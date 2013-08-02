Apple, düşük güç tüketimli yonga üreticisi Passif'i satın aldı

Üzerinde çalıştığı kısa ve uzun vadeli projeler kapsamında, küçük ya da orta ölçekli teknoloji şirketlerini almasına alıştığımız Apple, yine şaşırtmadı.Yakın zamanda haritalar servisini daha da geliştirebilmek adına Locationary ve HopStop şirketlerini satın alan Cupertinolu teknoloji devinin, şimdi de Passif isimli yeni bir yarıiletken firmasını satın aldığı ortaya çıktı.

2007 yılında Berkeley’deki iki doktora öğrencisi tarafından kurulan Passif, düşük güç tüketimli, Bluetooth gibi kablosuz teknolojilerle ilgili yongalar geliştiriyor. Firmanın geliştidiği yongalar, yüksek güç tüketimin var olduğu her türlü elektronik alandaki çözümlere hitap etmekle birlikte; özellikle insan sağlığı izleme araçları ya da fitness cihazları gibi fiziksel boyutların sınırlı olduğu cihazlara hedef alıyor ki bu durum aslında Apple’ın Passif’i neden satın aldığını apaçık ortaya koyuyor.

Firmaya yakın kaynakların ifadeleri sayesinde Apple'ın son 2 yıldır iWatch isimli bir akıllı saat projesi üzerinde çalıştığı ve gerek üst düzey gerekse de mühendis kadrosundaki yeni işe alımlarla birlikte bu projenin üzerine ciddi şekilde eğildiği biliniyor. Bir süre önce ortaya atılan güçlü iddiada iWatch projesi kapsamında üretilen ilk prototiplerin yaklaşık birkaç gün pil ömrü sunduğu, ancak Apple’ın bu ömrü 4-5 güne çıkarmayı hedeflediği ifade edilmişti. O zamandan bu yana yapılan geliştirmelerle Apple’ın ne ölçüde yol katettiğini bilmiyoruz ancak kesin olan bir şey var ki o da Passif’in düşük güç tüketimli yongaları, Apple’ın iWatch’da daha uzun pil ömrü sunmasında büyük rol oynayacak.