Apple, iBookstore ile paralı kitap satışına 17 yeni ülkede daha başladı

iPad Mini'nin etkinliğine bir günden az süre kala Apple, iBookstore'un paralı içeriklerini 17 ülkede daha satışa sundu.Ancak bu ülkeler arasında maalesef Türkiye bulunmuyor.

Yarınki etkinlikte iPad Mini'nin yanı sıra iBooks 3'ü duyurarak eğitim sektörüne vurgu yapması beklenen Apple'ın iBookstore'un paralı içeriklerini satışa sunduğu 17 yeni ülke şunlar;

Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksika, Yeni Zelanda, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru ve Venezuella

2010 yılından bu yana ülkemizde sadece "ücretsiz" kitaplarla faaliyet gösteren iBookstore Türkiye'de şimdilik herhangi bir değişiklik bulunmuyor.