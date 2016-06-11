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Apple güneş enerjisi satmak için yeni şirket kurdu

Nevada ve Kaliforniya'daki güneş çiftliklerinden ihtiyacından fazla güneş enerjisi elde eden Apple, bu ihtiyaç fazlası enerjiyi satmak için yeni bir alt şirket kurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,9b
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28
Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Amerikalı teknoloji devi Apple, sadece dünyanın en değerli markaları listesinde değil, dünyanın en çevre dostu şirketleri listesinde de en üst sıralarda yer alıyor. Üretim faaliyetleri için yenilenebilir enerji kullanan Apple, bu yüzden son yıllarda güneş enerjisine önemli yatırımlar yaptı. Öyle ki elde edilen güneş enerjisi şirketin ihtiyaç duyduğu miktarın üzerine çıkmaya başladı. Bu ihtiyaç fazlası güneş enerjisini değerlendirmek isteyen Apple, bundan sonra güneş enerjisi de satacak.
Apple, Nevada ve Kaliforniya'daki güneş çiftliklerinden elde ettiği güneş enerjisinin ihtiyaç fazlası kısmını satmak için Apple Energy LLC adını taşıyan yeni bir alt şirket kurdu. Amerikalı teknoloji devinin güneş enerjisini doğrudan kullanıcılara mı satacağı, yoksa çoğu şirketin yaptığı gibi bir enerji firması ile mi anlaşacağı şimdilik bilinmiyor.
Şu anda dünya genelindeki tesislerinde ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 93'ünü yenilenebilir enerjiden elde eden Apple, önümüzdeki dönemde bu alana yatırım yapmaya devam edecek. Elde edilen ihtiyaç fazlası güneş enerjisi de Apple Energy üzerinden satılacak.
Öte yandan Apple'ın bu hamlesinin uzun vadeli bir planın ilk adımı olabileceği söyleniyor. Halihazırda güneş çiftlikleri bulunan şirketin hızla yükselen güneş enerjisi pazarına girmesi çok da şaşırtıcı olmaz. Üstelik böyle bir durumda şirketin deneyimli Ar-Ge ekibi güneş enerjisi teknolojileri konusunda önemli gelişmelere de imza atabilir.

http://www.theverge.com/2016/6/9/11896502/apple-clean-solar-energy-subsidiary-wholesale Yorum Yaz
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onurair 3 yıl en beğenilen
iSun
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Jül Sezar 3 yıl
Stabil elektrik
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AeonFlux2016 3 yıl
Enerji Bakanımız Sn. Albayrak: "Güneş enerjisi %15 verimli ama nükleer enerji %92 verimli. Halkımıza akşam olunca hadi uyuyun artık diyemeyiz bu yüzden nükleer enerji vazgeçilmezdir..."
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Kartal Göz 3 yıl
iSolar 7s
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Jouska 3 yıl AeonFlux2016
Nükleer enerjiye tesislere karşı değilim ama bu açıklaması çok gülünç olmuş.
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personalcomputer 3 yıl
El atmadıkları yer kalmıyor
ama iyi bir gelişme, güneş enerjisinden yararlanılmqzsa büyük bir fırsat elimizden kaçar.
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kadirirdem 3 yıl
fiyatta yine kitlerler...
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idombayci 3 yıl
Bu arada çocukluğumda komşunun bahçede kurduğu rüzgar değirmeni polis tarafından sökülmüştü. Enerji bakanlığından izin alınmamış filan demişlerdi.
Hala aynı prosedür ve zihniyet devam ediyor mu? Evimize bahçeye enerji üreten bir sistem kurduğumuzda devlete tabii kaynakları kullandığımız için vergi ödeme ve sayaç takılma gibi işlem yapılacak mı?
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sabah moonwalk keyfi 3 yıl idombayci
idombayci
Bu arada çocukluğumda komşunun bahçede kurduğu rüzgar değirmeni polis tarafından sökülmüştü. Enerji bakanlığından izin alınmamış filan demişlerdi.
Hala aynı prosedür ve zihniyet devam ediyor mu? Evimize bahçeye enerji üreten bir sistem kurduğumuzda devlete tabii kaynakları kullandığımız için vergi ödeme ve sayaç takılma gibi işlem yapılacak mı?


Bu ne saçmalık ya
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Rubisco 3 yıl idombayci
idombayci
Bu arada çocukluğumda komşunun bahçede kurduğu rüzgar değirmeni polis tarafından sökülmüştü. Enerji bakanlığından izin alınmamış filan demişlerdi.
Hala aynı prosedür ve zihniyet devam ediyor mu? Evimize bahçeye enerji üreten bir sistem kurduğumuzda devlete tabii kaynakları kullandığımız için vergi ödeme ve sayaç takılma gibi işlem yapılacak mı?


Eskiden 100 kw gibi limit vardı.offgrid çalışırken artık kimse bulaşmıyor.

Teknoloji şirketlerinin yaşam döngüsü başka sektörlerden farklıdır. Daha çabuk büyür gelişir zarar görür çökerler.öyle bazı master planlar elbet yapılmaya çalışılır ama kendinize etrafa gaz vermek için bilmem kaç senenin programını yapıyorlar bilmem kaç senelik teknoloji var azar azar veriyorlar olaylarına girmeyin,öyle değil hiçbir şey artık. 2gb ram yerine 1gb koymak sınıflandırma vs ile ilgili yaklaşım,ellerinde çok daha super alterntifler var ama hala ddr3 1gb gidiyorlar olayı değil.
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Umutcan 3 yıl idombayci
idombayci

Bu arada çocukluğumda komşunun bahçede kurduğu rüzgar değirmeni polis tarafından sökülmüştü. Enerji bakanlığından izin alınmamış filan demişlerdi.
Hala aynı prosedür ve zihniyet devam ediyor mu? Evimize bahçeye enerji üreten bir sistem kurduğumuzda devlete tabii kaynakları kullandığımız için vergi ödeme ve sayaç takılma gibi işlem yapılacak mı?


Tabii kaynak derken esen hava için vergi mi alacaklar ?
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idombayci 3 yıl
bir farklı yorum patronlardunyasi.com/...
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Rubisco 3 yıl
Ha büyükbaş olunca diğer güneş enerjisi şirketlerine yaptıkları dalavereleri yapmazlar mı diye düşünüyorlar acep?
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BekirTemel 3 yıl
7000 lira veririm apple 7 güneş enerjisine.
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Jül Sezar 3 yıl
Stabil elektrik
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MHEC 3 yıl Jül Sezar
Alternatifide android
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LastShip 3 yıl
Adamlar cok degil 50 seneye dunyayi tekeline alir..
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Logic_Man 3 yıl LastShip
LastShip
Adamlar cok degil 50 seneye dunyayi tekeline alir..

gerçekten çok değilmiş. 50 sene nedirki
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Ömürcan 3 yıl
Güneş enerjisi ile çalışan iPhone!


Yakında
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