X'le dalga geçti

Teknoloji devi Google, geçtiğimiz günlerde resmen tanıttığı Pixel 3a ve 3a XL reklamlarında, "Phone X" ibaresini kullanarak Apple'ın iPhone X modeline göndermelerde bulundu.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google kısa bir süre önce resmen yeni Pixel 3a ve 3a XL akıllı telefon modellerini tanıttı. Bu cihazlar orta sınıf donanımlara sahip, bütçe dostu Pixel cihazlar olarak tanımlansa da, kamera özellikleri bakımından Pixel 3'ün özelliklerine sahip. Şirket bu noktalar vurgu yapmak için ise ilginç bir reklam stratejisi uyguluyor.

Phone X ibaresi

Google, en yeni ve ucuz Pixel modelinin, karanlık ortamda bir amiral gemisine kıyasla nasıl daha iyi fotoğraflar çektiğini göstermek için reklam panoları hazırladı. Bu panolarda Phone X olarak adlandırılan ve 999 dolarlık fiyat etiketine sahip olan telefonun, 399 dolarlık Pixel 3a'nın gece çekim performansının çok gerisinde olduğuna dikkat çekiliyor.
Google'ın Phone X yani X  marka telefon şeklinde kullandığı bu ibarenin iPhone X olduğunu anlamak zor değil. Zira iPhone X modelinin kamera performansının eleştiriliyor olması, Google'ın bu reklam fikrine ilham verdiğini söylemek mümkün. Bakalım Google'ın bu Phone X "trollemesine" Apple herhangi bir karşılık verecek mi?

https://9to5google.com/2019/05/10/pixel-3a-vs-iphone-ad/ Yorum Yaz
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FatihAsl 3 hf. en beğenilen mert1907
bence çok doğru bir strateji, kimsenin aklında Pixel 3a yoktur ama herkesin aklında IPhone vardır. reklamda buradan vuruyor. aklındaki telefonu aklında çok büyütme diyor.
bence çok doğru bir strateji, kimsenin aklında Pixel 3a yoktur ama herkesin aklında IPhone vardır. reklamda buradan vuruyor. aklındaki telefonu aklında çok büy...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Whippoorwill 3 hf.
Aklına gelse ne olur hocam arada 3 kat fark var neredeyse.
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dodofran 3 hf.
apple en nefret ettiğim telefon üreticisidir ama sormazlar mı adam tamam onun fiyatı fahiş ama sen de gm 9 pro tasarımlı 2015 ten kalma görüntüsü olan telefonlar sürüyorsun piyasaya diye?
apple en nefret ettiğim telefon üreticisidir ama sormazlar mı adam tamam onun fiyatı fahiş ama sen de gm 9 pro tasarımlı 2015 ten kalma görüntüsü olan telefonl...
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DH Misafiri 3 hf.
400 dolar la 400 dolar. İşe bak ya milletler teknolojiyi dakik yaşıyor bizse hala 3. Sınıf telefonlara zamlı zamlı 3000 lira veriyoruz. Bu yönetimsizliğin sonucudur ve bunda emeği geçen herkese selamlar (!)
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Mekhanik 3 hf.
Google efendi kusura bakmasın telefonumdan asiri reklamlar nedeniyle googleye ait tüm programları silmiş durumdayım... Yani reklamini sadece bilboardlarda gorecegiz...
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DH Misafiri 3 hf.
iki resimede dikkatli bakın aynısı pixel 3a daki resim daha iyi görünüyor. burdan vurmaya da çalışıyor
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DH Misafiri 3 hf.
Youtube da reklamı izlersen altta (sarj reklamı için) iPhone Xs Apple markasınındır yazısı yazıyor çok ince şekilde izle bakalım varmıymış alakası
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DH Misafiri 3 hf.
Ne alakasi var logoyu yapan adamin roportajini oku zerre alakasi yok bu komplolarla
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cabriyo 3 hf.
takip edip sürekli reklam göstermeyi bıraksın google önce.
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FerdosParadise 3 hf.
İphone=İlluminati=Cennetteki Yasak Elma ağacından Bir diş ısırılmış Simge=
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Baelros 3 hf.
Daha hesaptan bir telefonu sildirmeyi yapamayan yada ulke degistirince hesabi guncelleyemeyen Google'dan mi telefon alinacak? Ha bir de benim gibi senelerdir Google Drive'i parali kullanip Google One'a gecmek istedigimde ulkenizde desteklenmiyor diyip (Almanya'da) yeni hesap acinca sak diye Google One aboneligi verebilen bir firmadan mi alacagiz? Mevcut Google Drive aboneligini de iptal edemiyorlar yada odenen parayi Google One'a aktaramiyorlar. Sozde Google One'da 'size ozel' olan teknik destege cagri actiginizda hicbir cozum uretmemeleri de cabasi.
Telefonla ilgili bir sorun oldugunda hemen cevap veren bir canli destegi de yok. Illa aldiginiz yerdeki teknik servise vereceksiniz.
iPhone'un o kadar para etmedigini herkes biliyor ama musteri hizmetleri, uygulama ve servis kalitesi para ediyor.
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emreylcn06 3 hf.
Foyat farki konuşulur da neden google apple in reklamini yapiyor birisi donanim birisi yazilim satiyor
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balcis 3 hf.
stratejiyi geçtim ben seviyeli bulmuyorum, direkt isim verip saldırmak garip geliyor. sen kendi ürününün reklamını yap, karşılaştırma yaparken bunu zaten isim vermeden (burda çok bariz) yaparsın anlaşılır. reklama taşımak ucuz geliyor.
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