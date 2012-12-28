Apple, e-kitaplardaki telif hakkı ihlali nedeniyle Çinli yazarlara 1.03 milyon yuan ödeyecek

Pekin mahkemesi Çin Appstore'unda resmi olmayan e-kitapların satışına aracılık ettiği gerekçesiyle Apple'ı Çinli yazarlara 1.03 milyon yuan(297 bin TL) ödemeye mahkum etti.





Çin'de faaliyet gösteren haber ajansı Xinhua'nın konuyla ilgili olarak yayınladığı habere göre, Apple'ın ödediği bu bedel iki şirket ve sekiz yazar arasında paylaşılacak. Yazarların Çin'deki Appstore'da yayınlanan bazı uygulamalar nedeniyle gelir kaybı yaşadıklarını nedeniyle açtıkları davada, Apple'ın telif hakkı yasasını ihlal ettiği ve şirketin bu uygulamaların yayınlanmasında da kusuru olduğuna hükmedilmiş durumda.





Daha öncede Çin'de benzer bir ceza alan şirket, Çinli ansiklopedi yayıncılarının açtığı davada 520 bin yuan (150 bin TL) tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Çin'de ikinci kez bu tarz bir davada yer alan Şirketin e-kitaplar konusuna herhangi bir çözüm getirip getirmeyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.





http://news.xinhuanet.com/english/business/2012-12/27/c_132067518.htm