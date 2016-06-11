Apple güneş enerjisi satmak için yeni şirket kurdu

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Amerikalı teknoloji devi Apple, sadece dünyanın en değerli markaları listesinde değil, dünyanın en çevre dostu şirketleri listesinde de en üst sıralarda yer alıyor. Üretim faaliyetleri için yenilenebilir enerji kullanan Apple, bu yüzden son yıllarda güneş enerjisine önemli yatırımlar yaptı. Öyle ki elde edilen güneş enerjisi şirketin ihtiyaç duyduğu miktarın üzerine çıkmaya başladı. Bu ihtiyaç fazlası güneş enerjisini değerlendirmek isteyen Apple, bundan sonra güneş enerjisi de satacak.
Apple, Nevada ve Kaliforniya'daki güneş çiftliklerinden elde ettiği güneş enerjisinin ihtiyaç fazlası kısmını satmak için Apple Energy LLC adını taşıyan yeni bir alt şirket kurdu. Amerikalı teknoloji devinin güneş enerjisini doğrudan kullanıcılara mı satacağı, yoksa çoğu şirketin yaptığı gibi bir enerji firması ile mi anlaşacağı şimdilik bilinmiyor.
Şu anda dünya genelindeki tesislerinde ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 93'ünü yenilenebilir enerjiden elde eden Apple, önümüzdeki dönemde bu alana yatırım yapmaya devam edecek. Elde edilen ihtiyaç fazlası güneş enerjisi de Apple Energy üzerinden satılacak.
Öte yandan Apple'ın bu hamlesinin uzun vadeli bir planın ilk adımı olabileceği söyleniyor. Halihazırda güneş çiftlikleri bulunan şirketin hızla yükselen güneş enerjisi pazarına girmesi çok da şaşırtıcı olmaz. Üstelik böyle bir durumda şirketin deneyimli Ar-Ge ekibi güneş enerjisi teknolojileri konusunda önemli gelişmelere de imza atabilir.
http://www.theverge.com/2016/6/9/11896502/apple-clean-solar-energy-subsidiary-wholesale Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hala aynı prosedür ve zihniyet devam ediyor mu? Evimize bahçeye enerji üreten bir sistem kurduğumuzda devlete tabii kaynakları kullandığımız için vergi ödeme ve sayaç takılma gibi işlem yapılacak mı?
Bu ne saçmalık ya
Eskiden 100 kw gibi limit vardı.offgrid çalışırken artık kimse bulaşmıyor.
Teknoloji şirketlerinin yaşam döngüsü başka sektörlerden farklıdır. Daha çabuk büyür gelişir zarar görür çökerler.öyle bazı master planlar elbet yapılmaya çalışılır ama kendinize etrafa gaz vermek için bilmem kaç senenin programını yapıyorlar bilmem kaç senelik teknoloji var azar azar veriyorlar olaylarına girmeyin,öyle değil hiçbir şey artık. 2gb ram yerine 1gb koymak sınıflandırma vs ile ilgili yaklaşım,ellerinde çok daha super alterntifler var ama hala ddr3 1gb gidiyorlar olayı değil.
Tabii kaynak derken esen hava için vergi mi alacaklar ?
gerçekten çok değilmiş. 50 sene nedirki
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