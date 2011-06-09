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Apple dünyanın en büyük OEM yarıiletken alıcısı oldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,2b
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8
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple dünyanın en büyük OEM yarıiletken alıcısı oldu
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Araştırma şirketi IHS iSuppli'nin yeni raporuna göre Apple, dünyanın en büyük OEM yarıiletken alıcısı durumda. 2010 sonuçlarını içeren çalışmaya göre Apple, geçtiğimiz yıl yarıiletken ürünlerinde kullanacağı yarıiletken komponentleri için 17.5 milyar dolar harcadı ve en yakın rakibi olan HP'nin açık farkla önünde yer alarak bu alanda da listenin zirvedeki ismi oldu. 2009 yılındaki yarıiletken harcamaları 9.7 milyar dolar olan yani yarıiletken komponentler için bir yılda yaptığı harcama %79.6 oranında artış gösteren Apple,  2008 yılında gerisinde olduğu Samsung ve HP gibi rakiplerini iki yıl içerisinde açık bir fark ile geride bıraktı.

IHS analisti Wenliee Ye'nin açıklamalarına göre Apple'ın hızlı yükselişinde ana faktör, iPhone ve iPad gibi kablosuz mobil ürünler oldu. Bu iki ürün grubuna ek olarak eskisi kadar olmasa da popülerliğini koruyan iPod ailesi de, kullanılan NAND Flash bellek yongaları dikkate alındığında Apple'ın yarıiletken harcamalarında önemli bir yer tutuyor.  IHS'nin öngörüsüne bakılırsa Apple ve HP arasındaki 2.4 milyar dolarlık fark, içerisinde bulunduğumuz 2011 yılında  neredeyse üç katlık bir artış ile 7.5 milyar dolara tırmanacak. Bu duruma da açıklık getiren IHS, iki firmanın farklı dinamiklere sahip olduğunu, HP'nin harcamalarında ağırlığı bilgisayar komponentlerinin oluşturduğunu, Apple'da ise harcamaların geçtiğimiz yıl %62 büyüyen akıllı telefon ve %900 büyüyen tablet bilgisayar pazarına yönelik ürünler üzerine olduğuun belirtiyor.  

Apple dünyanın en büyük OEM yarıiletken alıcısı oldu
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Batuist 8 yıl en beğenilen
forum apple konularında çok baymaya başladı.. yeter ama fanboy ayakları filan yazmayın artık.. haberle ilgili bir düşünceniz varsa yazın yoksa antifanboyluk yapmanın yeri değil.. artık fanboylardan çok antifanboy var.. bıktık sizlerin gereksiz yorumlarınızdan.. YETER FORUMU ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİNİZ..!!! Artık hiçbir apple haberinin yorumları okunmaz oldu sayenizde.. bırakın deneyimli ve tecrübeli bir iki kimse varsa yazacaklarından bizde birşeyler öğrenelim.. YOKSA SUSUNDA FORUMU REZİL ETMEYİN..
forum apple konularında çok baymaya başladı.. yeter ama fanboy ayakları filan yazmayın artık.. haberle ilgili bir düşünceniz varsa yazın yoksa antifanboyluk yap...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Rainbow6 8 yıl
iste bundan dolayi samsung appleyle kavga etsede biraz zor birakir firmayla anlasmalari ... apple bazi teknolojileri samsungun arakladigini soluyor dogrumudur bilmem ama android gelince samsung bi anda costu demekki isletim sistemi bekliyomus ote yandan samsung araklamadik asil bizde onceden vardi diyor bende soruyorum ozaman madem vardi neden yastik alti ettin kullaniciya daha eski teknoloji sattin diye ... ben android kullanicisi olarak yenilik sunumu bakimindan appleyi daha cok taktir ediyorum ... bi seyi saklayip bi kac yil daha millete kakalama urun satalim demeyip yeniyi kullaniciyla kim bulusturuyorsa bana gore o icat etmistir yoksa banane senin yastik altinda sakladigin teknolojiden
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Godolphin 8 yıl
Adamlar gerçekten neye yatırım yapacaklarını biliyorlar şimdilik iyi gidiyor bakalım daha iyisi her zaman çıkar ozamana kadar en çok yükselen değer apple.
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scot 8 yıl
core business ;)
Her firma apple gibi kendi işini yapsın canımı yesin ;)
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alpa07 8 yıl
alıcısı olmuş :D
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soar.kerrigan 8 yıl
desene yarı iletkenlerde logoyla değer kazanacak.

apple logolu $1 dolar $2 dolardan sayılıyor.
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Muhibbi- 8 yıl
Adamların başarısını tebrik ediyorum çok hızlı bir şekilde büyüyorlar
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sahoron 8 yıl
Batuist
forum apple konularında çok baymaya başladı.. yeter ama fanboy ayakları filan yazmayın artık.. haberle ilgili bir düşünceniz varsa yazın yoksa antifanboyluk yapmanın yeri değil.. artık fanboylardan çok antifanboy var.. bıktık sizlerin gereksiz yorumlarınızdan.. YETER FORUMU ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİNİZ..!!! Artık hiçbir apple haberinin yorumları okunmaz oldu sayenizde.. bırakın deneyimli ve tecrübeli bir iki kimse varsa yazacaklarından bizde birşeyler öğrenelim.. YOKSA SUSUNDA FORUMU REZİL ETMEYİN..

Özür dileriz kralım :)
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Batuist 8 yıl en beğenilen
forum apple konularında çok baymaya başladı.. yeter ama fanboy ayakları filan yazmayın artık.. haberle ilgili bir düşünceniz varsa yazın yoksa antifanboyluk yapmanın yeri değil.. artık fanboylardan çok antifanboy var.. bıktık sizlerin gereksiz yorumlarınızdan.. YETER FORUMU ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİNİZ..!!! Artık hiçbir apple haberinin yorumları okunmaz oldu sayenizde.. bırakın deneyimli ve tecrübeli bir iki kimse varsa yazacaklarından bizde birşeyler öğrenelim.. YOKSA SUSUNDA FORUMU REZİL ETMEYİN..
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