Apple Watch yine önemli bir kalp rahatsızlığını ortaya çıkardı

Apple Watch Series 4 akıllı saatinde yer alan EKG ve nabız ölçer özellikleri kullanıcılara fayda sağlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD’de bir kullanıcı akıllı saati sayesinde kalp rahatsızlığını fark etti.
Kalp rahatsızlıklarında yol kat etti
Özellikle son dönemde Apple Watch Series 4 modelinin kalp rahatsızlıkları konusunda yaptığı tespitler gündemde. Önemli rahatsızlıkları fark eden kullanıcılar bu sayede acil önlem alarak kendisini kurtarabiliyor.
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Kuzey Carolina’da yaşayan bir hemşire görev yaptığı esnada Apple Watch modelinin yüksek nabız konusunda uyarı vermeye başladığını fark etti. Aşırı yorgun hisseden hemşire arkadaşlarının devreye girmesiyle hastaneye kaldırıldı.
Hemşirenin supraventriküler taşikardi adındaki hızlı kalp atımı rahatsızlığı olduğu anlaşıldı. Hemşire daha önce de kalbinde bazı ritim bozuklukları hissettiğini ancak bugüne kadar es geçtiğini ifade ediyor. Apple Watch saatinin uyarı vermesi sonrasında hastaneye gitmeye karar vermiş.
Apple Watch modellerinde kullanıcılar kenar tuşu kullanarak acil olarak 911 hattını arayabiliyor. Düşme algılaması, anormal nabız değerleri gibi durumlarda kullanıcıların tek hamle ile acil servislere ulaşması çok önemli.
Apple, akıllı saatinin önemli özelliklerini anlattığı vidolar ile kullanıcılara yol göstermeye çalışıyor. Bununla birlikte Apple Watch Series 4 modelinin EKG özelliği yetkili kurum onayı gerektirdiği için ABD dışında çalışmıyor.
https://9to5mac.com/2019/02/12/apple-watch-heart-condition-diagnosis/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
internetten birkaç modele baktım ancak bir şey anlayamadım ,
kullanan ya da bu tür teknolojiyi bilen arkadaşlar yardımcı olurlarsa çok makbule geçer ,
Zira ailemizde tansiyon hastamız var .
Konu şu : tutarlı bir nabız ölçer (kalp ritmi ölçer) saatlerden bir tane almak istiyorum ,bunlar tansiyon da ölçer mi bilmiyorum ...
bunun için ;
xiaomi nin saatinden tutunuz da samsung watch ,apple watch hatta vestelin saatine de baktım.
Sizce bunlar arasında hangisini tavsiye edersiniz teşekkür ederim.
iyi forumlar arkadaşlar.
Ama doğruya doğru kullanmışlığım yok.
Spor esnasında bilekten ölçüm stabil değil ama normal ya da pasif bir durumda, yani yoğun hareket olmadığı esnada gayet iyiler. Sporda kol ve saat sallandığı için optik sensöre gelen ışık saatle derinin sürtünmesi, aranın açılıp kapanması, oynayan kılların etkilemesi vs. bir çok sebepten göğüs bandı doğruluğunda olmuyor.
Ha benim bozulan nabız bandım saat GPS'e sabitlensin diye beklerken 190'larda atıyor, birkaç kilometre sonra gerçek seviyelerine iniyordu. :D Hani saat böyle bir uyarı verse saat saçmalıyor der, aldırmam bile. :D
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