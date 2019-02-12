Apex Legends ilk haftada 25 milyon oyuncu sayısına ulaştı

EA’nın uğruna Titanfall 3 projesini iptal etmeyi göze aldığı yeni battle royale oyunu Apex Legends umut dağıtmaya devam ediyor. İlk 3 günde 10 milyon oyuncu sayısına ulaşan oyun ilk hafta sonunda 25 milyon oyuncuya ulaştı.

Apex Legends ne kadar oyuncuya sahip?

Titanfall atmosferini ve mekaniklerini başarılı bir şekilde entegre eden Apex Legends’in zaten vurucu noktası da bu olmuştu. Shroud ve Dr DisRespect gibi büyük kanal sahiplerinin yaptığı yayınlar da tanıtımında etkili oldu.

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Diğer taraftan oyunun aynı anda erişim sağlayan oyuncu sayısı da 2 milyona yükseldi. Toplam kullanıcı sayısı gibi bu da iki kat artmış durumda. Sadece 7 günde elde edilen rakam oldukça dikkat çekici ancak Fornite’ın 200 milyon toplam oyuncu ve 8.3 milyon aynı anda erişim sağlayan oyuncu sayılarına henüz yaklaşamadı.

Elbette bu rakamın içerisinde deneme amaçlı oyuna katılanlar da olacaktır ve EA’nın en büyük çabası bu oyuncuları elinde tutmaya yönelik olacaktır. Ücretsiz olduğu ve oyun içi kozmetik satışlara güvendiği için uzun süreli aktif oyuncu tutabilmek çok önemli. EA bu bakımdan Sevgililer Günü için özel bir eşya serisi hazırladı ve Mart ayında da ücretli Battle Pass ile birlikte ilk etkinlik sezonu da başlamış olacak.