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Apple Watch yine önemli bir kalp rahatsızlığını ortaya çıkardı

EKG ve nabız ölçer özelliği sayesinde Apple Watch Series 4 modeli ağırlıklı olarak kalp rahatsızlıklarını daha hassas bir şekilde tespit edebiliyor. Bu da hayat kurtarma adına önem taşıyor.
3 ay
5,8b
1
10
Apple Watch
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple Watch Series 4 akıllı saatinde yer alan EKG ve nabız ölçer özellikleri kullanıcılara fayda sağlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD’de bir kullanıcı akıllı saati sayesinde kalp rahatsızlığını fark etti.

Kalp rahatsızlıklarında yol kat etti

Özellikle son dönemde Apple Watch Series 4 modelinin kalp rahatsızlıkları konusunda yaptığı tespitler gündemde. Önemli rahatsızlıkları fark eden kullanıcılar bu sayede acil önlem alarak kendisini kurtarabiliyor.

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Kuzey Carolina’da yaşayan bir hemşire görev yaptığı esnada Apple Watch modelinin yüksek nabız konusunda uyarı vermeye başladığını fark etti. Aşırı yorgun hisseden hemşire arkadaşlarının devreye girmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hemşirenin supraventriküler taşikardi adındaki hızlı kalp atımı rahatsızlığı olduğu anlaşıldı. Hemşire daha önce de kalbinde bazı ritim bozuklukları hissettiğini ancak bugüne kadar es geçtiğini ifade ediyor. Apple Watch saatinin uyarı vermesi sonrasında hastaneye gitmeye karar vermiş.

Apple Watch modellerinde kullanıcılar kenar tuşu kullanarak acil olarak 911 hattını arayabiliyor. Düşme algılaması, anormal nabız değerleri gibi durumlarda kullanıcıların tek hamle ile acil servislere ulaşması çok önemli.

Apple, akıllı saatinin önemli özelliklerini anlattığı vidolar ile kullanıcılara yol göstermeye çalışıyor. Bununla birlikte Apple Watch Series 4 modelinin EKG özelliği yetkili kurum onayı gerektirdiği için ABD dışında çalışmıyor.


 

https://9to5mac.com/2019/02/12/apple-watch-heart-condition-diagnosis/ Yorum Yaz
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dr.bllyldz 3 ay en beğenilen
Yine bir senaryo ile güncel tutulmaya çalışıyor apple watch. Kalp rahatsızlığını değil, artmış nabız sayısını algılamış (ki en ilkel özellik). Eğer iddia ettikleri gibi kanıt varsa saatin çektiği EKG görüntüsünü paylassinlar. Biz de evi arabayı satıp gidip apple hissesi satın alalım..
Yine bir senaryo ile güncel tutulmaya çalışıyor apple watch. Kalp rahatsızlığını değil, artmış nabız sayısını algılamış (ki en ilkel özellik). Eğer iddia ettik...
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the_dedektif 3 ay
Ekrem baydın artık ya haberi görünce senin yazdığını tahmin etmek zor değil.
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keremec 3 ay
Anlamıyorum editörlerin haftalık minimum haber kotaları falan mı var yoksa bu tarz haberler diğerlerine göre daha mı çok tık alıyor?
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sendemail 3 ay
Kıymetli arkadaşlar sizlere danışma ihtiyacı hissettim ,
internetten birkaç modele baktım ancak bir şey anlayamadım ,
kullanan ya da bu tür teknolojiyi bilen arkadaşlar yardımcı olurlarsa çok makbule geçer ,
Zira ailemizde tansiyon hastamız var .
Konu şu : tutarlı bir nabız ölçer (kalp ritmi ölçer) saatlerden bir tane almak istiyorum ,bunlar tansiyon da ölçer mi bilmiyorum ...
bunun için ;
xiaomi nin saatinden tutunuz da samsung watch ,apple watch hatta vestelin saatine de baktım.
Sizce bunlar arasında hangisini tavsiye edersiniz teşekkür ederim.
iyi forumlar arkadaşlar.
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oly1786 3 ay sendemail
böyle bir durumda her ne kadar sövsek de Apple tercih ederdim.
Ama doğruya doğru kullanmışlığım yok.
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dr.bllyldz 3 ay en beğenilen
Yine bir senaryo ile güncel tutulmaya çalışıyor apple watch. Kalp rahatsızlığını değil, artmış nabız sayısını algılamış (ki en ilkel özellik). Eğer iddia ettikleri gibi kanıt varsa saatin çektiği EKG görüntüsünü paylassinlar. Biz de evi arabayı satıp gidip apple hissesi satın alalım..
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the_dedektif 3 ay
Ekrem baydın artık ya haberi görünce senin yazdığını tahmin etmek zor değil.
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KaleyDeskop 3 ay
bilekten nabız ölçmek o kadar stabil değil, nasıl oldu da göğüs bandı kadar stabil ölçtü anlayamadım. Demek ki apple işini iyi yapmış..
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sis651 3 ay KaleyDeskop
Hemşire daha önceden ritim bozuklukları olduğunun farkında imiş ama saat uyarınca doktora gitme ihtiyacı hissetmiş!..
Spor esnasında bilekten ölçüm stabil değil ama normal ya da pasif bir durumda, yani yoğun hareket olmadığı esnada gayet iyiler. Sporda kol ve saat sallandığı için optik sensöre gelen ışık saatle derinin sürtünmesi, aranın açılıp kapanması, oynayan kılların etkilemesi vs. bir çok sebepten göğüs bandı doğruluğunda olmuyor.
Ha benim bozulan nabız bandım saat GPS'e sabitlensin diye beklerken 190'larda atıyor, birkaç kilometre sonra gerçek seviyelerine iniyordu. :D Hani saat böyle bir uyarı verse saat saçmalıyor der, aldırmam bile. :D
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Holy-Ghost 3 ay
doktor hisse al şakası yapmamış mı?
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Mellkor 3 ay
Tabi ki önce apple watch alıcak parayı bulmak gerek sonra tespit eder
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keremec 3 ay
Anlamıyorum editörlerin haftalık minimum haber kotaları falan mı var yoksa bu tarz haberler diğerlerine göre daha mı çok tık alıyor?
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deoks 3 ay keremec
Akşama bu haberin okunma sayısına bak. Diğer sıradan haberlerin kaç katı sayıda olduğunu görünce editörlere hak vereceksin.
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