Apple'ın kendi dizi ve filmlerini yayınlayacağı TV+ servisi duyuruldu

Apple'ın etkinliğinde birçok yeni servisi görme şansı yakaladık. Bunlardan en önemlisi ve kullanıcıların en çok beklediği TV+ servisi an itibariyle tanıtıldı. Apple'ın kendi dizilerini ve filmlerini yayınlayacağı servis yeni Apple TV uygulamasıyla bir arada sunulacak.

Birçok ünlü isimle anlaşma yapıldı

Başta ünlü yönetmen Steven Spielberg olmak üzere bir çok sanatçı Apple TV+ tanıtılırken sahnede yer aldı. TV+ servisinin işleyişinden ziyade, özel olarak hazırlanan dizi ve filmlerin üzerinde duruldu. Bunlardan bazıları şu şekilde;

Amazing Stories: Steven Spielberg (Antoloji)

The Morning Show: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell (Drama/Komedi)

See: Jason Momoa ve Alfre Woodard (Bilim Kurgu)

Little America: Kumail Nanjani (Antoloji)

Big Bird: Susam Sokağı'nın büyük sarı kuşu çocuklara kodlama öğretmek için Apple TV+'a dahil oluyor.

Little Voice: J.J. Abrams ve Sara Bareilles

Bunlarla birlikte birçok yeni içerik duyurusu daha etkinlikte yer aldı. Görünen o ki Apple TV+ hizmeti orijinal içerik konusunda oldukça dolu olacak. Firmanın söylemine göre bu yıl orijinal içerik için 2 milyar dolar harcanma yapılması planlanıyor. Sonbaharda kullanıma açılacak olan TV+ servisinin 100'den fazla ülkede aktif olacağı da öğrenildi.

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"Apple TV uygulaması artık daha farklı"

Ayrıca Apple TV uygulamasının Roku, Fire TV, Samsung Smart TV'ler vb. birçok cihaza yüklenebileceği haberi geldi. Yani artık uygulama halini alan Apple TV üzerinden birçok kullanıcı bu orijinal içeriklere ulaşabilecek. Servisin fiyatlandırması hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi. Apple TV+ servisine içerik üretecek tüm isimlere aşağıdaki görsel üzerinden ulaşabilirsiniz.

Apple TV+ Türkiye'ye de sunulacak

Etkinlik esnasında Apple TV+'ın kullanılabileceği ülkeler hakkında detaylı bilgi verilmedi. Sadece daha önce belirttiğimiz gibi 100 ülkede etkin olacağı söylendi. Bu ülkeler içinde Türkiye'nin olup olmadığı da bilinmiyordu. Ancak an itibariyle Apple Store Türkiye sayfasının yenilenmesiyle Apple TV+ servisinin ülkemize de geleceği öğrenildi. Tarih olarak lansmanda da belirtilen sonbahar işaret ediliyor.