Apple Watch modellerine okul zamanı modu geliyor

Teknoloji Editörü
Tıpkı iPhone modellerinde olduğu gibi Apple Watch akıllı saatler de bildirimleri engelleyen Rahatsız Etmeyin modu ile birlikte geliyor. Ancak MacRumors'un yeni bir raporuna göre şirket öğrenciler için "Okul Zamanı Modu" adı altında bir özellik geliştiriyor.
Anne ve babaların ilgisini çekebilir
Raporda belirtilen bilgilere göre Okul Zamanı Modu bildirimleri engelleyecek olması bakımından Rahatız Etmeyin moduyla benzerlik gösterecek. Ancak bu özellikten farklı olarak kullanıcı saatteki uygulama ve diğer seçeneklere erişemeyeceği gibi sadece okul bitene kadar saati görmekten başka bir şey yapamayacak. Bu da Apple'ın akıllı saatlerini daha genç bir kitleyle konumlandırmaya çalıştığına işaret ediyor.Şirket bu stratejisiyle Apple Watch modellerine anne ve babaların ilgisini çekebilecek özellikler kazandırarak, akıllı saatlerin satışını yükseltmeyi de planlıyor. Bu özelliğin bir yazılım güncellemesi mi olacağı yoksa Apple Watch Series 5'e özel mi olacağı ise şimdilik netlik kazanmış değil. En net bilgiyi önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Apple etkinliğinde alabileceğiz.
https://www.macrumors.com/2019/09/02/apple-watch-sleep-tracking-and-schooltime/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle