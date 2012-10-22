Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iBookstore ile paralı kitap satışına 17 yeni ülkede daha başladı

6 yıl
8b
1
26
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

iPad Mini'nin etkinliğine bir günden az süre kala Apple, iBookstore'un paralı içeriklerini 17 ülkede daha satışa sundu.Ancak bu ülkeler arasında maalesef Türkiye bulunmuyor.

Yarınki etkinlikte iPad Mini'nin yanı sıra iBooks 3'ü duyurarak eğitim sektörüne vurgu yapması beklenen Apple'ın iBookstore'un paralı içeriklerini satışa sunduğu 17 yeni ülke şunlar;

Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksika, Yeni Zelanda, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru ve Venezuella

2010 yılından bu yana ülkemizde sadece "ücretsiz" kitaplarla faaliyet gösteren iBookstore Türkiye'de şimdilik herhangi bir değişiklik bulunmuyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MrDj 6 yıl en beğenilen
son derece doğal ülke yönetimi bizi adam yerine koymuyorki apple firması koysun
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iphoneuss2 6 yıl Sharelock
EmpLizy

Adamlar 3 milyonluk ülkeye(Panama) bu servisi getiriyor 74 milyonluk ülkeyi takan yok, iFanlar siz daha savunun Apple'yi.

Neyin kafasını yaşıyorsun?

Listede 16 ülkenin ana dili zaten İspanyolca. Yakın edebiyat, yakın kültür. Sence bu bir tesadüf mü? Bahsi geçen firma bahsi geçen servisini Latin Amerika'ya sunmuş.

Tekrardan: Neyin kafasını yaşıyorsun?

Tayfa-mekteb-terq ?

Yerli kafa?

Çuval; bidon.

Bu arada listede 17 değil 18 ülke var, Venezuella değil Venezuela...
EmpLizyAdamlar 3 milyonluk ülkeye(Panama) bu servisi getiriyor 74 milyonluk ülkeyi takan yok, iFanlar siz daha savunun Apple'yi.
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 6 yıl
Bu iboob uygulaması mükemmel bir şey ama daha önünde katetmesi gereken çok yol var. Apple ibook ile amazon.com un tahtına göz dikmiş gibi gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DSGNRY 6 yıl
3-5 bilemedin 10 TL ye kitap yine aynı fiyatlara müzik albümü satılsa iBooks ve iTunes üzerinden ne okuma yazma oranı kalır ne mp3 olayı kalır Türkiye'de bunu kimse göz önünde bulundurmamış yorumlarda. Ama kitap firmaları yayınevleri müzik sektörü buna hazır mı?!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celtic Warrior 6 yıl
Her zaman olduğu gibi TR'ye de en son geliyor. Şaşırmadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Catalyst 6 yıl
kitap okumadığım için sorun yok. illa bişey açacaklarsa itunes store u açsınlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 6 yıl
EmpLizy
Adamlar 3 milyonluk ülkeye(Panama) bu servisi getiriyor 74 milyonluk ülkeyi takan yok, iFanlar siz daha savunun Appleyi.

google android developerlar için türkiyeden banka hesabı kabul etmiyor, cumhurbaşkanı istemese ücretli içerik bile sunmayacktı.Apple türkiye için hazırlıklarını sürdürüyor türkiye büyük bir pazar ve bir sürü vergi yönetmeliği var muz cumhuriyetleri gibi yada ortadoğudaki diktatörlükler gibi iki üç kişiyi ikna edip yatırım yapılacak bir yer değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Kocakaya 6 yıl
Türkiye yok ama Şile var işte :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psycna 6 yıl Emre Kocakaya
Thin Lizzy

Türkiye yok ama Şile var işte :)

bak bakalim okuma yazma bilen insan oranina...

en.wikipedia.org/...

hatayi donunde once kendinizde arayin. kendi ulkenizin gercekleri ile yuzlesin. hadi okuma yazma oranini es gecelim veya diyelim ki %100 olsun, ulkemizde kac kisi dijital kitap dergi gazete icin para verir? daha "jb yok bedava oyun yukleyemem" diye millet yeni ios surumune gecmiyor kaldi ki bu insanlar para verip diital kitap alacaklar pehh...
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Apple ile ilgisi olduğunu sanmam keza sattığı her kitaptan çok yüksek vergi ödemek istemediği içindir dünyanın hiçbir ülke vatandşı yoktur ki bizim kadar vergi ödesin haliyle apple bu kadar vergi ödemeye alışık değil. Aynı sorunu sanki playstore paralı uygulamalarında da yaşamamışmıydık :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
myfranco
step-team
EmpLizy Adamlar 3 milyonluk ülkeye(Panama) bu servisi getiriyor 74 milyonluk ülkeyi takan yok, iFanlar siz daha savunun Appleyi.
Ülkemizde kitap ve gazete okuma oranını nedir biliyormusunuz ? Adamlar bu oranları kaale almasın !
Emin olun Panamadan kesinlikle daha fazladır. Orası Panama, öyle çok kültür düzeyi yüksek bir yer değil. Bu gidişle Samsung Ülkemizde liderliği ele alacak ki alması çok doğaldır.

orası neresi yeaa okuma yazma oranı çok düşüktür demekle olmuyor;
en.wikipedia.org/...
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
step-team 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
myfranco
Orijinalden alıntı: step-team
Orijinalden alıntı: EmpLizy Adamlar 3 milyonluk ülkeye(Panama) bu servisi getiriyor 74 milyonluk ülkeyi takan yok, iFanlar siz daha savunun Appleyi.
Ülkemizde kitap ve gazete okuma oranını nedir biliyormusunuz ? Adamlar bu oranları kaale almasın !
Emin olun Panamadan kesinlikle daha fazladır. Orası Panama, öyle çok kültür düzeyi yüksek bir yer değil. Bu gidişle Samsung Ülkemizde liderliği ele alacak ki alması çok doğaldır.

orası neresi yeaa okuma yazma oranı çok düşüktür demekle olmuyor;
en.wikipedia.org/...

Misafir okur yazarlık oranlarını vermiş bu bile farkı gösteriyor değil mi ! İsterseniz ülkelerin gazete tirajlarını da bir araştırın diyesim geliyor ama eniyisi mi araştırmayın ki mahçup olmayalım ! Bunun yanında kitap satışları da ortada.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

myfranco

step-team
EmpLizy Adamlar 3 milyonluk ülkeye(Panama) bu servisi getiriyor 74 milyonluk ülkeyi takan yok, iFanlar siz daha savunun Appleyi.
Ülkemizde kitap ve gazete okuma oranını nedir biliyormusunuz ? Adamlar bu oranları kaale almasın !
Emin olun Panamadan kesinlikle daha fazladır. Orası Panama, öyle çok kültür düzeyi yüksek bir yer değil. Bu gidişle Samsung Ülkemizde liderliği ele alacak ki alması çok doğaldır.


orası neresi yeaa okuma yazma oranı çok düşüktür demekle olmuyor;

en.wikipedia.org/...

misafir kardeş en çok cep telefonu kullanan ülke türkiye bunuda biliyormusun ?

türkiyede adam 3500 lira vermeye hazır iphone 5'e en azından store açılır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Joyeux 6 yıl
Bu 17 ülkenin brezilya ve yeni zelanda disinda tamamı İspanyolca konuşan Güney amerika ulkeleri. Hemen hemen hepsi zaten birbirleriyle komşu kulturleri aynı olan ulkeler. Evet iBookstore'un Türkiye'ye gelmesi gecikti ama bence apple o ülkelere dediğim sebeplerden dolayı toptan mağaza açtı. Rastgele ulkeler olsalardı o zaman gercekten Türkiye'nin olmaması abes olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NowOrN3wer 6 yıl
Yok böyle saçmalık ipod touch 4 kullaniyordum ios un kisitlamlarina ragmen yigidi oldur hakkini yeme diyordum Uygulama kalitesinden ama oda kalmadi Türkiyeyi onemsemede hala 1 tik yol gidilmedi samsung bile urunlerini 1 ay icinde getiriyor guzel fiyatlara ve ulkemizi amdamdan sayiyor s-voice turkce oluyor soylentilerinden anlayabilirsiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrDj 6 yıl en beğenilen
son derece doğal ülke yönetimi bizi adam yerine koymuyorki apple firması koysun
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thursy 6 yıl
"Ancak bu ülkeler arasında maalesef Türkiye bulunmuyor."

şaşırmadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8029 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, iPad ve
4 etiket daha iTunes appstore Apple iPhone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Corsair Vengeance C70 kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim