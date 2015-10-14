Apple Türkiye, yeni iPhone'ların satış tarihini erteledi

Apple'ın 16 Ekim tarihinde resmi olarak satışa sunmasını beklediğimiz yeni iPhone modellerinde ufak bir gecikme yaşandı.

Bu doğrultuda resmi Türkiye sitesini yenileyen Apple, iPhone 6S sayfasına "Şimdi, 23 Ekim’de sizinle." ibaresini ekledi. Bu bir haftalık gecikmenini nedeni hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ürünlerin şimdilik değişim göstermeye fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor;

iPhone 6s 16 GB: 3,099 TL

iPhone 6s 64 GB: 3,499 TL

iPhone 6s 128 GB: 3,899 TL

iPhone 6s Plus 16 GB: 3,499 TL

iPhone 6s Plus 64 GB: 3,899 TL

iPhone 6s Plus 128 GB: 4,299 TL

http://www.apple.com/tr/iphone-6s/