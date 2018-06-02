Apple, Telegram konusunda geri adım atarak uygulamanın güncellemesini yayınladı

Nisan ayından bu yana Rusya'da yasaklı olan anında mesajlaşma uygulaması Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, uygulamalarının Apple tarafından da dolaylı olarak engellendiğini açıklamıştı. Uzun süredir Telegram'a yapılan güncellemelerin App Store'da yayınlanmadığını belirten Durov, konuyu çözmeye çalıştıklarını dile getirerek Apple'ın bu tutumuna bir an önce son vererek güncellemeleri yayınlamalarını istemişti. Durov'un bu çıkışından sonra beklenen oldu ve Apple geri adım attı.

Apple, Telegram'ın son güncellemesini onayladı

Apple, Durov'un bu çıkışı sonrasında anında mesajlaşma uygulaması Telegram'ın güncellenmiş bir versiyonunu onaylayarak App Store'da indirmeye sundu. Telegram CEO'su Pavel Durov kişisel Twitter hesabından Apple CEO'su Tim Cook'a gönderdiği mesajda: "Son zamanlardaki gecikmelere rağmen Telegram güncellemesini milyonlarca kullanıcıya ulaştırdığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Telegram uygulaması şifreleme anahtarlarını Federal Güvenlik Servisi ile paylaşmayı reddetmesi nedeniyle geçtiğimiz Nisan ayından bu yana Rusya'da yasaklanmış durumda. Buna paralel olarak da Rusya devleti, Apple'dan uygulamayı App Store'dan kaldırmasını istiyor. Apple şimdilik Rusya'nın bu isteğiyle ilgili somut bir adım atmış olmasa da zamanın ne göstereceğini kestirmek oldukça zor.

https://www.reuters.com/article/us-russia-telegram-apple/apple-approves-update-to-messaging-app-telegram-amid-russia-flap-idUSKCN1IX61V