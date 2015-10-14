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Apple Türkiye, yeni iPhone'ların satış tarihini erteledi

3 yıl
2,9b
1
50
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple Türkiye, yeni iPhone'ların satış tarihini erteledi
 
Apple'ın 16 Ekim tarihinde resmi olarak satışa sunmasını beklediğimiz yeni iPhone modellerinde ufak bir gecikme yaşandı.
Bu doğrultuda resmi Türkiye sitesini yenileyen Apple, iPhone 6S sayfasına "Şimdi, 23 Ekim’de sizinle." ibaresini ekledi. Bu bir haftalık gecikmenini nedeni hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ürünlerin şimdilik değişim göstermeye fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor;
  • iPhone 6s 16 GB: 3,099 TL 
  • iPhone 6s 64 GB: 3,499 TL
  • iPhone 6s 128 GB: 3,899 TL
  • iPhone 6s Plus 16 GB: 3,499 TL
  • iPhone 6s Plus 64 GB: 3,899 TL 
  • iPhone 6s Plus 128 GB: 4,299 TL

http://www.apple.com/tr/iphone-6s/ Yorum Yaz
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yusufd84 3 yıl en beğenilen
elbetteki bu olaylar üzücü ama terörün amacına hizmet ettiği de ortada. kaos yaratmak, gündelik yaşamı felce uğratmak... o zaman kapatalım herşeyi; interenete girmeyelim, müzik dinlemeyelim, hep ağlayalım.... apple içişlerine göre karar veren bir kurum değil. madem bu kadar ilgililer; o zaman web sitelerinde ana sayfada apple ürünleri yerine acınızı paylaşıyoruz deyip siyah renklere bürünselerdi. büyük ihtimalle bir aksaklık oldu ve yetiştiremeyeceklerini anladılar, biz getiremedik dese herkes veryansın edecek ama onun yerine böyle bir yalana sığınarak halkın bir kısmı buna inanacaktır çünkü o kadar saf insanımız varki... kapitalist sistem acını paylaşmaz sadece kullanır...
lütfen mesajımı yanlış anlamayın. elbetteki zerre duygusu olan her insan bu ölümlere üzülecektir ama terörün de amacına hizmet etmemeliyiz.
ben iphone almayacaktım zaten ve göz göre göre apple'ın bizlerle dalga geçmesi de çok komik...
bu lansmanın bu yüzden gecikmesini hoş karşılayanlar: taksimi de mi kapatalım, müzik kanalları kapansın, tiyatrolar-sinemalar-restoranlar her yer kapansın. kanallarda sadece haber ve dua olsun. yas böyle mi tutulur. güvenlik açığı var demek de tuhaf. yani 23 ekimde düzelecek mi???
elbetteki bu olaylar üzücü ama terörün amacına hizmet ettiği de ortada. kaos yaratmak, gündelik yaşamı felce uğratmak... o zaman kapatalım herşeyi; interenete ...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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darkdiva 3 yıl
Bu olaylar ile telefonu satmanın ne alakası var? Resmen dalga geçiyorlar insanlarla. Böylece dünyadan 1 ay sonra ancak kullanacak bizim insanımız. Apple farkı bu :)
Bu olaylar ile telefonu satmanın ne alakası var? Resmen dalga geçiyorlar insanlarla. Böylece dünyadan 1 ay sonra ancak kullanacak bizim insanımız. Apple farkı b...
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NakahNiyesuh 3 yıl
Biraz daha bekleyip 7 ile beraber satışa sunsunlar bari.
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Bazı olayların arkasına saklanmaları üzücü, şimdi zamanında olan ama saymakla bitmeyen olayların sırasında bu kadar duyarlı olduklarını söyleyemem.
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ulpi 3 yıl
Uzun süredir iPhone'u bekliyordum oldu mu şimdi yazıklar olsun Apple..
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kadirirdem 3 yıl
Stock yapamamıştır
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dogussonmez 3 yıl
Nasıl cevaplar var şaşırıyorum okudukça. Pahalını alınırmı falan filan.

Ben 6s 64 plus aldım. Ama zengin değillim. Elimdeki 6 plus 64 ü 2600 tl ye saatım üstünede ekledim aldım.

Onun dışında zam gelmez diye düşünüyorum. zaten fiyatlar açıklandığında dolar kuru daha yüksekti az düşüş oldu. Neden artış olsun ki ? ( Hükümet ek vergi yerleştırmek istemiş ise bilmem )

Sonuç : isteyen alır isteyen almaz ama pahalı dersen evet pahalı. Araba parası diyenler var evet haklısın ama şu zamanda esas arabaya binenler zevgin. Vergisi vizesi bakımı onun dısında %70 i vergi olan yakıtı.... 5 TL sanırım bezin.
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SaB0 3 yıl
Biz telefonları eskittik adamlar hala satışa sunmadı, bende keşke bekleyip yurtiçi alsaydım diyordum ama iyiki beklememişim.. Bekleyenlere sabır diliyorum..
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fendur 3 yıl
Bu zamanda 16 gb hafızalı telefon almak çok mantıklı değil. Bu yüzden 64 gb bir modele 3500 tl gibi bir para vermek ki Türkiye'nin şu an ki durumu da belli çok akıl karı değil. Tabi alacaklara şimdiden hayırlı olsun. Ama gerçekte de Iphone almak artık biraz zor gibi oldu. Bu fiyatlarla da olsa yeni Iphone yine satacaktır. Çünkü alternatifi olmayan bir cihaz. Ayrıca Türkiye'deki halkın alım gücünün ne kadar düştüğünün bir göstergesi. Acı ama gerçek gelişmiş ülkelerin vatandaşlarının 100-200 birime aldığını artık 3000 birime alır olduk ya da alamaz :) .
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veyiss_18 3 yıl
Tarihi ertelediler tamam , bari zam gelmese gidip teknosa dan mı alsam ne yapsam şimdi zam gelecek diye korkar oldum.
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Ken Block43 3 yıl
Apple zammı yapıştırmış yine
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Qonrul 3 yıl
fiyatlara bak uçmuş arkadaş
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mvn_ 3 yıl
1. Apple dan git gide soğumaya başladım beni bile bu hale getirdiler resmen dalga geçiyorlar.

2. Bence asıl önemli olan kısım burası bayağı sipariş veren olmuş demek ki millet ciddi ciddi üzülmüş ne denir ki bir telefona 3 bin ₺ vermek ?
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General. 3 yıl
O fiyatlarla 1 hafta değil 1 sene sonra gelsin umrumda değil çünkü alacak param yok.
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TearsForFears 3 yıl
Ne tartışınız be herkes geçmiş klavye başına ülkemize gelecek olan bir telefonun 1 hafta gecikmesini tartışıyor.
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