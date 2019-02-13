Apple Watch yine önemli bir kalp rahatsızlığını ortaya çıkardı

Apple Watch Series 4 akıllı saatinde yer alan EKG ve nabız ölçer özellikleri kullanıcılara fayda sağlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD’de bir kullanıcı akıllı saati sayesinde kalp rahatsızlığını fark etti.

Kalp rahatsızlıklarında yol kat etti

Özellikle son dönemde Apple Watch Series 4 modelinin kalp rahatsızlıkları konusunda yaptığı tespitler gündemde. Önemli rahatsızlıkları fark eden kullanıcılar bu sayede acil önlem alarak kendisini kurtarabiliyor.

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Kuzey Carolina’da yaşayan bir hemşire görev yaptığı esnada Apple Watch modelinin yüksek nabız konusunda uyarı vermeye başladığını fark etti. Aşırı yorgun hisseden hemşire arkadaşlarının devreye girmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hemşirenin supraventriküler taşikardi adındaki hızlı kalp atımı rahatsızlığı olduğu anlaşıldı. Hemşire daha önce de kalbinde bazı ritim bozuklukları hissettiğini ancak bugüne kadar es geçtiğini ifade ediyor. Apple Watch saatinin uyarı vermesi sonrasında hastaneye gitmeye karar vermiş.

Apple Watch modellerinde kullanıcılar kenar tuşu kullanarak acil olarak 911 hattını arayabiliyor. Düşme algılaması, anormal nabız değerleri gibi durumlarda kullanıcıların tek hamle ile acil servislere ulaşması çok önemli.

Apple, akıllı saatinin önemli özelliklerini anlattığı vidolar ile kullanıcılara yol göstermeye çalışıyor. Bununla birlikte Apple Watch Series 4 modelinin EKG özelliği yetkili kurum onayı gerektirdiği için ABD dışında çalışmıyor.



