Apple dünyanın en büyük OEM yarıiletken alıcısı oldu

Araştırma şirketi IHS iSuppli'nin yeni raporuna göre Apple, dünyanın en büyük OEM yarıiletken alıcısı durumda. 2010 sonuçlarını içeren çalışmaya göre Apple, geçtiğimiz yıl yarıiletken ürünlerinde kullanacağı yarıiletken komponentleri için 17.5 milyar dolar harcadı ve en yakın rakibi olan HP'nin açık farkla önünde yer alarak bu alanda da listenin zirvedeki ismi oldu. 2009 yılındaki yarıiletken harcamaları 9.7 milyar dolar olan yani yarıiletken komponentler için bir yılda yaptığı harcama %79.6 oranında artış gösteren Apple, 2008 yılında gerisinde olduğu Samsung ve HP gibi rakiplerini iki yıl içerisinde açık bir fark ile geride bıraktı.