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Apple, Telegram konusunda geri adım atarak uygulamanın güncellemesini yayınladı

Rusya'da engellenen Telegram uygulamasının CEO'su, Apple tarafından da dolaylı olarak engellendiklerini açıklamıştı. Yapılan bu serzeniş sonuç verdi ve Apple uygulamanın güncellemesini yayınladı.
11 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Nisan ayından bu yana Rusya'da yasaklı olan anında mesajlaşma uygulaması Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, uygulamalarının Apple tarafından da dolaylı olarak engellendiğini açıklamıştı. Uzun süredir Telegram'a yapılan güncellemelerin App Store'da yayınlanmadığını belirten Durov, konuyu çözmeye çalıştıklarını dile getirerek Apple'ın bu tutumuna bir an önce son vererek güncellemeleri yayınlamalarını istemişti. Durov'un bu çıkışından sonra beklenen oldu ve Apple geri adım attı.

Apple, Telegram'ın son güncellemesini onayladı

Apple, Durov'un bu çıkışı sonrasında anında mesajlaşma uygulaması Telegram'ın güncellenmiş bir versiyonunu onaylayarak App Store'da indirmeye sundu. Telegram CEO'su Pavel Durov kişisel Twitter hesabından Apple CEO'su Tim Cook'a gönderdiği mesajda: "Son zamanlardaki gecikmelere rağmen Telegram güncellemesini milyonlarca kullanıcıya ulaştırdığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Telegram uygulaması şifreleme anahtarlarını Federal Güvenlik Servisi ile paylaşmayı reddetmesi nedeniyle geçtiğimiz Nisan ayından bu yana Rusya'da yasaklanmış durumda. Buna paralel olarak da Rusya devleti, Apple'dan uygulamayı App Store'dan kaldırmasını istiyor. Apple şimdilik Rusya'nın bu isteğiyle ilgili somut bir adım atmış olmasa da zamanın ne göstereceğini kestirmek oldukça zor.

https://www.reuters.com/article/us-russia-telegram-apple/apple-approves-update-to-messaging-app-telegram-amid-russia-flap-idUSKCN1IX61V Yorum Yaz
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gcb1903 11 ay
Amerkan diktasına karşı koyarsan diktatör diye anında seni çomarlara yuhlatırlar. Çomarlar Amerikan şeyisi sever, diktası.
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esmerbuyucu 11 ay
Rusya'da yasaklıysa yasaklıdır fakat sırf Rusya istiyor diye uygulamanın kaldırılması gibi bir dünya yok.
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Virinom 11 ay esmerbuyucu
Eğer güçlüysen malesef öyle bir dünya var. Rusya'nın başında diktatör var. Yarın çıkıp bu ülkede Apple ürünü satılmayacak derse Apple kendi kaybeder. Kaldırılmasını istiyorlarsa paşa paşa kaldıracaklar.
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