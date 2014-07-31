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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iMac modelini de güncelliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple, iMac modelini de güncelliyor

Bu yıl Mac ailesinde büyük değişikliklerden ziyade hız ve RAM artışları ile yetinen Apple, MacBook Air ile başlayan güncellemesine MacBook Pro ile devam etmişti. Firma şimdi de iMac serisinde revizyon yapacak. 

Apple'ın Boot Camp destek sayfalarına eklenen bilgilere göre 27 inçlik iMac modeli de bazı değişikliklere uğrayarak iMac (27 inch) Mid 2014 şeklinde satışa sunulacak. 21.5 inçlik model daha ucuz bir versiyonla Mid 2014 olarak satışa sunulmuştu. Böylece seri 2014 için revize edilmiş olacak. 

27 inçlik iMac için ne tür bir güncelleme olacağı bilinmiyor. Ancak yine işlemci hızı ve RAM artışının yanında Retina ekran takviyesi de gelebilir. Ayrıca daha ucuz bir versiyonun piyasaya çıkması da sürpriz olmayacaktır. Güncellemenin ise bu sıralarda ortaya çıkması bekleniyor.  

http://support.apple.com/kb/HT5634 Yorum Yaz
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yoney 5 yıl
Mac mini'yi bekliyorum ben de ya, umarım gerçekten çıkar. Iris Pro Graphics'li, soldered olmayan ramli Haswell quad-core i7 mac mini iyi olur, hele bir de ssdli olursa tadından yenmez.
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alcest 5 yıl
Almak için revizyon bekliyordum. Umarım 4k ekran gelir...
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doctor_bey 5 yıl
bence güncelleme yapmaları gereken tek konu fiyat,yoksa on numara cihaz zaten
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Gencbeyiin 5 yıl
4k özelliği olabilir.
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Gece772 5 yıl
Hepsine 4K özelliği gelir
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MK* 5 yıl
Bazi modellerde i7 ve pci depolama standart olmasi lazim
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Vega_dj 5 yıl
Güzel bir haber. aynı kaynakta mac mini leride de mid 2014 seri var. Mini lerin güncellenmesi uzun zamandır bekliyorum .

Fakat, Bu hafta güncellenen macbook pro retinalar konmamış. Güncellenmiş modelin listede olmaması, güncelenicek modellerin yazılması sanki yanlış yazım gibi olmuş.

Hem imacin hemde mac mini yanlış yazılmasıda tesaduf olmasa gerek.

Bekleyip yeni model çıkacak mı diye görücez.


Retina imac olmasını zannetmiyorum. Apple retina imaci lansmanda uzun uzun öve öve anlatır. Lansman olmayan bu ara güncellemeye retina koyucaklarını sanmam. Bence ucuz! 27" model çıkartırlar.
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, imac
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