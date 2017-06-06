Apple, WWDC 2017'de kıyametin videosunu izletti

Apple, WWDC 2017 sunumunu Appocalypse (Kıyamet) adlı tanıtım videosuyla başlattı. Üç dakikalık garip video, Tim Cook'un ABD Başkanı Donald Trump'ı Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmemesi konusunda ikna edemeyişine ışık tutan "iklim değişikliği tehdidiyle" ilgili değildi. İngiltere'de yaşanan son saldırıları konu alan "uluslararası terörizm" temalı bir içeriği de yoktu.

Apple'ın kıyamet düşüncesi iPhone ve iPad uygulamaları olmayan bir dünyaydı. Şirket, Dünya Geliştiriciler Konferansı'nı App Store'a ne kadar bağımlı olduğumuzu gösteren bir videoyla açtı. YouTube üzerinde yayınlanan videonun açıklama kısmında "Tüm uygulamalarımız bir anda ortadan kaybolursa hayatın nasıl bir hale geleceğini merak ettiniz mi?" şeklinde bir ifade var.

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Klip, Apple'ın Cupertino'daki veri merkezinde işe alınan personelin, masasına yerleştirdiği mini şelaleyi çalıştırmak için fişlerden birini çekmesiyle başlıyor. Veri merkezinin elektrikleri kesilirken dünyanın bir anda alt üst olduğunu görüyoruz. Tüm Apple ekosistemi çökerken bebekler ağlıyor, arabalar kaza yapıyor ve bir anda dünya gerçek bir kaos ortamına doğru sürüklenmeye başlıyor. Sonunda da dünya liderleri, uygulama durumu çözümlenene kadar küresel bir acil durum ilan ediyorlar.

Video Apple'ın insanlardan App Store için uygulama geliştirmeye devam etmelerini istemesiyle sona eriyor. Hayatımızın her aşamasında uygulama ekosistemine ne denli bağımlı olduğumuzu gösteren eğlenceli videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=FC0pT9xg1oI