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Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro duyuruldu: İşte detaylar

Xiaomi’nin alt markası haline gelen Redmi merakla beklenen Note 8 serisini duyurdu. Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro modelleri fiyatına göre dikkat çekici bir donanımla geliyor.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro duyuruldu: İşte detaylar

Akıllı telefon dünyasında kendisine haklı bir yer edinen ve en çok merak edilen serilerin başında gelen Redmi Note nihayet beklenen tanıtımı gerçekleştirdi. Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro yine fiyatıyla fark yaratmaya çalışacak.

Redmi Note 8 özellikleri ve fiyatı

6.53 inçlik IPS LCD ekranında 2340x1080 piksel çözünürlük sunan Redmi Note 8 modeli Gorilla Glass 5 ile ekranı koruyor. Su damlası çentik tasarımı ile telefon yüzde 90 ekran-kasa oranına ulaşmış durumda.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 30 için Google’dan kötü haber"

4+4 formatında 8 adet Kryo çekirdeğinden oluşan 11nm sürecindeki Snapdragon 665 yonga seti enerji verimliliğine olumlu katkı yaparken 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sisteme eşlik ediyor.

Telefonun arka kısmında dörtlü kamera kombinasyonuna yer verilmiş. Ana kamera 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 sensör iken 8MP çözünürlüğünde geniş açılı lens, 2MP çözünürlüğünde makro lens ve 2MP çözünürlüğünde de derinlik sensörü kombinasyonu tamamlıyor. Ön kısımda 13MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut ve yapay zekâ ile destekleniyor.

4000mAh kapasiteli bataryası USB Tip-C üzerinden 18W hızlı şarj ile desteklenen Redmi Note 8 için belirlenen fiyatlar şu şekilde:

Redmi Note 8 4 GB RAM + 64 GB storage – 139$

Redmi Note 8 6 GB RAM + 64 GB storage – 167$

Redmi Note 8 6 GB RAM + 128 GB storage – 195$

Redmi Note 8 Pro özellikleri ve fiyatı

Redmi Note 8 Pro aynı ekran özelliklerine sahip ancak alt çene biraz daha ince olduğu için ekran-kasa oranı yüzde 91 üzerine çıkmış. Gövde IP52 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. TUV Rheinland sertifikası ile zararlı mavi ışıklar filtreleniyor. Ön ve arka panel Gorilla Glass 5 ile kaplanmış.

Telefona oyun odaklı MediaTek Helio G90T yonga seti eşlik ediyor. 4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeklerinin yer aldığı yonga seti Mali G76 grafik birimini barındırıyor. Game Turbo 2.0 ve HyperEngine teknolojileri ile telefonun performansı arttırılabiliyor. Sisteme 6GB/8GB RAM bellek ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Telefonun arka kısmında 64MP çözünürlüğünde Samsung sensörü yer alıyor. 8MP çözünürlüğünde geniş açılı lens, 2MP çözünürlüğünde makro lens ve 2MP çözünürlüğünde de derinlik sensörü yine aynı. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde. Her iki telefon da 960fps yavaş çekim kayıt yapabiliyor.

Telefonun 4500mAh kapasiteli bataryası USB Tip-C üzerinden 18W hızlı şarj imkânı sunuyor. Redmi Note 8 Pro için belirlenen fiyatlar şu şekilde:

6 GB RAM + 64 GB storage – 195$

6 GB RAM + 128 GB storage – 223$

8 GB RAM + 128 GB storage – 251$

 


https://www.gizmochina.com/2019/08/29/redmi-note-8-note-8-pro-announced-in-china-specifications-features-and-price/ Yorum Yaz
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clb12 12 dk.
Keske snapdragon 710 olsaymis mtk yerine.
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eP_362 14 dk.
Bu arada Note 8 Pro'da NFC var. İlk kez Redmi modellerine NFC geldi.
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damn2u 17 dk.
Redmi Note 8 Pro alınabilir olsun diye arkada cam kullanılmış, tasarım ve renkleri daha çekici yapılmış. Pro olmayan modelde ise polikarbon gibi bir malzeme kullanmışlar, renkleri pro kadar hoş değil bana göre ve kamera yapısının ortada olması bence daha orantılı oluyor. Bakalım Xiaomi Redmi modellerin de ilk defa iki farklı tasarım ve chipset kullanıyor, nasıl etkilenecek satışlar emin değilim fakat gün boyu takip ettiğim kadarıyla Pro modeline ilgi çok yoğun ve her yer bunun incelemesiyle kaynıyor. Sadece bir tane Note 8 incelesi bulabildim.
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brk6152 47 dk.
Renkli lens çerçevesi mi nin imzasi gibi oldu o varsa mi olduğu anlaşılıyor
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pusat1249 54 dk.
Miui destekli mi olacak acaba ikiside? Ülkemize Ekim ayı gibi gelir heralde
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Sirchade 55 dk.
Mediatek isterse G999X falan olsun yine de kesinlikle alınmaz. Redmi Note 8 daha alınabilir olmuş.
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nediyonlasen 56 dk.
Günaydın sizin içinde zahmet olduya paylaşmak ne ara aklınıza geldi paylaşmak?
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