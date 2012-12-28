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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, e-kitaplardaki telif hakkı ihlali nedeniyle Çinli yazarlara 1.03 milyon yuan ödeyecek

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Pekin mahkemesi Çin Appstore'unda resmi olmayan e-kitapların satışına aracılık ettiği gerekçesiyle Apple'ı Çinli yazarlara 1.03 milyon yuan(297 bin TL) ödemeye mahkum etti.

Çin'de faaliyet gösteren haber ajansı Xinhua'nın konuyla ilgili olarak yayınladığı habere göre, Apple'ın ödediği bu bedel iki şirket ve sekiz yazar arasında paylaşılacak. Yazarların Çin'deki Appstore'da yayınlanan bazı uygulamalar nedeniyle gelir kaybı yaşadıklarını nedeniyle açtıkları davada, Apple'ın telif hakkı yasasını ihlal ettiği ve şirketin bu uygulamaların yayınlanmasında da kusuru olduğuna hükmedilmiş durumda.

Daha öncede Çin'de benzer bir ceza alan şirket, Çinli ansiklopedi yayıncılarının açtığı davada 520 bin yuan (150 bin TL) tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Çin'de ikinci kez bu tarz bir davada yer alan Şirketin e-kitaplar konusuna herhangi bir çözüm getirip getirmeyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.


http://news.xinhuanet.com/english/business/2012-12/27/c_132067518.htm Yorum Yaz
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*GameOver* 6 yıl
Acaba bizde dava açsak bişeyler koparır mıyız
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SaB0 6 yıl
300 tane iphone 5 versin borç tamam işte. Apple'a dokunurmu 200-300 bin
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Jül Sezar 6 yıl
150 bin TL mi
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gps.navigation 6 yıl
Kaynak neresi ?
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