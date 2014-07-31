Apple, iMac modelini de güncelliyor





Bu yıl Mac ailesinde büyük değişikliklerden ziyade hız ve RAM artışları ile yetinen Apple, MacBook Air ile başlayan güncellemesine MacBook Pro ile devam etmişti. Firma şimdi de iMac serisinde revizyon yapacak.





Apple'ın Boot Camp destek sayfalarına eklenen bilgilere göre 27 inçlik iMac modeli de bazı değişikliklere uğrayarak iMac (27 inch) Mid 2014 şeklinde satışa sunulacak. 21.5 inçlik model daha ucuz bir versiyonla Mid 2014 olarak satışa sunulmuştu. Böylece seri 2014 için revize edilmiş olacak.





27 inçlik iMac için ne tür bir güncelleme olacağı bilinmiyor. Ancak yine işlemci hızı ve RAM artışının yanında Retina ekran takviyesi de gelebilir. Ayrıca daha ucuz bir versiyonun piyasaya çıkması da sürpriz olmayacaktır. Güncellemenin ise bu sıralarda ortaya çıkması bekleniyor.

http://support.apple.com/kb/HT5634