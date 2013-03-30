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Apple, haritalar servisi için yeni işe alımlar gerçekleştirecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, haritalar servisi için yeni işe alımlar gerçekleştirecek
Hatırlayacağınız üzere Apple, iOS 6 ile birlikte mobil cihazlarında kendi haritalar servisine yer vermeye başlamıştı. Şirket için oldukça önemli bir atılım olan bu servis ne yazık ki başarısızlığı ile adını duyurmuş ve birçok kullanıcının ağır eleştirilerine maruz kalmıştı. Apple'ın haritalar servisindeki ilk adımı her ne kadar başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da şirket, bu alandaki hatalarını düzelterek yeni bir başlangıç yapmayı planlıyor gibi görünüyor.

Apple'ın resmi sayfasında yer alan ilana göre şirket, haritalar servisinin yeni sürümlerini test etmeleri için "Zemin Gerçeklik Yöneticisi" konumunda görev alacak kişiler aranıyor. Apple'ın aradığı bu kişiler haritalar servisinin güncel kalabilmesi için veri toplama ve diğer harita servilerini değerlendirme gibi görevleri yerine getirecekler. 

Haritalar servisini devreye sokmadan önce yapılması gereken işleri sonrasına bırakan Apple'ın servisini istenilen düzeye ne zaman getireceği ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 

http://www.macrumors.com/2013/03/27/apple-expands-maps-ground-truth-hiring-to-rest-of-the-world/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
deejaycluber 6 yıl
Harita Servisi'ne ayrılan kaynağa bakar.
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multiTYRT 6 yıl
2014'te G Maps'e yetişir gibi görünüyor.
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bilgehankalkan 6 yıl
Google dünya çapında ülkelerin harita sağlayıcıları ile anlaşmalar yaparak yıllardır da birçok birikimle şuanki hizmeti vermekte. Apple'ın bu seviyeye ulaşması için çok çok fazla çalışması gerekir.
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