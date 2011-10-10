Apple bünyesinde 1000 mühendis A serisi yongalar üzerinde çalışıyor

Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 4S modelinde beklentilerin karşılanamaması ve hemen ardından Steve Jobs'ın ölümü firmanın geleceği ile ilgili tartışmaların yaşanmasına neden olmuştu. Ön siparişlerde iPhone 4S modelinin tarihin en hızlı sipariş alan iPhone'u olması moralleri yükseltti. Bununla birlikte Apple'ın gelecek yıllar için teknoloji geliştirmeye ne kadar önem verdiği de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.





CEO'luktan istifası ve ölümü arasındaki zaman diliminde Jobs'un yakın çevresine verdiği bilgilere göre firma bünyesinde 1000 mühendis A serisi işlemcileri tasarlamak için çalışıyor. Düşük enerji tüketimi ve daha küçük boyutlar tasarımın odak noktası konumunda. Steve Jobs'ın deyimiyle PC sonrası dönemi başlatan Apple'ın bu dönem için aldığı pozisyon da ortaya çıkmış oluyor.





Apple 2009 yılında kendi yonga tasarım ekibini kurmuştu. Intel ve AMD'nin PC tabanlı yonga üretiminde sıkışıp kalması Apple'ı bu kararı almaya itmişti. İki yıl gibi kısa bir sürede 1000 mühendis istihdam eden Apple'ın dünya çapında toplam 50 000 çalışanı bulunuyor. Bunun 30 000'i Apple mağazalarında çalışıyor. 20 000 kişi ise teknik birimlerde görev alıyor. Yonga tasarım ekibi ise bu sayının 20'de 1'ini oluşturuyor.





iPad 2 ve iPhone 4s modelinde kullanılan A5 işlemcisi A4 modelinden iki kat daha hızlı ve batarya tüketimi olarak da daha düşük. iPhone 4 7 saat konuşma süresi sunarken, iPhone 4S 8 saat konuşma süresi sunuyor.





Apple bunun yanında iOS ve MacBook Air ürünlerinden hard disk sürücülerini kaldırarak yerine flash tabanlı hafıza birimleri yerleştirdi. Silikon seviyesindeki bu iki önemli değişiklik Jobs'un deyimiyle biçim katsayısını bir sorun olmaktan çıkarıyor.





Apple'ın bundan sonra ne tür cihazlar ortaya çıkaracağı mühendislerinin hayal gücüne kalmış. Jobs'un, yönetimde olmayacağı dönemleri hesaba katarak firmanın eline uzun yıllara yayılmış bir yol haritası bıraktığı söyleniyor. Bu belki de Steve Jobs'un en önemli icraatı.





Otoritelere göre Apple'ın şu an üzerinde çalıştığı ürünleri firmanın tarihindeki en iyi ürünler. Yongalar, donanım, yazılım, endüstriyel tasarım, perakende mağazaları birbiriyle tamamen uyum içinde çalışıyor. Jobs'un istifa ederken söylediği "Apple'ın en iyi günleri bundan sonra başlayacak" sözü belki de buna işaret ediyor.





Apple'ın disiplin kazandığı en iyi konu neyi yapmamak gerektiğine karar vermek olarak açıklanabilir. Eğer tablet ve akıllı telefon segmentinden daha farklı bir cihaz daha piyasaya çıkacaksa bunu Apple'dan beklemek yanlış olmaz.