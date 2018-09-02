Apple arızalı iPhone 8 anakartlarını ücretsiz tamir edecek

Apple'ın geçtiğimiz yıl Eylül ayında tanıttığı iPhone 8 modeli hakkında henüz kronik ve yaygın bir sorun bildirilmemiş olsa da Apple geçtiğimiz günlerde iPhone 8 için anakart değiştirme programı başlattığını açıkladı. Arızalı cihazların Eylül 2017 ile Mart 2018 tarihleri arasında satıldığı ve çok küçük bir yüzdesinin arızalı olduğu belirtildi. Arızalı iPhone 8'lerde yeniden başlatma,donma ve çalışmaya başlamama sorunları olduğu açıklandı.

Programın uygulanacağı ülkeler arasında Türkiye yok

Apple geçtiğimiz yıllarda da daha eski modellerinde müşteri memnuniyeti için arızalı cihazları onarmak ve arızayı gidermeye yönelik bu tarz programlar başlatmıştı. Şimdiki program ise sadece iPhone 8 modeli için geçerli bir durum. Şu anda Apple anakart değiştirme programını Avustralya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Makao, Yeni Zelanda ve ABD'de uyguluyor. Türkiye şu anda programa dahil değil ve ülkemizdeki cihazlar hakkında Apple tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

https://www.apple.com/support/iphone-8-logic-board-replacement-program/