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Apex Legends ilk haftada 25 milyon oyuncu sayısına ulaştı

EA’nın çiçeği burnunda yeni battle royale oyunu Apex Legends ilk hafta sonunda 25 milyon oyuncuya ulaştı. Aynı anda oyuna bağlanan oyuncu sayısı da 2 milyon oldu.
3 ay
3,4b
1
25
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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EA’nın uğruna Titanfall 3 projesini iptal etmeyi göze aldığı yeni battle royale oyunu Apex Legends umut dağıtmaya devam ediyor. İlk 3 günde 10 milyon oyuncu sayısına ulaşan oyun ilk hafta sonunda 25 milyon oyuncuya ulaştı.

Apex Legends ne kadar oyuncuya sahip?

Titanfall atmosferini ve mekaniklerini başarılı bir şekilde entegre eden Apex Legends’in zaten vurucu noktası da bu olmuştu. Shroud ve Dr DisRespect gibi büyük kanal sahiplerinin yaptığı yayınlar da tanıtımında etkili oldu.

Ayrıca Bkz. "Nvidia GeForce GTX 1660 Ti kutuları hazır"

Diğer taraftan oyunun aynı anda erişim sağlayan oyuncu sayısı da 2 milyona yükseldi. Toplam kullanıcı sayısı gibi bu da iki kat artmış durumda. Sadece 7 günde elde edilen rakam oldukça dikkat çekici ancak Fornite’ın 200 milyon toplam oyuncu ve 8.3 milyon aynı anda erişim sağlayan oyuncu sayılarına henüz yaklaşamadı.

Elbette bu rakamın içerisinde deneme amaçlı oyuna katılanlar da olacaktır ve EA’nın en büyük çabası bu oyuncuları elinde tutmaya yönelik olacaktır. Ücretsiz olduğu ve oyun içi kozmetik satışlara güvendiği için uzun süreli aktif oyuncu tutabilmek çok önemli. EA bu bakımdan Sevgililer Günü için özel bir eşya serisi hazırladı ve Mart ayında da ücretli Battle Pass ile birlikte ilk etkinlik sezonu da başlamış olacak.

 

https://www.engadget.com/2019/02/11/apex-legends-25-million-players/ Yorum Yaz
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GoldPunch 3 ay en beğenilen
Oyun mükemmel çünkü.
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Cute Hentai 3 ay
İyi bir squad ile oynayınca 10'dan fazla maç kazanılan oyun olur kendileri. Level 50 oldum bile. Keyifli bir online deneyimi sunuyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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bytek 3 ay
eğlenceli bir oyun fakat pubg bağımlısı olarak söylüyorum bende yerini dolduramaz.
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jarkaman 3 ay
Doğru söylüyorsun ben xbox da oynadığım için :) sanki hepsinde öyledir diye düşündüm
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Paetzold 3 ay
Önemli olan devamlılık.
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Xiaomiseverim 3 ay
İnsanlar bu oyunun neyini bu kadar beğendi anlayamıyorum. Futuristik bir pubg oyunu o kadar. Titansız titanfall, skillsiz overwatch, samimiyetsiz pubg, olamamış fortnite. İkide bir oyunun kapanması kendi kendine tüm oyunu baştan indirmeye başlaması... Çok kötü yahu açıp oynayasım gelmiyor bile geçen grup olarak girdik ikide bir birinin oyunu gitti doğru düzgün oynayamadık bile. MC hunger games bile ağlatır bunu.
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jarkaman 3 ay
Şef kesinlikle yazdığın benzerliklerde haklısın ama oyun çok keyifli. Normalde battle royal sevmeyen biri olarak bunu çok sevdim. Oyunda durağanlık bekleme gibi anlar pek olmuyor. Kendini zorlayıp biraz denemeni tavsiye ederim.
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a_y_k_u_t 3 ay
10 numara oyun pardon crash similator mü demeliydim.... Her 3 oyunda bir hata verip atıyor. Her şeyi denedim düzeltmek için yok olmadı. Tam 4 kere son 2 ekip kalmışken attı. Ama bu kadar atmasına rağmen yine de tekrar girip oynuyorum oyun cidden eğlenceli :/
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Cute Hentai 3 ay
İyi bir squad ile oynayınca 10'dan fazla maç kazanılan oyun olur kendileri. Level 50 oldum bile. Keyifli bir online deneyimi sunuyor.
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kraix 3 ay Cute Hentai
Ekip değil de squad yani.
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QuexSeeL 3 ay
Beleş, EA çatısı altında, ilginç mekanikleri olan yapımcısı geçmişi sağlam bir oyun. Ansızın attılar oyun dünyasının içine merak uyandırdı hızlı oyun sistemiyle bir anda virüs gibi yayıldı oyuncular arasında. İlk indirenlerden biriyimdir AMD phenom II x6 işlemciye takıldık oynayamadım halen, benim durumumda olan bir dünya da kişi var.
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Portraitclub 3 ay
Üçretli olsaydı bu kadar indirme olur muydu?
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Nerevarine 3 ay
Pubg’den sıkılmış ve fortnite oynamak istemeyenler için bu oyun. O kadar abartıldı ki deneme amaçlı indirenler de bir hayli fazla.
Pardon abartıldı dedim değil mi?
Merak etmeyin bu gözler pubg ile fortnite’ın da abartıldığını gördü.
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-MoDeStUs- 3 ay
pupg ve bebe oyunu fortnite dan tiksinen ben bile bu oyunu sevdiyse siz anlayın durumu.
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