Apple TV’ye sesle metin girişi desteği geliyor

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Dördüncü nesil Apple TV ile birlikte kullanılmaya başlanan tvOS, diğer iOS sürümleri ile birlikte düzenli olarak güncelleniyor. Aynı şekilde beta test sürecinde kullanıcıların ön sürümleri deneyimlemesine imkan tanıyan Apple’ın, tvOS 9.2 sürümünde sağlayacağı hizmetler de netlik kazanmış oldu.Buna göre yeni Apple TV, güncelleme ile birlikte sesle metin girişi olanağına kavuşmuş olacak. Kullanıcılar kumandadaki mikrofonu kullanarak, Siri’ye yazmak istediklerini söyleyebilecekler. Klavyenin açıldığı tüm alanlarda kullanılabilir olacak olan bu özellik, aynı zamanda kullanıcı adlarını girerken harf harf okumaya, şifreleri girerken rakamları algılamaya da olanak tanıyor.Bunun yanı sıra üçüncü taraf Bluetooth klavye desteğini de getiren güncelleme, uygulamalar içinde veya AppStore’da sesle uygulama aramayı sağlıyor. Ayrıca iCloud Fotoğraf Arşivi ve Live Photos desteği, uygulamaların ana ekranda klasörlenebilmesi, uygulamalar arası geçiş arayüzüne yeni tasarım, geliştiriciler için uygulamalara harita desteği de diğer özellikler arasında sıralanıyor.