Apple, iMac (27 inç) 3 TB sabit sürücü değiştirme programı başlattı

Haber Editörü
Ürünlerinde görülen donanımsal hatalar konusunda kullanıcılarını yüzüstü bırakmayan şirketlerden Apple, bu sefer Aralık 2012 ile Eylül 2013 tarihleri arasında satılmış olan 27-inç iMac modelleri için sabit sürücü değiştirme programı başlattı.
Değişim programı yukarıda belirttiğimiz tarihler arasında satılan 27 inç iMac sistemlerde kullanılan 3 TB'lık sabit sürücülerin çok küçük bir kısmının, belirli koşullar altında çalışmayı durdurması problemi nedeniyle başlatılmış durumda.
Apple veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları tarafında ücretsiz olarak değiştirilecek olan sabit sürücüler hakkında seri numarası kontrolünü direkt olarak buradan yapabilirsiniz.
https://www.apple.com/tr/support/imac-harddrive-3tb/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle