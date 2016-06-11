Apple güneş enerjisi satmak için yeni şirket kurdu

Amerikalı teknoloji devi Apple, sadece dünyanın en değerli markaları listesinde değil, dünyanın en çevre dostu şirketleri listesinde de en üst sıralarda yer alıyor. Üretim faaliyetleri için yenilenebilir enerji kullanan Apple, bu yüzden son yıllarda güneş enerjisine önemli yatırımlar yaptı. Öyle ki elde edilen güneş enerjisi şirketin ihtiyaç duyduğu miktarın üzerine çıkmaya başladı. Bu ihtiyaç fazlası güneş enerjisini değerlendirmek isteyen Apple, bundan sonra güneş enerjisi de satacak.

Apple, Nevada ve Kaliforniya'daki güneş çiftliklerinden elde ettiği güneş enerjisinin ihtiyaç fazlası kısmını satmak için Apple Energy LLC adını taşıyan yeni bir alt şirket kurdu. Amerikalı teknoloji devinin güneş enerjisini doğrudan kullanıcılara mı satacağı, yoksa çoğu şirketin yaptığı gibi bir enerji firması ile mi anlaşacağı şimdilik bilinmiyor.

Şu anda dünya genelindeki tesislerinde ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 93'ünü yenilenebilir enerjiden elde eden Apple, önümüzdeki dönemde bu alana yatırım yapmaya devam edecek. Elde edilen ihtiyaç fazlası güneş enerjisi de Apple Energy üzerinden satılacak.

Öte yandan Apple'ın bu hamlesinin uzun vadeli bir planın ilk adımı olabileceği söyleniyor. Halihazırda güneş çiftlikleri bulunan şirketin hızla yükselen güneş enerjisi pazarına girmesi çok da şaşırtıcı olmaz. Üstelik böyle bir durumda şirketin deneyimli Ar-Ge ekibi güneş enerjisi teknolojileri konusunda önemli gelişmelere de imza atabilir.

http://www.theverge.com/2016/6/9/11896502/apple-clean-solar-energy-subsidiary-wholesale