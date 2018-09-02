Apple arızalı iPhone 8 anakartlarını ücretsiz tamir edecek

Apple'ın geçtiğimiz yıl Eylül ayında tanıttığı iPhone 8 modeli hakkında henüz kronik ve yaygın bir sorun bildirilmemiş olsa da Apple geçtiğimiz günlerde iPhone 8 için anakart değiştirme programı başlattığını açıkladı. Arızalı cihazların Eylül 2017 ile Mart 2018 tarihleri arasında satıldığı ve çok küçük bir yüzdesinin arızalı olduğu belirtildi. Arızalı iPhone 8'lerde yeniden başlatma,donma ve çalışmaya başlamama sorunları olduğu açıklandı.
Programın uygulanacağı ülkeler arasında Türkiye yok
Apple geçtiğimiz yıllarda da daha eski modellerinde müşteri memnuniyeti için arızalı cihazları onarmak ve arızayı gidermeye yönelik bu tarz programlar başlatmıştı. Şimdiki program ise sadece iPhone 8 modeli için geçerli bir durum. Şu anda Apple anakart değiştirme programını Avustralya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Makao, Yeni Zelanda ve ABD'de uyguluyor. Türkiye şu anda programa dahil değil ve ülkemizdeki cihazlar hakkında Apple tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
https://www.apple.com/support/iphone-8-logic-board-replacement-program/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu kadar kotu olan bir isletim sistemi sizce neden hala populer? Ucuz filan diyebilirsiniz ben de o zaman niye samsung hala amiral gemisi cikariyor diye sorarim. Hos samsungun amiral gemilerini pek sevmem zira huawei, oneplus, htc gibi bir suru alternatif var. Burdan da sunu cikarabiliriz; tek bir modelin kotu olmasini koca sisteme mal edemeyiz. Ben de galaxy ace kullanip cok sovmustum androide. Sonra 2014de g2 kullanmaya basladim ve son derece iyi bir telefondu ki forumdaki en fazla mesaja sahip telefon konusu g2nin olmasi lazim. Isteyen istedigini alir fakat birisi cikip digerine cop dedigi zaman sacma oluyor. Bir benzeri de android kullananlarda var. Hatta androidin dusuk modellerini kullananlarda. Note 8 9 kullananlar bu kadar bos konusmuyor ama adam ben 700 liraya aldigim telefonumla aynisini yapiyorum gerizekali apple kullanicilari gibi soylemlerde bulunuyor. Ulkenin alim gucu yerlerde olunca oluyor sanirim bu tarz seyler. Yabancilarda isheep tarzi laflari dile getirenler de dandik asya ulkelerinden oluyor.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4591 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
iphone 8, iphone 8 sorun ve