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Apple, WWDC 2017'de kıyametin videosunu izletti

Apple, dün başlayan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda kıyameti tasvir eden kısa bir klip yayınladı. Videonun konusu sandığınız gibi iklim değişikliği tehdidi veya terörizm değildi...
1 yıl
3,5b
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17
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, WWDC 2017 sunumunu Appocalypse (Kıyamet) adlı tanıtım videosuyla başlattı. Üç dakikalık garip video, Tim Cook'un ABD Başkanı Donald Trump'ı Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmemesi konusunda ikna edemeyişine ışık tutan "iklim değişikliği tehdidiyle" ilgili değildi. İngiltere'de yaşanan son saldırıları konu alan "uluslararası terörizm" temalı bir içeriği de yoktu.
Apple'ın kıyamet düşüncesi iPhone ve iPad uygulamaları olmayan bir dünyaydı. Şirket, Dünya Geliştiriciler Konferansı'nı App Store'a ne kadar bağımlı olduğumuzu gösteren bir videoyla açtı. YouTube üzerinde yayınlanan videonun açıklama kısmında "Tüm uygulamalarımız bir anda ortadan kaybolursa hayatın nasıl bir hale geleceğini merak ettiniz mi?" şeklinde bir ifade var.
Ayrıca Bkz. "Apple, MacBook serisini Intel Kaby Lake işlemcilerle güncelledi"
Klip, Apple'ın Cupertino'daki veri merkezinde işe alınan personelin, masasına yerleştirdiği mini şelaleyi çalıştırmak için fişlerden birini çekmesiyle başlıyor. Veri merkezinin elektrikleri kesilirken dünyanın bir anda alt üst olduğunu görüyoruz. Tüm Apple ekosistemi çökerken bebekler ağlıyor, arabalar kaza yapıyor ve bir anda dünya gerçek bir kaos ortamına doğru sürüklenmeye başlıyor. Sonunda da dünya liderleri, uygulama durumu çözümlenene kadar küresel bir acil durum ilan ediyorlar.
Video Apple'ın insanlardan App Store için uygulama geliştirmeye devam etmelerini istemesiyle sona eriyor. Hayatımızın her aşamasında uygulama ekosistemine ne denli bağımlı olduğumuzu gösteren eğlenceli videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=FC0pT9xg1oI Yorum Yaz
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EzoBride 1 yıl en beğenilen
Herifler peygamberliklerini ilan ediyor sanki
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dobrasam 1 yıl
internet den başka tatmin aracı olmayan nesiller yetişti tarihi internetten öğrendiler, hayatı internetten anneye babaya saygısızlığın hak ve özgürlük olduğunu internetten öğrendiler bu nesiller acı gerçek şu ki çocuklar sizden sonra ki gelecek nesil sizin çok çok canınızı acıtabilir üzebilir o yüzden teknoloji ve internet derken ailenizi ihmal etmeyin
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TheCapedCrusader 1 yıl
he çok bağlıyız akıllı telefonlara. bilgisayar oldugu sürece telefon olmuş, olmamış umrumda değil ancak bilgisayarsız bir dünya düşünemiyorum.
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___Lawyer___ 1 yıl
Harika bir reklam olmuş.
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Krone 1 yıl
Çok iyi
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~Lion King~ 1 yıl
Bence çok hoş ve kulağa da göze de hitap eden harika bir video olmuş. Biz bırak motor üretmeyi kıçıkırık bir telefon üretemezken adamlar artık sanayide tamamen aşmış durumdalar. Adamlar 2027 de Mars'a insanlı uzay aracı indirecek biz her sene "sakız çiğnemek orucu bozar mı hojaam" laflarını işiteceğiz. İnançlı bir insanım ama bir an evvel dinden bağımsız bir şekilde bilimsel çalışmalara yönelmeliyiz. Yoksa kurtulamayacağız bu ortadoğu kafasından.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Adamlar çok esprili bir reklam tadında tanıtım yaptılar. Çoğu anlamamış ama çok normal. Önce anlamak için düşünmek lazım.
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Mr. Jingles 1 yıl
"Bunlar amariganın oyunları" diyen dayıları da konuya bekliyoruz.
Her neyse güzel olmuş tabi ama App Store'a bağlamasaydınız keşke. Sade küresel ısınmayla ilgili olsaydı daha etkili olabilirdi.
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The Balance 1 yıl Mr. Jingles
Geliştiricelere yönelik bir konferansta başka türlü bir video pek beklenmezdi doğrusu :)
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mokinto 1 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

"Bunlar amariganın oyunları" diyen dayıları da konuya bekliyoruz.
Her neyse güzel olmuş tabi ama App Store'a bağlamasaydınız keşke. Sade küresel ısınmayla ilgili olsaydı daha etkili olabilirdi.

ameriga deyince Amiga 500 aklıma geldi. Vay be yaşlanıyorum sanırım.
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tayguncifci 1 yıl
Tamam burda metafor yapılmış tabi ama gerçekten akıllı telefonlar olmasa ne hale geliriz bi düşününce hiçte hoş şeyler olmaz gibi.
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akmac 1 yıl
Başarılarına dikkat çekmek istemişler.
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EzoBride 1 yıl en beğenilen
Herifler peygamberliklerini ilan ediyor sanki
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Exterminio 1 yıl EzoBride
Geliştirici konferansında ne videosu bekliyordun? Geliştiricilere çevreyi koruyun namaz kılın mı demelerini bekliyordun?

O konferansın ilgilendirdiği insanlara, ne kadar önemli olduklarını hissettirmek için video yapmışlar; burada bir akıllı da tutmuş konuyu yine dine bağlamış
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