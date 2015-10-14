Apple Türkiye, yeni iPhone'ların satış tarihini erteledi

Haber Editörü
Apple'ın 16 Ekim tarihinde resmi olarak satışa sunmasını beklediğimiz yeni iPhone modellerinde ufak bir gecikme yaşandı.
Bu doğrultuda resmi Türkiye sitesini yenileyen Apple, iPhone 6S sayfasına "Şimdi, 23 Ekim’de sizinle." ibaresini ekledi. Bu bir haftalık gecikmenini nedeni hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ürünlerin şimdilik değişim göstermeye fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor;
- iPhone 6s 16 GB: 3,099 TL
- iPhone 6s 64 GB: 3,499 TL
- iPhone 6s 128 GB: 3,899 TL
- iPhone 6s Plus 16 GB: 3,499 TL
- iPhone 6s Plus 64 GB: 3,899 TL
- iPhone 6s Plus 128 GB: 4,299 TL
http://www.apple.com/tr/iphone-6s/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
lütfen mesajımı yanlış anlamayın. elbetteki zerre duygusu olan her insan bu ölümlere üzülecektir ama terörün de amacına hizmet etmemeliyiz.
ben iphone almayacaktım zaten ve göz göre göre apple'ın bizlerle dalga geçmesi de çok komik...
bu lansmanın bu yüzden gecikmesini hoş karşılayanlar: taksimi de mi kapatalım, müzik kanalları kapansın, tiyatrolar-sinemalar-restoranlar her yer kapansın. kanallarda sadece haber ve dua olsun. yas böyle mi tutulur. güvenlik açığı var demek de tuhaf. yani 23 ekimde düzelecek mi???