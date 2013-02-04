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Apple iPad ile daha iyi video çekmek isteyenlere özel,"Padcaster"

6 yıl
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple iPad ile daha iyi video çekmek isteyenlere özel,

Apple'ın iPad modelleri büyük ekranları ve kaliteli video performansları ile birçok insan tarafından fotoğraf çekimi dışında video çekimi içinde kullanılmakta. Cihazın bu özelliğini geliştirmek için üretilmiş olan Padcaster, oldukça başarılı bir video aparatı.
Padcaster Apple'ın iPad ürünleri için özel olarak geliştirilmiş bir alüminyum çerçeve. Aparatın merkezinde iPad'in kendisi, kenar çerçevelerinde ise çeşitli aksesuarları taşıyabiliyor. Cihaz üzerinde, harici mikrofon, ışık ya da ürün ile beraber gelen ve cihazda harici olarak lens kullanımına izin veren Lenscaster isimli aparatı taşıyabiliyor. Bu aksesuarlar direk olarak çerçevenin üzerindeki bağlantı noktalarına takılabiliyor ve bu sayede Padcaster toplu bir video kılıfı haline gelebiliyor.
Üzerinde üç ayak bağlantısı da bulunan Padcaster, Lenscaster aparatı ile birlikte $150 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. 
 
Apple iPad ile daha iyi video çekmek isteyenlere özel,

http://www.thepadcaster.com Yorum Yaz
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Ethnicity 6 yıl
Bunu görünce aklıma avea reklamındaki telefon geldi;telsiz telefona kamera,sapan,gazete falan yapıştırıyodu

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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aybey 6 yıl
Bence en mantıklısı filmin sonunda tepsi olarak kullanılmasıydı.
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BERK BEY 6 yıl
güzelmiş
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acmtncy 6 yıl
en azılı apple fanboyu bile bunun ne kadar gereksiz olduğunu anlayabilir. tam anlamıyla zaman ve para israfı olan fantezik bir ürün olmuş. ayrıca ipad için değil herhangi bir mobil cihaz için de çıksaydı aynısını söylerdim. mobilite için geliştirilmiş cihazların mantığına ters bir ürün.ama 3-5 tane alacak adam çıkar elbet.
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sherlock66 6 yıl
Sanki dünyanın merkezinde apple var herşey bı zihazlar üstünden
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Zordion 6 yıl sherlock66
sherlock66
Sanki dünyanın merkezinde apple var herşey bı zihazlar üstünden

Satilan tabletlerin %60dan fazlasi iPad iken sacma bir yorum olmus.
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Jül Sezar 6 yıl sherlock66
sherlock66

Sanki dünyanın merkezinde apple var herşey bı zihazlar üstünden

Demek ki dünyanın merkezinde Apple varmış.
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HectorBarbossa 6 yıl
Ürün gayet kaliteli bir ürüne benziyor , 150$ fiyatı ile de gayet makul.
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fotifoti 6 yıl
çok güzelmiş :)
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regaibyigit. 6 yıl
150$ bence bu cihaz için gayet uygun ne kılıflar aksesuarlar var 5 kuruş etmediği halde 150-200$a satılan
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Zenci Forvet 6 yıl
Para kazanma hırsı insana neler yaptırıyor işte.
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