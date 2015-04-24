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Apple Watch için spor uygulaması Misfit Minute yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,2b
1
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Apple Watch için spor uygulaması Misfit Minute yayınlandı

Teknoloji ve spor sektörünü bir araya getiren Misfit markası hali hazırda aktivite takibi yapabilen akıllı bileklik satışı yapıyor. Ayrıca yayınladığı uygulama ile de spor meraklılarının koçluk görevini üstlenen marka bu kez Apple Watch için yeni bir uygulama yayınladı.
Yine fitness koçluğu görevini üstlenecek uygulama size 1, 4 veya 7 dakikalık egzersizler gösteriyor. Fitness hareketlerini içeren görevleri yaptığınız sırada uygulama sizin için zaman tutarken ayrıca günlük aktivitelerinizi de kayıt altına alabiliyor. Uygulamada görevlerin kısa sürede tamamlanması ve geçmişte yaptığınız egzersizleri kayıt altında tutulması ekstra motivasyon sağlamayı amaçlıyor.
Verilen görevlerin her biri vücudun farklı bölgelerini çalıştırıyor. Misfit Apple Watch uygulamasının şimdilik tek eksiği ise diğer platformlardaki uygulamalara verileri gönderemiyor oluşu. Ancak kısa bir süre sonra Android ve iOS işletim sistemli cihazlara sahip kullanıcılar cep telefonlarına kuracakları uygulama ile verilerini daha rahat takip edebilecekler. 

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