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Apple'ın kendi dizi ve filmlerini yayınlayacağı TV+ servisi duyuruldu

Apple'ın bugün duyurduğu servisler arasında en çok beklenilen TV+ servisi an itibariyle duyuruldu. Firmanın kendi dizi ve filmlerini yayınlayacağı servis hakkında tüm detaylar haberimizde.
1 ay
11,3b
1
47
apple tv
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Apple'ın kendi dizi ve filmlerini yayınlayacağı TV+ servisi duyuruldu
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Apple'ın etkinliğinde birçok yeni servisi görme şansı yakaladık. Bunlardan en önemlisi ve kullanıcıların en çok beklediği TV+ servisi an itibariyle tanıtıldı. Apple'ın kendi dizilerini ve filmlerini yayınlayacağı servis yeni Apple TV uygulamasıyla bir arada sunulacak.

Birçok ünlü isimle anlaşma yapıldı

Başta ünlü yönetmen Steven Spielberg olmak üzere bir çok sanatçı Apple TV+ tanıtılırken sahnede yer aldı. TV+ servisinin işleyişinden ziyade, özel olarak hazırlanan dizi ve filmlerin üzerinde duruldu. Bunlardan bazıları şu şekilde;
Amazing Stories: Steven Spielberg (Antoloji)
The Morning Show: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell (Drama/Komedi)
See: Jason Momoa ve Alfre Woodard (Bilim Kurgu)
Little America: Kumail Nanjani (Antoloji)
Big Bird: Susam Sokağı'nın büyük sarı kuşu çocuklara kodlama öğretmek için Apple TV+'a dahil oluyor.
Little Voice: J.J. Abrams ve Sara Bareilles  
Apple'ın kendi dizi ve filmlerini yayınlayacağı TV+ servisi duyuruldu
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Bunlarla birlikte birçok yeni içerik duyurusu daha etkinlikte yer aldı. Görünen o ki Apple TV+ hizmeti orijinal içerik konusunda oldukça dolu olacak. Firmanın söylemine göre bu yıl orijinal içerik için 2 milyar dolar harcanma yapılması planlanıyor. Sonbaharda kullanıma açılacak olan TV+ servisinin 100'den fazla ülkede aktif olacağı da öğrenildi.
Ayrıca Bkz. "Apple TV uygulaması artık daha farklı"
Ayrıca Apple TV uygulamasının Roku, Fire TV, Samsung Smart TV'ler vb. birçok cihaza yüklenebileceği haberi geldi. Yani artık uygulama halini alan Apple TV üzerinden birçok kullanıcı bu orijinal içeriklere ulaşabilecek. Servisin fiyatlandırması hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi. Apple TV+ servisine içerik üretecek tüm isimlere aşağıdaki görsel üzerinden ulaşabilirsiniz.
Apple'ın kendi dizi ve filmlerini yayınlayacağı TV+ servisi duyuruldu
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Apple TV+ Türkiye'ye de sunulacak

Etkinlik esnasında Apple TV+'ın kullanılabileceği ülkeler hakkında detaylı bilgi verilmedi. Sadece daha önce belirttiğimiz gibi 100 ülkede etkin olacağı söylendi. Bu ülkeler içinde Türkiye'nin olup olmadığı da bilinmiyordu. Ancak an itibariyle Apple Store Türkiye sayfasının yenilenmesiyle Apple TV+ servisinin ülkemize de geleceği öğrenildi. Tarih olarak lansmanda da belirtilen sonbahar işaret ediliyor.
Apple'ın kendi dizi ve filmlerini yayınlayacağı TV+ servisi duyuruldu
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onurfredy 1 ay en beğenilen
Bu steve spielberg kadar karaktersiz adam yok gecen netflix oscara katilmasin romanin aldigi odul geri alinsin diyordu simdi apple tv de cikmis konusuyor
3 Yanıt Yanıtla +46
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mu5tafa 1 ay
Netflix zam yaparken bir daha düşünür artık. Rekabet iyidir.
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Askaparta 1 ay
Steven aga Netflix'e karşıydı ama elit zümrede yerini almış.
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arghh 1 ay
Fiyat açıklamadılar ama Türkiye de hizmet veren ve fiyatı belli olan servisler var. Apple Music Amerika da 9.99-14.99 dolar , Türkiye de ise 14-21 tl arası. Arcade ve TV+ servislerinin Amerika çıkış fiyatı nın 9.99 olması öngörülüyor. Dolayısıyla Türkiye fiyatlarını tahmin etmek zor değil.﻿ İnşallah tahminimde yanılmam.
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gamermelisa 1 ay
Bence çok avantajı olmayacaktır fiyatından dolayı
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Teknolojikadam07 1 ay
Arkadaşlar anladığım kadarıyla apple tv 4K ya falan sonbahar da gelecek aynı dolby atmos un güncelleme ile geldiği gibi.Doğru mu anladım,yanlış mı.? Biri aydınlatırsa sevinirim.Yoksa ayrı bir kutu mu almamız gerekecek.
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arghh 1 ay Teknolojikadam07
"Apple TV+" bir uygulama olarak gelecek. Apple cihazlarda (Telefon , Tablet , Bilgisayar) , belirli televizyonlarda (Samsung , LG , Sony ve bir tane daha. Android platformu açıkladılar sa ben duymadım) ve Apple TV , Roku , Amazon Fire cihazlarda da uygulama olarak yerini alacak.
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Saint Ralph 1 ay
Hepsini alırım.
Emekliyim bok gibi param var.
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koyunsavar 1 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

itirazı olan varmı ? Hak türkcell in
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WaylandIZMIR 1 ay koyunsavar
Turkcellin patenti uluslararası mı bakmak lazım
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carpediem03 1 ay
Platform muhtemelen şöyle işler,
Bu içeriği Türkçe alt yazılı izlemek için, Türkçe alt yazı destekli apple + cihazını almanız gerekmektedir.
Alt yazıları görmek için kablosuz apple + gözlüklerini takmanız gerekmektedir.
Bu filmin tamamını izlemek için apple + televizyonu almanız gerekmektedir.
Bu televizyonu çalıştırmak için apple prizleri kullanmanız gerekmektedir :S
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eyoruk 1 ay
Apple tu kaka diye bir şey yarıştırmak yerine Digitürk Tivibu gibi platformların ne kadar engelleme yapacağı konuşulmalı.
Netflix 'i de severiz Apple Plus gelsin onu da severiz.Amazon yaygınlaşıyor onu da severiz.Hulu gelmedi malesef.Disney gelecek.Bunlar hep bize olumlu dönecek.Rekabet iyidir.
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goosebumps 1 ay
Apple tv donanımı güncellenir mi bu servis çıkacağı sıralarda yani sonbahar?
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The Balance 1 ay
Umarım Netflix gibi ya tutarsa kafasıyla bin tane içerik üretmek yerine az ama öz olacak şekilde içerik getirirler. Netflix bildiğin çöplük haline dönüştü. Kaç tane iyi dizi varki?
Mesela Asimov'un Vakıf serisini çok iyi işlerler ise bilim kurgu topluluğunu yanlarına çekerler. Hatta Amazon'un Philip'in kitaplarının 2'sini yaptığı gibi I,Robot kitabını da yapabilirler. Çok potansiyelli işler kesinlikle. Tabi Apple yapar mı bilmiyorum. Sadece ünlü isimlerle kafa bozmasınlar.
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esmerbuyucu 1 ay The Balance
Kaliteli az ama öz içeriğe odaklanacağız dediler. İçerik stratejileri de Netflix gibi ya tutarsa olmayacaktır.
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muticoo 1 ay
netflix in mobilitesi kadar olmaz gibi duruyor. bekleyip göreceğiz. çoğunun dediği gibi rekabet iyidir.
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