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Apple bünyesinde 1000 mühendis A serisi yongalar üzerinde çalışıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,7b
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104
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 4S modelinde beklentilerin karşılanamaması ve hemen ardından Steve Jobs'ın ölümü firmanın geleceği ile ilgili tartışmaların yaşanmasına neden olmuştu. Ön siparişlerde iPhone 4S modelinin tarihin en hızlı sipariş alan iPhone'u olması moralleri yükseltti. Bununla birlikte Apple'ın gelecek yıllar için teknoloji geliştirmeye ne kadar önem verdiği de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

CEO'luktan istifası ve ölümü arasındaki zaman diliminde Jobs'un yakın çevresine verdiği bilgilere göre firma bünyesinde 1000 mühendis A serisi işlemcileri tasarlamak için çalışıyor. Düşük enerji tüketimi ve daha küçük boyutlar tasarımın odak noktası konumunda. Steve Jobs'ın deyimiyle PC sonrası dönemi başlatan Apple'ın bu dönem için aldığı pozisyon da ortaya çıkmış oluyor.

Apple 2009 yılında kendi yonga tasarım ekibini kurmuştu. Intel ve AMD'nin PC tabanlı yonga üretiminde sıkışıp kalması Apple'ı bu kararı almaya itmişti. İki yıl gibi kısa bir sürede 1000 mühendis istihdam eden Apple'ın dünya çapında toplam 50 000 çalışanı bulunuyor. Bunun 30 000'i Apple mağazalarında çalışıyor. 20 000 kişi ise teknik birimlerde görev alıyor. Yonga tasarım ekibi ise bu sayının 20'de 1'ini oluşturuyor. 

iPad 2 ve iPhone 4s modelinde kullanılan A5 işlemcisi A4 modelinden iki kat daha hızlı ve batarya tüketimi olarak da daha düşük. iPhone 4 7 saat konuşma süresi sunarken, iPhone 4S 8 saat konuşma süresi sunuyor.

Apple bunun yanında iOS ve MacBook Air ürünlerinden hard disk sürücülerini kaldırarak yerine flash tabanlı hafıza birimleri yerleştirdi. Silikon seviyesindeki bu iki önemli değişiklik Jobs'un deyimiyle biçim katsayısını bir sorun olmaktan çıkarıyor.

Apple'ın bundan sonra ne tür cihazlar ortaya çıkaracağı mühendislerinin hayal gücüne kalmış. Jobs'un, yönetimde olmayacağı dönemleri hesaba katarak firmanın eline uzun yıllara yayılmış bir yol haritası bıraktığı söyleniyor. Bu belki de Steve Jobs'un en önemli icraatı. 

Otoritelere göre Apple'ın şu an üzerinde çalıştığı ürünleri firmanın tarihindeki en iyi ürünler. Yongalar, donanım, yazılım, endüstriyel tasarım, perakende mağazaları birbiriyle tamamen uyum içinde çalışıyor. Jobs'un istifa ederken söylediği "Apple'ın en iyi günleri bundan sonra başlayacak" sözü belki de buna işaret ediyor.

Apple'ın disiplin kazandığı en iyi konu neyi yapmamak gerektiğine karar vermek olarak açıklanabilir. Eğer tablet ve akıllı telefon segmentinden daha farklı bir cihaz daha piyasaya çıkacaksa bunu Apple'dan beklemek yanlış olmaz.

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panelci 8 yıl en beğenilen
Herseyi apple'dan bekleyen sadece teknoloji severler degil,teknolji üretenlerde olsa gerek:) her sene ayni olay radyo yok satmaz denir stok bulunmaz,flash yok aplle batti denir en çok kazanan sirket apple olur,"ip4 ile 4s arasinda hiç fark yok fiyasko denir@ cihaz yok satar ama 4 senedir bisürù çoukça,saçma sapan elestiriler apple müsterilerine hakaretler,enayi muamelesi yapmalar bitmez..okadar insanin ar-ge yapip yüzlerce denemenin sonunda üretilen emek verilen teknolojiyi radyo yok diye bir kalemde bitirenleri ayakta alkisliyorum..
Herseyi apple'dan bekleyen sadece teknoloji severler degil,teknolji üretenlerde olsa gerek:) her sene ayni olay radyo yok satmaz denir stok bulunmaz,flash yok ...
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Centauri 8 yıl
Bill Gates'in Steve Jobs ile ilgili soylediklerini Faux Carnival in gozune sokalim bence bi,

" Dunya cok seyrek olarak Steve Jobs un yarattigi gibi degisimler gormustur, ve bunun etkileri nesillerce devam edecektir "

Daha once, Bill Gates'e bilgisayar dunyasindaki gercek devrim nedir diye soruldugunda:

"Yeni bir standart yaratmak, kucuk bir degisim degil, gercekten yeni ve insanlarin hayal guclerini yonlendiren degisimler sunarak olur; ve simdiye kadar gordugum tum makinalar arasinda, bunu basarabilen sadece Macintosh olmustur"

Ayrica bu arkadas Samsungta mi calisiyor? Samsung yok olsa dunya degisir diyen tek bir insan olamaz yani. Adamlarin yuksek uretim kapasitesinden baska hicir ozellikleri yok, hicbir farkliliklari da yok.
Intel batsa da birsey olmaz, ama Microsoft batarsa evet, buyuk etkisi olur dunyaya.

Hm, eger 1997 de Apple batsaydi, Steve Jobs gelmeseydi neler olurdu?
Bir firmanin sadece 14 yilda yaptigi etkiye bakalim:

1- Symbian 6 kullaniyor olurduk.

2- Tablet PC ler hala katlanan Windows bilgisayarlar olurdu.

3- Multi touch hala labaratuvarda olurdu.

4- Android, WP7, WebOS olmazdi.

5- Windows un arayuzu XP dekine cok yakin olarak devam ederdi.

6- Dunyadaki mobil ortam icin yazilim gelistirme isi simdikinin %1inden bile kucuk olurdu.

7- ARM bu kadar gelismezdi, Intel hala tekel olarak kalirdi.

8- HTML5 bu kadar yayilmazdi.

9- Dijital muzik bu kadar yayilmazdi.

Peki,1997 oncesi icin, Apple hic varolmasaydi?

1- Mouse diye birsey olmazdi. Tamamen rafa kaldirilan iptal edilen bir projeydi cunku kendisi. Mouse yerine baska bir UI gorurduk belki, ancak uzunca bir sure bilgisayar denen alet nis olarak kalmaya devam ederdi.Bilgisayarin gunumuzdekinden cok daha az sayida topluma yayilmis olurdu ve dolayisyla simdiki kadar gelismis bir cihaz olmazdi.

2- Windows diye birsey olmazdi.

3- Laptoplar bugunku formlarinda olmazdi. Laptop Toshiba tarafindan icat edilmistir, ancak laptopin modern hali yani bileklerinizi koymak icin yer, ortasinda kontrol etmek icin bir bolge seklinde ilk kez Apple dan cikmistir.
Bill Gates'in Steve Jobs ile ilgili soylediklerini Faux Carnival in gozune sokalim bence bi," Dunya cok seyrek olarak Steve Jobs un yarattigi gibi d...
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Erasmus78 8 yıl
@darkaura
iPhone ve iPad canlı örnekler zaten. Daha bunun Lisa'sı var, Newton'u var. Paint'i var, iPod'u var, iTunes Store'u var, AppStore'u var, iBook Store'u var. Var oğlu var... Her sene bir firmadan mucize beklenmezki. Apple çok şımartmış sizi.
Bir inovasyon da Samsung'dan görsek keşke. Var olan şeylerin en kaslılarını (Daha büyük ekran, daha hızlı işlemci ve GPU, daha yüksek kapasiteli batarya, daha yüksek ram vs. gibi bir sürü "daha") bir araya toplamaktan ziyade yeni bir şeyler görsek Samsung'dan. Elle tutulur bir AMOLED'leri var işte.
@Systemapps
Senin aramana hacet kalmadı. Sadece AT&T üzerinden 12 saatte verilen iPhone 4S sipariş sayısı 200.000 adet. Sen ve Apple'in artık sona geldiğini düşünen sayın @Darkaura da arasaydı 200.002 olacaktı. İhmal edilebilirsiniz yani. :D
@SiR MaNiaC
İşlemciyi üretmek işin amelelik kısmı. İşin mühendislik, zeka, yaratıcılık, tasarım, sanat ve bilumum incelik isteyen kısımlarını Apple bizzat kendisi yapıyor. Bu durumu bizzat AMD Ati ve Nvidia'nın GPU ları tasarlayıp TSMC'ye ürettirmesi gibi düşünebilirsiniz.
@darkauraiPhone ve iPad canlı örnekler zaten. Daha bunun Lisa'sı var, Newton'u var. Paint'i var, iPod'u var, iTunes Store'u var, AppStore'u var, iBook Store'...
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tlgztrk 7 yıl
Apple kötüleyen arkadaslar yapay zekanın ne olduğunu bilmiyor olabilir ama bu siri daha gelişir ve kendini geliştire bilir durana gelirse ekmek gibi satılır bence yapay zekanın ne olduğunu araştıralım Voice control Yada bunun gibi bişeyden bahsetmiyoruz siri bı isim ama yapay zeka bir insan beyni gelistirilebilir duruma geldiginde emin olun iPhone koşmak zorunda kalırsınız
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Guest-F8946C419 7 yıl
Buradaki bazı apple düşmanlarının yorumunu gördükten sonra yapay zekanın bu kişilerin zekasından daha üstün olduğunu gördüm.
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spaydix 8 yıl
saçmalamayın pc nin mouse un ethernet kartının icatçısı XEROX dur ne apple ne microsoft ne ibm dir .
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Erasmus78 8 yıl spaydix
spaydix

saçmalamayın pc nin mouse un ethernet kartının icatçısı XEROX dur ne apple ne microsoft ne ibm dir .

Mouse : Douglas Engelbart
PC : IBM (Ancak PC gerçek anlamda ilk kez Mcintosh ile "kişisel" olmuştur.)

Xerox'un bulduğu hiç bir nane yoktur. Aslında siz Xerox derken GUI yi kastediyorsunuz ama ilgisi yok. Xerox GUI yi elinin tersi ile itip rafa atmıştır. Gelecek görmemiştir GUI denen şeyde. GUI deki geleceği ilk gören yine Steve JOBS'tur. Tabi JOBS GUI'yi geliştiren takımı Apple'a transfer edip Lisa'yı piyasaya sürünce yer yerinden oynamış ve GUI inanılmaz tutmuştur. Bu arada kafasını duvarlara vuran Xerox iş işten geçtikten sonra dava açmış ancak dava sonuçlanmadan Apple ile anlaşmışlardır.
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Centauri 8 yıl
Dracos,

Oldukca terbiyesiz seviyesiz ve saldiran bir mesaj yazmissin. Insan gii cevap verecegim.

Kendi sorularim uzerinden gidecegim, cunku bana hakaret ederken yazdigim sorulara cevap vererek hakaret etmemissin, agzindan kopukler cikararak rastgele sallamissin.

Buyur:

1- Symbian 6 kullaniyor olurduk. (Itirazin var mi? )

2- Tablet PC ler hala katlanan Windows bilgisayarlar olurdu. ( Eee? Itirazin var mi? )

3- Multi touch hala labaratuvarda olurdu. ( CERN laboratuar degil mi? iPhone'dan once satilan dokunmatik degil ancak multitouch cep telefonlari hangileri? )

4- Android, WP7, WebOS olmazdi. ( Itirazin var mi?)

5- Windows un arayuzu XP dekine cok yakin olarak devam ederdi. ( ???? )

6- Dunyadaki mobil ortam icin yazilim gelistirme isi simdikinin %1inden bile kucuk olurdu. ( Anlamiyorum Windows CE vardi o vardi bu vardi diyorsun, evet vardi, Palm da vardi, ama bu yazdigimda bi hata var mi? )

7- ARM bu kadar gelismezdi, Intel hala tekel olarak kalirdi. (Windows8 in ARM desteklemesinin ne kadar buyuk bir olay oldugunun farkinda degil misin? Tablet ve smartphone sektorunun ne kadar buyudugunun farkinda degil misin? ARM yoktu, dandikti filan demiyorum, ama bu kadar gelismezdi diyorum itirazin nedir buna ya? )

8- HTML5 bu kadar yayilmazdi. ( Apple flash i keserek HTML5 in yayilmasinin onunu acmadi mi sence? iPad ciktiktan bir hafta sonra CNN, NatGeo, NBC, NYTimes, WallStreetJournal gibi siteler HTML5 versiyonlarini cikardilar, yani Apple ile ilgisi yoksa, hepsinin tam o ara cikmasi tesaduf mu? Bu sitelerin HTML5 desteklemesi HTML5 in yayilmasini ateslemedi mi ???

9- Dijital muzik bu kadar yayilmazdi. ( Buna nasil bu kadar da sallanmaz diyorsun??? Google a yaz 'Digital music revolution' Veya bi arastir, dunyada en cok muzik nereden satin aliniyor diye??? Ben korsanlardan filan bahsetmedim ki, Dijital muzik endustrisinden bahsettim.

Peki,1997 oncesi icin, Apple hic varolmasaydi?

1- Mouse diye birsey olmazdi. Tamamen rafa kaldirilan iptal edilen bir projeydi cunku kendisi. Mouse yerine baska bir UI gorurduk belki, ancak uzunca bir sure bilgisayar denen alet nis olarak kalmaya devam ederdi.Bilgisayarin gunumuzdekinden cok daha az sayida topluma yayilmis olurdu ve dolayisyla simdiki kadar gelismis bir cihaz olmazdi.

( Wikipedia ya bakarken biraz dha dikkatli baksaydin keske. Telefunken mouse u 1972 de uretimden kaldirmis. Yalan mi? Degil. Xerox ise projeyi iptal etmis, ticarilestirmemis. Yalan mi? Degil. Biz niye su an mouse kullaniyoruz? Hadi dusun bakalim biraz!!)

2- Windows diye birsey olmazdi. ( Olur muydu? )

3- Laptoplar bugunku formlarinda olmazdi. Laptop Toshiba tarafindan icat edilmistir, ancak laptopin modern hali yani bileklerinizi koymak icin yer, ortasinda kontrol etmek icin bir bolge seklinde ilk kez Apple dan cikmistir.
Powerbook 100. Ilk laptop degil, ama bugun kullandigimiz laptop seklini belirleyen laptop.


Sonuc: Bilgisayar muhendisiyim demissin, ben de bilgisayar muhendisiyim ama sen maalesef biraz sinirli kalmissin kendi alanina.
Innovasyonla ilgili kitaplar okumani oneririm, mesela
'The Art of Innovation' Tom Kelley. Bir seyi icat etmek mi innovasyondur, onu kitlelere tasimak mi, orada belki biraz ogrenirsin.
Ayrica, ben MBA yapiyorum, gecen sene full time yapiyordum, su an part time; ve hem hocalar, hem kitaplar, nerederyse her derste Steve Jobs'u Apple'i ornek olarak gosteriyorlar. Yani olur da MBA filan yaparsan, yukarida yazdigin sacmaliklari paper larina filan yazma, herseyden F alirsin.

Daha dun geceki derste soylenen ornek mesela, outside-in (Distan ice) dizayn ile ilgili. Teknolojide innovasyon yapmak icin distan ice dizayn yapilmali, ve dista ice dizayn, cihazin faydalarindan yani amaclarindan baslayip, o amaclara odaklanarak teknolojiye dogru geri geri gitmek. Icten-disa(Inside out) dizayn, teknolojiden baslayip, ortaya birsey cikarip, koyabildigin herseyi koyup, sonra cihazi tanimlamaya calismak. Hoca, yillarca Microsoft'ta calismis bir profesor, ornek olarak, iPad i verdi. Icten-disa dusunurseniz iPad buyuk bir iPhone dur, ama yanlis dusunmus olursunuz; distan ice dusununce, musterinin kullanim alani tamamen farkli oldugu icin bambaska bir cihazdir dedi. Neyse bunu niye yazdim ben de bilmiyorum ama her derste boyle ornekler geciyor.

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kmlknsr 8 yıl
bak bitaneside mimar mühendis olayına girmiş ..cok merak ettim mimar sinanın meslegi nedir :D.. ama arkadasın sanat ve amelelik yorumuna katılıyorum ..
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Erasmus78 8 yıl kmlknsr
kmlknsr

bak bitaneside mimar mühendis olayına girmiş ..cok merak ettim mimar sinanın meslegi nedir :D.. ama arkadasın sanat ve amelelik yorumuna katılıyorum ..

Mimar Sinan'ın aslında mesleği bugün ki "İnşaat Mühendisli" idi. O zamanlar böyle bir ayrım olmadığından Mimar denmesi gayet normaldir. Ya da şöyle de diyebilir. O zamanlar mimarlar statik, mekanik, dinamik, mukavemet gibi bilimleri iyi biliyorlardı. Ancak şimdi mimarların onlar ile ilgisi yok.
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kmlknsr 8 yıl
okulların calıskan cocukları dersleri hic kacırmayan antroooit ciler teknoloji dehası bunlar ya cidden seviyorum bu insanları .. nasa nın marsa gonderdiği robot gibiler ya :D hersey var .. cok takılmayın beyler, apple büyüler sizi dikkat edin şeytani bişey var :D
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kmlknsr 8 yıl
Çook açııkk kaaynaklı bir kıskançlık hissediyorum :D :D
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YasinCC 8 yıl
Yok bu olmazdı yok şu olmazdı vay arkadaş neymiş be bu apple
Ya IBM olmasaydı
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Dgkn_ngn 8 yıl
İ love you appleeeeeee
neyin mucadelesini veriyosunuz Allah askina. İsinize bakin konuyu okudum ciddi ciddi butun yorumlari amma kastiniz yeter birakin :) Calissin 1000 tane muhendis bizde keyifle kullanalim su cihazlari ;)
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78erhan78 8 yıl
Steve yapıyor ya inanılmaz bir dahi bu adam eminim en az 5 sene sonrası teknolojiyi tasarlayıp şirketin eline vermiştir.Zaten üniverstenin birine yaptığı konuşmada ölüm haberinden bahsederken bu öngörüyü vermişti.Geçen bir haber okudum Steve jobs un iphone 5-6-7 nin tasarımını şimdiden hazırladığını yazıyordu.Bu adam gerçekten muhteşem.O olmasa bilgisayar diye adam gibi bişey olmazdı.Bill gates çalmasaydı şuan mac kullanıyor olucatım ne güzel off off


Böyle bir deha nın daha birçok teknoloji ilklerini yapacağından emindim ama üzücü bir durum kendisi vefat etti..

Slikon vadisi korsanları filmini izleyip bu adamın hayatını araştırırsanız ne kadar büyük ve zeki bir insan olduğunu anlarsınız.Bence teknolojinin baş lideri kendisi.
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1megabayt 8 yıl
B-veritas, fotoğraf makinesi konusunda yanılıyor olabilir misini? Araştırdığım tüm kaynaklarda Kodak olarak geçiyor:

inventors.about.com/...

en.wikipedia.org/...

photo.net/...

Eğer bir yanlışlık yoksa, ilk sayısal görüntü algılayıcısı, 1975 yılında Kodak tarafından icat edilmiş.
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dost1984 8 yıl
Biri bana söylesin iphoneden daha iyi müzik çalan bir telefon daha varmı dünyada.
varsa söleyinde ondan alayım telefon diyorum özellikle. ben sadece oyun ve müzik için aldım birde face için hepsini profesyonel yapıo. eee sorun nerde digerleri bu söledigim üç basit seyi bile amatörcebile yapamıyor ondada var bundada var iphoneden çakma kopya oyunlar. allahtan iphone oyunlarıda lisanslamadı androit napardı acaba
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chnvat 8 yıl
Erasmus78
@darkauraiPhone ve iPad canlı örnekler zaten. Daha bunun Lisası var, Newtonu var. Painti var, iPodu var, iTunes Storeu var, AppStoreu var, iBook Storeu var. Var oğlu var... Her sene bir firmadan mucize beklenmezki. Apple çok şımartmış sizi.Bir inovasyon da Samsungdan görsek keşke. Var olan şeylerin en kaslılarını (Daha büyük ekran, daha hızlı işlemci ve GPU, daha yüksek kapasiteli batarya, daha yüksek ram vs. gibi bir sürü daha) bir araya toplamaktan ziyade yeni bir şeyler görsek Samsungdan. Elle tutulur bir AMOLEDleri var işte.@Systemapps Senin aramana hacet kalmadı. Sadece AT&T üzerinden 12 saatte verilen iPhone 4S sipariş sayısı 200.000 adet. Sen ve Applein artık sona geldiğini düşünen sayın @Darkaura da arasaydı 200.002 olacaktı. İhmal edilebilirsiniz yani. :D@SiR MaNiaCİşlemciyi üretmek işin amelelik kısmı. İşin mühendislik, zeka, yaratıcılık, tasarım, sanat ve bilumum incelik isteyen kısımlarını Apple bizzat kendisi yapıyor. Bu durumu bizzat AMD Ati ve Nvidianın GPU ları tasarlayıp TSMCye ürettirmesi gibi düşünebilirsiniz.

mühendislikten hiç anlamadığın buradan belli oluyor sen istediğin tasarımı yap o üretilemedikten sonra bir işe yaramaz bugün heryerde gördüğün common rail teknolojisi dizel motorun keşfinden hemen sonra ortaya kondu ama yeterli üretim teknolojisi ve malzeme olmadığından daha yeni yeni kullanmaya başladık yani imalat apayrı bir mühendislik dalı tabi genelde insanlar nasıl yapıldığını bilmediği için gayet basit birşeymiş gibi görüyorlar ben tasarlarım nasıl yapılırsa yapılsın
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Erasmus78 8 yıl chnvat
chnvat

mühendislikten hiç anlamadığın buradan belli oluyor sen istediğin tasarımı yap o üretilemedikten sonra bir işe yaramaz bugün heryerde gördüğün common rail teknolojisi dizel motorun keşfinden hemen sonra ortaya kondu ama yeterli üretim teknolojisi ve malzeme olmadığından daha yeni yeni kullanmaya başladık yani imalat apayrı bir mühendislik dalı tabi genelde insanlar nasıl yapıldığını bilmediği için gayet basit birşeymiş gibi görüyorlar ben tasarlarım nasıl yapılırsa yapılsın


Mühendisliği senden mi öğreneceğim?
Ben inşaat mühendisiyim. Tıpkı işlemci örneğinde olan işi yaparım. Yani imal ederim. Mimar iser tasarlar.

Mimarlar = Sanatçı
Mühendisler = Amele.

Piyasada böyle bilinir bu meslekler.

Bu işi en iyi ben bilirim. Sen sıkma canını...
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B-veritas 8 yıl
Microsoft deniliyor, microsoft ne icat etmiş ne geliştirmiş? Dos u bile adamlar başkasından parayla almışlar, sonra Steve Jobs un IBM düşmanlığını kullanıp Apple ın XEROX tan aldığı pencere sistemini kopyalayıp adını Windows koymnuşlar yani bu mu büyük icat şimdi, kimse Microsoft un hırstan başka birşeyle teknoloji üreterek büyüdüğünü söyleyemez.Pazarlamada Apple şöyle böyle diyorlar sen kullandığın bilgisayarındaki Windows u bir araştır lisanlama yoluyla nasıl genişlemiş bu kadar diye. Google tebrik etmek lazım aslında o da İos u kopyalıyor fakat bunu kendine yakışır şekilde kendi sistemiyle uğraşıyor emek harcıyor. Fakat İos zaten rakiplerinden senelerdir önde seyrediyor ve donanım bu işte önemli rol oynamıyor ios için yani 2-3 çift çekirdekli bilmem neyli telefon çıktı diye İphone şöyle ezildi filan demek gerçkten çok cahilce yorumlar ve kendinizi bilmeden rezil ediyorsunuz lütfen araştırın biraz.
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Centauri 8 yıl
Bill Gates'in Steve Jobs ile ilgili soylediklerini Faux Carnival in gozune sokalim bence bi,

" Dunya cok seyrek olarak Steve Jobs un yarattigi gibi degisimler gormustur, ve bunun etkileri nesillerce devam edecektir "

Daha once, Bill Gates'e bilgisayar dunyasindaki gercek devrim nedir diye soruldugunda:

"Yeni bir standart yaratmak, kucuk bir degisim degil, gercekten yeni ve insanlarin hayal guclerini yonlendiren degisimler sunarak olur; ve simdiye kadar gordugum tum makinalar arasinda, bunu basarabilen sadece Macintosh olmustur"

Ayrica bu arkadas Samsungta mi calisiyor? Samsung yok olsa dunya degisir diyen tek bir insan olamaz yani. Adamlarin yuksek uretim kapasitesinden baska hicir ozellikleri yok, hicbir farkliliklari da yok.
Intel batsa da birsey olmaz, ama Microsoft batarsa evet, buyuk etkisi olur dunyaya.

Hm, eger 1997 de Apple batsaydi, Steve Jobs gelmeseydi neler olurdu?
Bir firmanin sadece 14 yilda yaptigi etkiye bakalim:

1- Symbian 6 kullaniyor olurduk.

2- Tablet PC ler hala katlanan Windows bilgisayarlar olurdu.

3- Multi touch hala labaratuvarda olurdu.

4- Android, WP7, WebOS olmazdi.

5- Windows un arayuzu XP dekine cok yakin olarak devam ederdi.

6- Dunyadaki mobil ortam icin yazilim gelistirme isi simdikinin %1inden bile kucuk olurdu.

7- ARM bu kadar gelismezdi, Intel hala tekel olarak kalirdi.

8- HTML5 bu kadar yayilmazdi.

9- Dijital muzik bu kadar yayilmazdi.

Peki,1997 oncesi icin, Apple hic varolmasaydi?

1- Mouse diye birsey olmazdi. Tamamen rafa kaldirilan iptal edilen bir projeydi cunku kendisi. Mouse yerine baska bir UI gorurduk belki, ancak uzunca bir sure bilgisayar denen alet nis olarak kalmaya devam ederdi.Bilgisayarin gunumuzdekinden cok daha az sayida topluma yayilmis olurdu ve dolayisyla simdiki kadar gelismis bir cihaz olmazdi.

2- Windows diye birsey olmazdi.

3- Laptoplar bugunku formlarinda olmazdi. Laptop Toshiba tarafindan icat edilmistir, ancak laptopin modern hali yani bileklerinizi koymak icin yer, ortasinda kontrol etmek icin bir bolge seklinde ilk kez Apple dan cikmistir.
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