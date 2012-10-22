Apple, iBookstore ile paralı kitap satışına 17 yeni ülkede daha başladı

Haber Editörü
iPad Mini'nin etkinliğine bir günden az süre kala Apple, iBookstore'un paralı içeriklerini 17 ülkede daha satışa sundu.Ancak bu ülkeler arasında maalesef Türkiye bulunmuyor.
Yarınki etkinlikte iPad Mini'nin yanı sıra iBooks 3'ü duyurarak eğitim sektörüne vurgu yapması beklenen Apple'ın iBookstore'un paralı içeriklerini satışa sunduğu 17 yeni ülke şunlar;
Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksika, Yeni Zelanda, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru ve Venezuella
2010 yılından bu yana ülkemizde sadece "ücretsiz" kitaplarla faaliyet gösteren iBookstore Türkiye'de şimdilik herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
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Neyin kafasını yaşıyorsun?
Listede 16 ülkenin ana dili zaten İspanyolca. Yakın edebiyat, yakın kültür. Sence bu bir tesadüf mü? Bahsi geçen firma bahsi geçen servisini Latin Amerika'ya sunmuş.
Tekrardan: Neyin kafasını yaşıyorsun?
Tayfa-mekteb-terq ?
Yerli kafa?
Çuval; bidon.
Bu arada listede 17 değil 18 ülke var, Venezuella değil Venezuela...