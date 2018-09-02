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Apple arızalı iPhone 8 anakartlarını ücretsiz tamir edecek

Apple iPhone 8 modeli için anakart değiştirme programı başlattığını açıkladı. Eylül 2017 ile Mart 2018 tarihleri arasında satılan iPhone 8 modellerinin küçük bir yüzdesinde arıza olduğu belirtildi.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Apple'ın geçtiğimiz yıl Eylül ayında tanıttığı iPhone 8 modeli hakkında henüz kronik ve yaygın bir sorun bildirilmemiş olsa da Apple geçtiğimiz günlerde iPhone 8 için anakart değiştirme programı başlattığını açıkladı. Arızalı cihazların Eylül 2017 ile Mart 2018 tarihleri arasında satıldığı ve çok küçük bir yüzdesinin arızalı olduğu belirtildi. Arızalı iPhone 8'lerde yeniden başlatma,donma ve çalışmaya başlamama sorunları olduğu açıklandı. 

Programın uygulanacağı ülkeler arasında Türkiye yok

Apple geçtiğimiz yıllarda da daha eski modellerinde müşteri memnuniyeti için arızalı cihazları onarmak ve arızayı gidermeye yönelik bu tarz programlar başlatmıştı. Şimdiki program ise sadece iPhone 8 modeli için geçerli bir durum. Şu anda Apple anakart değiştirme programını Avustralya, Çin, Hong Kong, Hindistan, JaponyaMakao, Yeni Zelanda ve ABD'de uyguluyor. Türkiye şu anda programa dahil değil ve ülkemizdeki cihazlar hakkında Apple tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. 

https://www.apple.com/support/iphone-8-logic-board-replacement-program/ Yorum Yaz
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darkexecuter 9 ay en beğenilen
Başlık ilginç. Arızalı anakartları ücretsiz değiştirecekmiş. Yok birde ücret alsaydı sattığı bozuk telefonu onarmak için. Hastasısınız siz lan. Apple haberi yaparken özellikle mi böyle kelimeler seçiyorsunuz.
Başlık ilginç. Arızalı anakartları ücretsiz değiştirecekmiş. Yok birde ücret alsaydı sattığı bozuk telefonu onarmak için. Hastasısınız siz lan. Apple haberi yap...
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1 Yanıt Yanıtla +62
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Guest-1F9BF2C01 9 ay
Konu Apple olunca kullanandan çok kullanmayanlar şikayetçi nedense
2 Yanıt Yanıtla +36
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-RAMMSTEIN- 9 ay Guest-1F9BF2C01
Adamın elinde j7 var “Aypon çöp yhaaa” diyor. Ulan al bi kullan bi test et. Deneyimle. Mağazalarda iki parmaklamayla olacak birşey değil bu. Ama nerde. Bu kitleye göre biz Apple kullananlar sırf marka için alıyoruz elması için alıyoruz hava için alıyoruz. Bütün dünya boşa para saçıyor haklılar. Kalitenin tesadüf olmadığını bi anlatamadık şu FanDroidcilere...
Adamın elinde j7 var “Aypon çöp yhaaa” diyor. Ulan al bi kullan bi test et. Deneyimle. Mağazalarda iki parmaklamayla olacak birşey değil bu. Ama nerde. Bu k...
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3 Yanıt Yanıtla +16
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yobaz-yakici 9 ay
TR'deki sheeple sürüsü boşuna beklemesin... onlara yok... çöpe atın yenisini alın...

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yobaz-yakici 9 ay
fason üretici 6 aylık dayanıklılığı ayarlamayı becerememiş sorun bu... dua edin kulakta patlamadı yada yanmadı...

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ApsinteX 9 ay
Sanki babası hayrına değiştiriyor. Kendinden kaynaklı bir problem. O yüzden bu değişim de ss kanunlarına göre yapılmalı.
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darkexecuter 9 ay
Saçma sapan konuşma. Z2 dediğin telefon 5 yıllık. İpad Apple sattığı en ucuz ve fiyat performans oranı en yüksek ürün belkide. Sen dersen elindeki j bilmem kaç falan diye bende yazarım bunu ki millet senin nasıl saçmaladığını görsün. Apple karalamak için özel bir nedeninin olmadığı anlaşılsın. Bırak bana yok malını yazmışsın bilmem ne gibi demagoji yapmayı. Git kendi yaşıtlarınla kumda oyna
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-RAMMSTEIN- 9 ay
Bu gibi Apple haberlerinin altındaki yorumlar nedense genel olarak Apple kullanmayanlar tarafından yorumlanıyor. Çok ilginç değil mi ?
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Greggs 9 ay -RAMMSTEIN-
Mevcut telefonum iphone 6s. Sikintim yok memnunum. Sizden hala androidin kotu olduguna dair bir arguman bekliyorum.
Bu kadar kotu olan bir isletim sistemi sizce neden hala populer? Ucuz filan diyebilirsiniz ben de o zaman niye samsung hala amiral gemisi cikariyor diye sorarim. Hos samsungun amiral gemilerini pek sevmem zira huawei, oneplus, htc gibi bir suru alternatif var. Burdan da sunu cikarabiliriz; tek bir modelin kotu olmasini koca sisteme mal edemeyiz. Ben de galaxy ace kullanip cok sovmustum androide. Sonra 2014de g2 kullanmaya basladim ve son derece iyi bir telefondu ki forumdaki en fazla mesaja sahip telefon konusu g2nin olmasi lazim. Isteyen istedigini alir fakat birisi cikip digerine cop dedigi zaman sacma oluyor. Bir benzeri de android kullananlarda var. Hatta androidin dusuk modellerini kullananlarda. Note 8 9 kullananlar bu kadar bos konusmuyor ama adam ben 700 liraya aldigim telefonumla aynisini yapiyorum gerizekali apple kullanicilari gibi soylemlerde bulunuyor. Ulkenin alim gucu yerlerde olunca oluyor sanirim bu tarz seyler. Yabancilarda isheep tarzi laflari dile getirenler de dandik asya ulkelerinden oluyor.
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iphome 9 ay
Bi zahmet yapsın 10k verdik
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Francis J. Underwood 9 ay
Muhtemelen iPhone 9 çöp olacak
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Tommy Shelby 9 ay
Ücret alsalar da bu iPhonecular ses etmez. Babasının şirketi gibi savunuyorlar Apple'ı.
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12 Angry Men 9 ay
Her iphone haberi altında aynı kıskanç tiplerin yorumları oluyor. :D
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drjacob 9 ay
Programın uygulanacağı ülkeler arasında Türkiye yok




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