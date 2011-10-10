Apple bünyesinde 1000 mühendis A serisi yongalar üzerinde çalışıyor

Haber Editörü
Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 4S modelinde beklentilerin karşılanamaması ve hemen ardından Steve Jobs'ın ölümü firmanın geleceği ile ilgili tartışmaların yaşanmasına neden olmuştu. Ön siparişlerde iPhone 4S modelinin tarihin en hızlı sipariş alan iPhone'u olması moralleri yükseltti. Bununla birlikte Apple'ın gelecek yıllar için teknoloji geliştirmeye ne kadar önem verdiği de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
CEO'luktan istifası ve ölümü arasındaki zaman diliminde Jobs'un yakın çevresine verdiği bilgilere göre firma bünyesinde 1000 mühendis A serisi işlemcileri tasarlamak için çalışıyor. Düşük enerji tüketimi ve daha küçük boyutlar tasarımın odak noktası konumunda. Steve Jobs'ın deyimiyle PC sonrası dönemi başlatan Apple'ın bu dönem için aldığı pozisyon da ortaya çıkmış oluyor.
Apple 2009 yılında kendi yonga tasarım ekibini kurmuştu. Intel ve AMD'nin PC tabanlı yonga üretiminde sıkışıp kalması Apple'ı bu kararı almaya itmişti. İki yıl gibi kısa bir sürede 1000 mühendis istihdam eden Apple'ın dünya çapında toplam 50 000 çalışanı bulunuyor. Bunun 30 000'i Apple mağazalarında çalışıyor. 20 000 kişi ise teknik birimlerde görev alıyor. Yonga tasarım ekibi ise bu sayının 20'de 1'ini oluşturuyor.
iPad 2 ve iPhone 4s modelinde kullanılan A5 işlemcisi A4 modelinden iki kat daha hızlı ve batarya tüketimi olarak da daha düşük. iPhone 4 7 saat konuşma süresi sunarken, iPhone 4S 8 saat konuşma süresi sunuyor.
Apple bunun yanında iOS ve MacBook Air ürünlerinden hard disk sürücülerini kaldırarak yerine flash tabanlı hafıza birimleri yerleştirdi. Silikon seviyesindeki bu iki önemli değişiklik Jobs'un deyimiyle biçim katsayısını bir sorun olmaktan çıkarıyor.
Apple'ın bundan sonra ne tür cihazlar ortaya çıkaracağı mühendislerinin hayal gücüne kalmış. Jobs'un, yönetimde olmayacağı dönemleri hesaba katarak firmanın eline uzun yıllara yayılmış bir yol haritası bıraktığı söyleniyor. Bu belki de Steve Jobs'un en önemli icraatı.
Otoritelere göre Apple'ın şu an üzerinde çalıştığı ürünleri firmanın tarihindeki en iyi ürünler. Yongalar, donanım, yazılım, endüstriyel tasarım, perakende mağazaları birbiriyle tamamen uyum içinde çalışıyor. Jobs'un istifa ederken söylediği "Apple'ın en iyi günleri bundan sonra başlayacak" sözü belki de buna işaret ediyor.
Apple'ın disiplin kazandığı en iyi konu neyi yapmamak gerektiğine karar vermek olarak açıklanabilir. Eğer tablet ve akıllı telefon segmentinden daha farklı bir cihaz daha piyasaya çıkacaksa bunu Apple'dan beklemek yanlış olmaz.
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" Dunya cok seyrek olarak Steve Jobs un yarattigi gibi degisimler gormustur, ve bunun etkileri nesillerce devam edecektir "
Daha once, Bill Gates'e bilgisayar dunyasindaki gercek devrim nedir diye soruldugunda:
"Yeni bir standart yaratmak, kucuk bir degisim degil, gercekten yeni ve insanlarin hayal guclerini yonlendiren degisimler sunarak olur; ve simdiye kadar gordugum tum makinalar arasinda, bunu basarabilen sadece Macintosh olmustur"
Ayrica bu arkadas Samsungta mi calisiyor? Samsung yok olsa dunya degisir diyen tek bir insan olamaz yani. Adamlarin yuksek uretim kapasitesinden baska hicir ozellikleri yok, hicbir farkliliklari da yok.
Intel batsa da birsey olmaz, ama Microsoft batarsa evet, buyuk etkisi olur dunyaya.
Hm, eger 1997 de Apple batsaydi, Steve Jobs gelmeseydi neler olurdu?
Bir firmanin sadece 14 yilda yaptigi etkiye bakalim:
1- Symbian 6 kullaniyor olurduk.
2- Tablet PC ler hala katlanan Windows bilgisayarlar olurdu.
3- Multi touch hala labaratuvarda olurdu.
4- Android, WP7, WebOS olmazdi.
5- Windows un arayuzu XP dekine cok yakin olarak devam ederdi.
6- Dunyadaki mobil ortam icin yazilim gelistirme isi simdikinin %1inden bile kucuk olurdu.
7- ARM bu kadar gelismezdi, Intel hala tekel olarak kalirdi.
8- HTML5 bu kadar yayilmazdi.
9- Dijital muzik bu kadar yayilmazdi.
Peki,1997 oncesi icin, Apple hic varolmasaydi?
1- Mouse diye birsey olmazdi. Tamamen rafa kaldirilan iptal edilen bir projeydi cunku kendisi. Mouse yerine baska bir UI gorurduk belki, ancak uzunca bir sure bilgisayar denen alet nis olarak kalmaya devam ederdi.Bilgisayarin gunumuzdekinden cok daha az sayida topluma yayilmis olurdu ve dolayisyla simdiki kadar gelismis bir cihaz olmazdi.
2- Windows diye birsey olmazdi.
3- Laptoplar bugunku formlarinda olmazdi. Laptop Toshiba tarafindan icat edilmistir, ancak laptopin modern hali yani bileklerinizi koymak icin yer, ortasinda kontrol etmek icin bir bolge seklinde ilk kez Apple dan cikmistir.
iPhone ve iPad canlı örnekler zaten. Daha bunun Lisa'sı var, Newton'u var. Paint'i var, iPod'u var, iTunes Store'u var, AppStore'u var, iBook Store'u var. Var oğlu var... Her sene bir firmadan mucize beklenmezki. Apple çok şımartmış sizi.
Bir inovasyon da Samsung'dan görsek keşke. Var olan şeylerin en kaslılarını (Daha büyük ekran, daha hızlı işlemci ve GPU, daha yüksek kapasiteli batarya, daha yüksek ram vs. gibi bir sürü "daha") bir araya toplamaktan ziyade yeni bir şeyler görsek Samsung'dan. Elle tutulur bir AMOLED'leri var işte.
@Systemapps
Senin aramana hacet kalmadı. Sadece AT&T üzerinden 12 saatte verilen iPhone 4S sipariş sayısı 200.000 adet. Sen ve Apple'in artık sona geldiğini düşünen sayın @Darkaura da arasaydı 200.002 olacaktı. İhmal edilebilirsiniz yani. :D
@SiR MaNiaC
İşlemciyi üretmek işin amelelik kısmı. İşin mühendislik, zeka, yaratıcılık, tasarım, sanat ve bilumum incelik isteyen kısımlarını Apple bizzat kendisi yapıyor. Bu durumu bizzat AMD Ati ve Nvidia'nın GPU ları tasarlayıp TSMC'ye ürettirmesi gibi düşünebilirsiniz.