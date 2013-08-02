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Apple, düşük güç tüketimli yonga üreticisi Passif'i satın aldı

5 yıl
600
1
6
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple, düşük güç tüketimli yonga üreticisi Passif'i satın aldı

Üzerinde çalıştığı kısa ve uzun vadeli projeler kapsamında, küçük ya da orta ölçekli teknoloji şirketlerini almasına alıştığımız Apple, yine şaşırtmadı.Yakın zamanda haritalar servisini daha da geliştirebilmek adına Locationary ve HopStop şirketlerini satın alan Cupertinolu teknoloji devinin, şimdi de Passif isimli yeni bir yarıiletken firmasını satın aldığı ortaya çıktı.

2007 yılında Berkeley’deki iki doktora öğrencisi tarafından kurulan  Passif, düşük güç tüketimli, Bluetooth gibi kablosuz teknolojilerle ilgili yongalar geliştiriyor. Firmanın geliştidiği yongalar, yüksek güç tüketimin var olduğu her türlü elektronik alandaki çözümlere hitap etmekle birlikte; özellikle insan sağlığı izleme araçları ya da fitness cihazları gibi fiziksel boyutların sınırlı olduğu cihazlara hedef alıyor ki bu durum aslında Apple’ın Passif’i neden satın aldığını apaçık ortaya koyuyor.

Firmaya yakın kaynakların ifadeleri sayesinde Apple'ın son 2 yıldır iWatch isimli bir akıllı saat projesi üzerinde çalıştığı ve gerek üst düzey gerekse de mühendis kadrosundaki yeni işe alımlarla birlikte bu projenin üzerine ciddi şekilde eğildiği biliniyor. Bir süre önce ortaya atılan güçlü iddiada iWatch projesi kapsamında üretilen ilk prototiplerin yaklaşık birkaç gün pil ömrü sunduğu, ancak Apple’ın bu ömrü 4-5 güne çıkarmayı hedeflediği ifade edilmişti. O zamandan bu yana yapılan geliştirmelerle Apple’ın ne ölçüde yol katettiğini bilmiyoruz ancak kesin olan bir şey var ki o da Passif’in düşük güç tüketimli yongaları, Apple’ın iWatch’da daha uzun pil ömrü sunmasında büyük rol oynayacak.


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fukox 5 yıl en beğenilen
Benim anlamadigim birsey var,saat akilli olunca ne oluyor?her tarafimiz akilli elektronik esyalarla dolduyor. Akilli insanlar bile bu kadar yaygin degil.
İleride akilli don cikarsa sasirmayacam,kendi kendine iniyor falan..
Benim anlamadigim birsey var,saat akilli olunca ne oluyor?her tarafimiz akilli elektronik esyalarla dolduyor. Akilli insanlar bile bu kadar yaygin degil....
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afavar 5 yıl
fukox
Benim anlamadigim birsey var,saat akilli olunca ne oluyor?her tarafimiz akilli elektronik esyalarla dolduyor. Akilli insanlar bile bu kadar yaygin degil. İleride akilli don cikarsa sasirmayacam,kendi kendine iniyor falan..

En azından Apple için konuşursak appleda aslında "akıllı" kavramı gezinmiyor. Ürün yelpazeside o kadar geniş değil. iPad, iphone ve Mac bilgisayar serileri var. Bunun yanına birde saat eklenicek. Gerekli veya gereksiz eğer iphoneda sözüm ona "akıllı telefon" kavramını değiştirdikleri gibi akıllı saat kavramınıda değiştirebilirler. Böyle bir saatin en büyük avantajı telefonu cebten çıkarmadan kolaylıkla bilidirimleri görmek, belki telefon konuşması yapmak, müzik dinlemek gibi şeyler bazı rahatlıklar sağlıyor. Ki bunlar zaten mevcut. Bakalım ne gibi yenilikler sunacak çok uzun bir süredir geliştiriliyor. Akıllı kavramına dönecek olursak bu akıllı olayını sapıtan diyer firmalar olduğunu düşünüyorum. Akıllı fotoğraf makinesi, akıllı buzdolabı, akıllır televizyon vs. Apple ın ipad tanıtımında Steve Jobs'un dediği bir cümle hoşuma gitmişti. "Gerçekten yeni bir kategoride, işe yarayan cihazlar üretmek için, bu cihazların bazı önemli özelliklerde çok daha iyi olması gerekir. Aksi halde bu yeni kategori cihazların bulunmasının bir anlamı yoktur." İşte bana kalırsa iWatch ta bu doğrultuda geliştiriliyor.
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Nightmare70 5 yıl
kasim33
bu kadar uğraşacaklarına pili büyütsünler daha basit :D

Çok zekisin :) Zaten Apple'ın koyduğu pil diğer firmalara bakınca daha verimli pili büyütünce telefonda büyür o yüzden verimlilik daha iyi
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kasim33 5 yıl
bu kadar uğraşacaklarına pili büyütsünler daha basit :D
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zulfiquarr 5 yıl
i5s'te bu teknolojiyi kullanmayacakları açık. bari pili biraz daha güçlü yapsalar. i5s alıcam da o yüzden şeyettim :))
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fukox 5 yıl en beğenilen
Benim anlamadigim birsey var,saat akilli olunca ne oluyor?her tarafimiz akilli elektronik esyalarla dolduyor. Akilli insanlar bile bu kadar yaygin degil.
İleride akilli don cikarsa sasirmayacam,kendi kendine iniyor falan..
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***Respect*** 5 yıl
Apple akar.




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