Apple dünyanın en büyük OEM yarıiletken alıcısı oldu

Araştırma şirketi IHS iSuppli'nin yeni raporuna göre Apple, dünyanın en büyük OEM yarıiletken alıcısı durumda. 2010 sonuçlarını içeren çalışmaya göre Apple, geçtiğimiz yıl yarıiletken ürünlerinde kullanacağı yarıiletken komponentleri için 17.5 milyar dolar harcadı ve en yakın rakibi olan HP'nin açık farkla önünde yer alarak bu alanda da listenin zirvedeki ismi oldu. 2009 yılındaki yarıiletken harcamaları 9.7 milyar dolar olan yani yarıiletken komponentler için bir yılda yaptığı harcama %79.6 oranında artış gösteren Apple, 2008 yılında gerisinde olduğu Samsung ve HP gibi rakiplerini iki yıl içerisinde açık bir fark ile geride bıraktı.
IHS analisti Wenliee Ye'nin açıklamalarına göre Apple'ın hızlı yükselişinde ana faktör, iPhone ve iPad gibi kablosuz mobil ürünler oldu. Bu iki ürün grubuna ek olarak eskisi kadar olmasa da popülerliğini koruyan iPod ailesi de, kullanılan NAND Flash bellek yongaları dikkate alındığında Apple'ın yarıiletken harcamalarında önemli bir yer tutuyor. IHS'nin öngörüsüne bakılırsa Apple ve HP arasındaki 2.4 milyar dolarlık fark, içerisinde bulunduğumuz 2011 yılında neredeyse üç katlık bir artış ile 7.5 milyar dolara tırmanacak. Bu duruma da açıklık getiren IHS, iki firmanın farklı dinamiklere sahip olduğunu, HP'nin harcamalarında ağırlığı bilgisayar komponentlerinin oluşturduğunu, Apple'da ise harcamaların geçtiğimiz yıl %62 büyüyen akıllı telefon ve %900 büyüyen tablet bilgisayar pazarına yönelik ürünler üzerine olduğuun belirtiyor.
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Her firma apple gibi kendi işini yapsın canımı yesin ;)
apple logolu $1 dolar $2 dolardan sayılıyor.
Özür dileriz kralım :)