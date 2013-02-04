Apple iPad ile daha iyi video çekmek isteyenlere özel,"Padcaster"





Apple'ın iPad modelleri büyük ekranları ve kaliteli video performansları ile birçok insan tarafından fotoğraf çekimi dışında video çekimi içinde kullanılmakta. Cihazın bu özelliğini geliştirmek için üretilmiş olan Padcaster, oldukça başarılı bir video aparatı.

Padcaster Apple'ın iPad ürünleri için özel olarak geliştirilmiş bir alüminyum çerçeve. Aparatın merkezinde iPad'in kendisi, kenar çerçevelerinde ise çeşitli aksesuarları taşıyabiliyor. Cihaz üzerinde, harici mikrofon, ışık ya da ürün ile beraber gelen ve cihazda harici olarak lens kullanımına izin veren Lenscaster isimli aparatı taşıyabiliyor. Bu aksesuarlar direk olarak çerçevenin üzerindeki bağlantı noktalarına takılabiliyor ve bu sayede Padcaster toplu bir video kılıfı haline gelebiliyor.

Üzerinde üç ayak bağlantısı da bulunan Padcaster, Lenscaster aparatı ile birlikte $150 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.thepadcaster.com